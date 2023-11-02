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吉十咖啡｜情懷舉杯。愛的肉桂捲捲人生｜新竹景點｜老屋咖啡廳｜城隍廟下午茶點心｜ - 小米食

2023-11-02 21:04:17 小米食 人氣：113
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窩客好文

小米食

發表篇數：200篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：吉十咖啡(北門街)
phone03- 523-2288
place新竹市北區北門街36號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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吉十咖啡｜情懷舉杯。愛的肉桂捲捲人生｜新竹景點｜老屋咖啡廳｜城隍廟下午茶點心｜

 

吉十咖啡｜情懷舉杯。愛的捲捲人生

走一回風城新竹，除了感受城隍廟的百年文化底蘊，廟口周遭的小食小點也是一場必備的百味巡禮；

而這間以肉桂捲聞名的吉十咖啡，更是不可錯過的一大魅力值，店內有著獨特老靈魂與通廊鵝樂的烘焙技藝，沒有當地朋朋引路，可是深掘不到如此好味的。

 

吉十咖啡｜店內環境

如果你和米一樣是個肉桂捲愛好的話，新竹的吉十咖啡，值得駐足停留。

位於北門街上的吉十咖啡，店址在許二姐鴨肉飯正對面十分好找，古色古香的建築外觀與紅磚騎樓，為這條老街添上幾分情懷，彷彿乘著時光機，重返那年舊時光。

這處老屋顏是由許多點滴歲月與歷史刻痕堆砌而成，

迷情彩繪布織與內聚文化的匾額遊走於空間，

在暈暖柔光投射下，紛擾的俗事已短暫拋諸腦後。

除了打響吉十咖啡名號的肉桂捲，考驗手藝的聖多諾黑也是眾粉心中愛，鍾情肉桂獨特淡雅香的話，肉桂小猴子正好可以解了你的饞～

來新竹喝咖啡就想在尋寶一樣精彩，期待再訪相見歡之日。

吉十咖啡｜菜單MENU

 

🔍 MENU：點我

(取自 吉十咖啡 官方)

吉十咖啡｜餐點介紹

 ✿ 吉十鴛鴦｜190

將衣索比亞G1單品與鴛鴦奶茶甜美融合於這杯特調，

一杯喝著醇香滑甜且柔如綢緞的吉十魅力

 ✿ 提拉米蘇咖啡｜190

提拉米蘇除了甜點樣貌也能入咖啡，

感受醉心的甘苦甜香溢滿大腦，令甜甜時光幸福加乘

 ✿ 丹麥肉桂捲｜135

如果你和米一樣是酥脆人的話，丹麥肉桂捲一定要點，

回烤後的焦脆柔軟，伴隨繾綣肉桂香，叫人一嚐即成癮的捲捲人生。

 ✿ 北海道乳酪肉桂捲｜145

有別於丹麥的脆，這是一款帶有彈Q口感的肉桂捲，

像吃漢堡一樣大口咬下，有著像生吐司一樣的Q度，還有如雲朵般的軟柔與起伏，而乳酪的奶香與酸爽柔增了幾分重點，彷彿來到了奇幻肉桂捲國度，而我是個什麼都想嚐一口的好奇寶寶

 ✿ 聖多諾黑

 ➤ 香草卡士達｜265

 ➤ 單一產區可可｜295

 ➤ 小山園抹茶｜325

一口氣吃那麼多聖多諾黑，還是生平第一次呢！

閃耀著唯美光澤的脆糖小泡芙，只稍一口即愛上，最愛莫屬原味香草了，

有著馥郁奶香的卡士達層夾上手感千層酥， 還有表層的鮮奶油爽滑共舞，這組合在嘴裡譜出一首薄酥脆滑的交響曲~

略苦微甜的可可，也是米的心中愛，選用單一產區的可可，巧妙地令千層細藏徐徐酸度，

而玫瑰的淡雅花香令醇苦可可添了一味優雅氣息，和米一樣是可可愛好的你，別忘了點上他。

亦或者飽含清新茶感的抹茶聖多諾黑也不錯，將醇郁抹茶結合酸爽檸香，搭上手感千層的獨特脆度，

誕生出這枚叫人無法抗拒的繽紛小綠磚，秋天果然是與抹茶邂逅的美好季節

 ✿ 可麗露x2-原味｜145

微硬藏脆的外殼，輕咬就知其精彩，

內裏輕盈鬆軟之餘，還能感受到柔柔香氣散於嘴，也是一枚穩穩的法式經典。

 ✿ 檸檬肉桂小猴子｜230

如果偏愛麵包口感的話，帶有淡雅香氣的Monkey Breads小猴子很適合帶一盒走，軟彈口感配上肉桂芬芳，午後就想切一塊解饞；

也可自行搭佐配料，像米就很拿冰淇淋來配，冰火滋味超合拍

 ✿ 巨大蝴蝶酥

褐金色的酥皮與恰到好處的焦香甜美，完美交融於這枚紋理細緻的巨大心型蝴蝶上，

每一口都夾帶動人的脆聲，連蝴蝶酥都是比讚的好吃，以後來到新竹我都要繞去買它。

▫️ @cafegodspeed

🕹 吉十咖啡

📮 新竹市北區北門街36號

📞 03-5232288

🕐 12:00-19:00

 ➤  週二、三公休

 🅿  鄰近設有遠見收費停車場

====

吉十咖啡｜店家資訊

📮 新竹市北區北門街36號

📞 03-5232288

🕙 12:00-19:00

🔍 FacebookInstagram

➤  週二、三公休

🅿️ 鄰近設有｜遠見收費停車場

吉十咖啡｜店家地圖

 




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