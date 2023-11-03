『賴記柳州螺獅粉』挑戰大陸魔鬼辣椒！超辣超過癮、爽口肉初體驗、酸辣鮮爽的新竹特色美食！

天氣已變涼變冷，秋冬季節已來到，這陣子常會想吃熱呼呼、又重口味的酸辣系主食，來暖和身子。今天透過朋友介紹來這家：賴記柳州螺獅粉。自從蝦皮拍賣買不到螺獅粉後，菲姐一直尋找好吃的螺獅粉。希望今天能有新發現！這家位於新竹市北區中山路上靠近北大路的位置，店面不顯眼，要仔細尋找才不會錯過。還沒進到店內就已聞到專屬於螺絲粉酸辣有勁味道了！聞的我實在飢腸轆轆。

螺獅粉-起源

螺螄粉是廣西柳州的風味小吃

由柳州特有的米粉

加上酸筍、木耳、花生、油炸豆皮、黃花菜、青菜等配料

及適度的酸辣味和煮淡水石螺的湯水調合而成

具有酸、辣、鮮、爽、燙的風味及酸筍的特殊氣味

螺螄粉最大的特色為其湯底帶有辣和腥的味道

螺螄湯是以石螺為原料

加上豬筒骨再配以多種香料（有些會加入中藥）熬製成湯

因此不同店家的螺螄粉味道也略有不同

（資料來源）

賴記柳州螺獅粉-店面外觀

店家外觀及內部都採樸實簡易的裝潢

沒有過多的華麗裝潢

就是最簡單道地的家常小店風格這樣

不過特色美食最重要的就是它的口味了

所以裝潢部份菲姐就沒有這麼在意

店家招牌就是上圖放在路邊的這塊招牌

因為店面上的橫式大招牌還沒有更新

還是上一個租客的招牌

所以大家如果在路邊看到這個招牌

就要開始找停車位了

賴記柳州螺獅粉-用餐環境

用餐環境就是小小的

很居家的感覺

用餐區與店家的料理區是在一起的

沒有特別區隔開來

等餐的同時

能看見老闆及員工們忙進忙出的準備餐點

可以在店裡內用或是外帶外送

看個人選擇

店內用餐區大概有2張桌子

環境有一點點悶熱

可能是因為跟店家廚房在一起的關係導致悶熱

賴記柳州螺獅粉-菜單

整間店就是主打螺獅粉

其他品項是肉類的選擇

螺獅粉的辣度總共有4種選擇

微辣、小辣、中辣、大辣

如果是吃重口味的人

可以自己再添加醋或辣椒

要注意的是店家的辣椒採用大陸的魔鬼辣椒

真的是超級辣

菲姐已經先幫大家試過味道了

實在辣到我印象深刻

吃完嘴唇都腫了

賴記柳州螺獅粉-餐點分享

爽口肉螺獅粉

牛肉螺獅粉

一開始看到菜單的爽口肉螺獅粉

還在疑惑什麼是爽口肉？

後來詢問店家後才知道這是廣西的特色美食：爽口肉

是把豬五花去皮後

使用特殊醬料調味粉醃漬入味後

進行油炸

就會變成 "爽口肉"

想說沒吃過所以就點來吃看看

爽口肉就是上圖中這一盤油炸過後的肉片

肉片的厚度有點薄

若能更厚吃起來更過癮

螺獅粉的獨特酸辣臭香味

一上桌就能聞到

還有這次點的辣度是：中辣

不誇張真的很辣

大家如果第一次來用餐先從微辣開始點最保險

先測試自己能接受的辣度

若不夠辣

每一桌都有提供醬料

可以再自己添加

每一碗螺絲粉裡面的配料蠻多種類

有豆皮、花生粒、酸豆角、木耳絲、蔬菜幾片

還有美味的螺獅粉湯頭

當然也是要特地品嚐看看

喝起來跟之前網購的螺獅粉方便包味道雷同

都是重口味的酸辣臭香味

不過這裡的湯頭喝起來就稍微再清淡一些

湯頭色澤呈現較為清透

還有道地的螺獅粉條

咬勁十足

經過烹煮後還是保有優秀的彈性與嚼勁

吃起來很彈牙

這就是爽口肉

可以直接點套餐的方式

或是單點也可以

爽口肉咬下去後

在店內現吃能吃到些許肉汁炸出來

需小心燙口

牛肉螺獅粉

基本上我們點的這2碗螺獅粉

湯頭及配料都是一樣的

差別就是它的肉品不同

實際吃下來後

會建議大家點綜合口味螺獅粉

這樣一次就能吃到3種肉

（自由搭配：牛肉、叉燒、瘦肉、爽口肉）

每桌都有的醬料

醋及辣椒醬

大陸魔鬼辣椒

真的超級辣

添加要注意

這天用餐完覺得口味還不錯

這2碗螺獅粉真的有酸有辣

只可惜我們覺得內容物若能更豐富或是量再多一些些

吃起來感受會更好

賴記柳州螺獅粉-店家資訊

名稱：賴記柳州螺獅粉

地址：新竹市北區中山路255號

營業時間：17:00-22:00

公休日：週一

電話：0958-372282

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