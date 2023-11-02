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【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好吃的日式丼飯料理

2023-11-02 22:08:45 Julia Hsu 人氣：102
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：382篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：川寶 輕食·日式丼飯
phone09-3790-0746
place台中市西屯區西安街136號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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川寶 輕食·日式丼飯
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

環境

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

川寶是在西安街上的小店，很容易錯過的那種，生意很好所以也是因為這樣我才注意到它

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

今天是第一次內用，但其實我是三訪

疫情期間，因為人潮我來買了第一次被小菜驚艷然後就有二訪

 

菜單：

 

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

菜單上的品項簡潔但都看起來很吸引人

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

掛著本日限定就更吸引人，大部分提供生食丼的店家很少像這一家還有提供炸物的雙享丼。屬於魚的種類不多但菜色變化很大的類型

菜色：

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

今天的套餐比目魚鮭魚丼$380，份量與精緻度，我覺得值得這個價格

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

今天的小菜是海帶杏鮑菇與水煮毛豆，這家不是只有水煮也不是用醬汁泡出的小菜，他是真的作出好口味而且菜色常換

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

另一個特色是沙拉，水果沙拉而且不是一兩種，光畫面上就有超過4種水果，更有像是柚子這種特殊水果！

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

主食的配菜有龍蝦棒！玉子燒

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

還有牛蒡絲、薑絲、哇沙米芥末與醬油是可以自助取用的，炙燒的鮭魚鋪滿了碗都蓋住了比目魚

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

比目魚跟鮭魚炙燒的顏色都很漂亮，屬於不吃生食的人也不怕的口感。吃生食的人也不覺得過熟的那種好味道！

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

生魚片的話，這是第二次嚐試！肉是厚實派、種類有4種~我兩次都有吃到筋可能與切法有關，但各家用意不同。我只能說我比較沒愛這家口味

【台中 日式料理】川寶 輕食·日式丼飯，藏在逢甲小巷小菜超好

生魚片自身很新鮮，厚實的口感，喜歡吃生魚片的人請別錯過！

 

川寶 輕食·日式丼飯

 

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 川寶特殊的地方是平價料理中我吃過小菜最好吃的丼飯套餐，小菜花樣很多也很用心。主食雖然魚的種類不算多但做法跟花樣卻非常多樣完美的照顧了不吃生食、吃生食跟炸物、烤物的不同需求！

營業時間：週一~週五11:30-13:00,16:30~19:00 (定休：週一，不定休請關注官網)

FB：https://www.facebook.com/chuanbao2020

電話：0937900746

地址：407台中市西屯區西安街136號


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文章標籤

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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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