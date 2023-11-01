台中一開幕就造成排隊風潮的超人氣圓可頌專賣店獻‧烘焙，我們在今年七月時有造訪過台中本店就覺得被驚艷到耶！包餡圓可頌外觀都好美且口味選擇多，完全是有顏質又有好吃內涵的圓可頌難怪那麼多網友推薦啦👏，10/31起他們首次在台中新光三越設置為期二週的快閃櫃，除了有全新產品千層捲捲酥登場，還有其他分店買不到的隱藏版可頌哦～是不是該來逛一下順便爆買一波啦

快閃日期是2023/10/31(二)～11/14(二)，小吠這天搶第一天就衝新光三越快閃櫃啦！



獻．烘焙 iminding 台中新光三越快閃店

地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號B2F

📅快閃日期：2023/10/31(二)-11/14(二)

營業時間：平日11:00-22:00、假日10:30-22:00

官網：https://www.i-minding.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/iminding/



獻烘焙‧台中新光快閃店│櫃位位置

獻．烘焙台中新光三越快閃店的櫃位在B2手扶梯旁，下手扶梯後記得右轉後直接住前走就會看到在右手邊囉！

小吠特地趁新光三越一開店就衝來獻．烘焙的快閃店，沒想到大家消息都很靈通，抵達時已經有人在排隊購買啦！



獻烘焙‧台中新光快閃店│櫃位產品

快閃店的主打商品是獻．烘焙因應中秋節才推出的最新產品『千層捲捲酥』，看到減糖30%小吠就覺得很有興趣耶，到櫃上時也可以先試吃看看再做決定！

另外必點的還有快閃店才有的隱藏版可頌『脆脆黑牛角』！目前其他分店都吃不到，而且快閃店結束後也不確定會不會在其他分店續推，所以想吃的話記得一定要來新光三越的快閃店購買哦



快閃櫃上也有本店長賣款的圓可頌還有包餡蛋捲等等，吼唷圓可頌每款看起來都好吃，實在讓人很選擇困難耶





圓可頌也都有禮盒選項可參考哦！另外櫃上也有宅配商品可以選擇，如果想買給外地的親朋好友又不方便親送，使用宅配也是個好方法。





最後快速選好想吃的產品，趕緊回家開箱啦！！



獻烘焙‧台中新光快閃店│產品開箱

千層捲捲酥 480元

獻烘焙最近主打的新產品『千層捲捲酥』當然先來一盒啊！包裝提袋是淡雅的簡約日雜風設計，做為伴手禮送給親朋好友也不失體面



千層捲捲酥禮盒外觀也是簡單有質感～



獻烘焙銷售超過三萬支的千層捲捲酥開箱啦！本人長得好可愛哦



近看可以看到在扭轉處的部份有千層酥的狀態，上方看的到糖粒增加口感，不過捲捲千層酥製作時有減糖30%，甜度比較適中是友善非螞蟻人的好吃千層酥！



一咬下去口感非常脆口，甜度配茶或咖啡算是剛好的狀態，而且口感很涮嘴會一口接一口耶！這個產品今年也有角逐台中十大伴手禮，先祝福得獎啦！🎉

隱藏版可頌–脆脆黑牛角 60元

這款快閃店才有的隱藏版可頌雖然沒有內餡，但是卻意外好吃耶！



可頌上方有溼潤的巧克力醬，整體帶點苦甜感而且甜而不膩～



可頌本人的口感超酥又輕柔，咬下去後還是有空氣感的感覺有沒有？！不是太過硬的那種，搭配巧克力風味真的好match哦！這款巧克力控必吃啦🍫



另外也買了四款台中本店也買得到的圓可頌！圓可頌上方有奶油設計的話會使用盒裝哦～



右／嵐山焙茶 100元；左／鮮青柑橘檸檬 100元

這二款外型超精緻的圓可頌造型很誘人吧！看起來就好欠吃



俯拍也好好看😍，下方的花朵型焙茶奶油根本藝術品了啦！但記得退冰後要趕快食用哦～



嵐山焙茶口味上面還有一片Oreo，底下的焙茶鮮奶油甜度剛剛好不會死甜，可頌本體吃起來酥脆，中間內餡醬料也是焙茶風味，口感非常綿密有點像豆沙的感覺，這款小吠很推耶！

怕膩的人一定要點這款鮮青柑橘檸檬口味！最上面高度厚實但口感輕柔的鮮奶油就有一點檸檬味，下層可頌裡的卡士達醬還有包了柑橘顆粒，整體口味非常的淡雅清爽不會膩口，好吃有喜歡❤️



右／原味卡士達 50元；左／柚香檸檬 60元

最經典的原味卡士達口味也是最吃不膩的一款！



另外店員說柚香檸檬是每日最早賣完的人氣NO.1，於是也點來吃看看。



再來一張二款口味的斷面秀！濃郁香甜的原味卡士達真的就是經典款，口味單純但是非常美味；柚香檸檬口味很清香，外層還有一部份白巧克力，整體雖然有甜度但也不會感覺到膩哦。



對了！如果是購買宅配商品，外層都會用保冰袋包起來。



禮盒外盒本身長這樣，也是清爽的日式簡約風格～



宅配禮盒的盒外也都會備註製造日期和注意事項，如果當天沒有吃完也可以冷藏後再用烤箱或氣炸鍋回烤十分方便啦！



獻烘焙‧台中新光快閃店│必買商品

最後再幫捧油們複習一下，獻烘焙台中新光三越快閃店的必買商品就是千層捲捲酥和隱藏版的脆脆黑牛角啦！到新光三越逛街後順手買個甜點很剛好，想吃的話手腳要快嘿～



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獻烘焙‧台中新光快閃店│店家資訊

獻．烘焙 iminding 台中新光三越快閃店

地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號B2F

📅快閃日期：2023/10/31(二)-11/14(二)

營業時間：平日11:00-22:00、假日10:30-22:00

官網：https://www.i-minding.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/iminding/



<本文為獻‧烘焙邀約試吃，內容均為真實感受>









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