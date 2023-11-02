純粹就是飢腸轆轆路過時看到有賣蛋餅

外觀卻很可愛比一般早餐店質感更精緻不少

忍不住被吸引決定把一餐的扣打在厚Eggroll&Coffee花掉

一直很好奇為什麼google map的名字後面還有原名

才知道原來店家是從士林擺攤賣蛋餅起家

開放式的廚房空間很乾淨整潔

不過因為蛋餅油煎很難避免較濃厚的油煙味

店內的空間很可愛是整排的高腳椅

搭配別緻的燈具真的很有咖啡廳的情調

最近店家因為突發因素遷址到鄰近的巷弄升級2.0

座位也變得更多更寬敞

滿滿的超值組合套餐大約是100元出頭價位

A餐的驚人價位實在讓人瞞好奇究竟是多頂級的口味

只想吃蛋餅的話也有超豐富的配料口味可以選擇

厚蛋餅的招牌口味是我原本就很喜歡的蔬菜蛋餅

更有南瓜、芋頭等第一次見到的創意組合

既然名稱是蛋餅與咖啡自然飲品的項目也不能少

相較普通早餐店的咖啡選項多很多

銅板價格非常親民

風味拿鐵的口味超多種

如果想換燕麥奶的話可以加價換購

茶飲的選品來自英國的Taylors泰勒茶

跟路易莎的英國茶系列是相同品牌

奶茶也有多種口味選擇

就連啤酒也有供應

B餐 TWD160

初來乍到不知道怎麼點的時候跟著推薦總是出錯機率相對低

B餐是蔬菜蛋餅加上豬排泡菜

飲品可以選擇美式或茶

搭配的辣椒是真的很有辣度

蛋餅外皮顏色非常漂亮

口感超級酥脆有彈性

內餡的蔬菜料超多直接夾起有爆開的可能

只是泡菜汁液太多讓蔬菜有點變濕軟

少了點清脆的口感

香煎豬肉排是個正常表現的熟悉早餐豬排味道

茶飲我選了英式早茶的經典款

冰飲大杯非常有份量

只是喝起來太淡沒有什麼茶味

難得可以在早餐時段以外的時間也能吃到蛋餅

有時候晚餐嘴饞的願望終於被滿足

如果喜歡酥脆餅皮的蛋餅類型可以來厚吃吃看

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/08/17

花費: TWD160(B餐x1)

厚Eggroll&Coffee

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08:30-19:30

公休日: 週一

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區中山北路二段 59巷7號 ->36巷5號

電話: 02-2365-8158



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