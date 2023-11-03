每年都要到清境農場享受大自然美景與親近羊咩咩，雖然今年三月初已經造訪過清境農場，九月底還是臨時決定到清境一遊，打開訂房網比較過後就訂了清境【楓葉山莊】，每次我都會訂不同家民宿，畢竟清境民宿選擇太多了，當然要有不同的體驗啦！

這次會選擇楓葉山莊純粹是因為中秋連假期間清境民宿剩下的價格都不便宜，楓葉山莊算是裡面比較平價的，實際入住後雖然房間設施比較老舊，但整體而言相當不錯，房間寬敞、視野絕佳，民宿內有電梯、免費停車場及早餐，而且鄰近青青草原，前往青青草原不必為了停車問題煩惱！

旅遊住宿優惠房價查詢

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青青草原，清境農場住宿!

位於清境農場主要道路上的楓葉山莊，每次來清境經過青青草原不久後都會看到這棟紫色的歐式建築，散發著濃濃的異國氛圍

民宿前方有停車格，入住可免費停車，住這裡就不用煩惱到青青草原的停車問題了，可以直接步行過去，話說假日青青草原真的很難停車啊！

ADD:南投縣仁愛鄉大同村仁和路226之9號

TEL:049-2803770

F B粉絲專頁

大門進入後是餐廳，要再往內走才會見到大廳櫃台

比較特別的是原以為是一樓的櫃台其實是三樓，房間則是在下面的一、二樓

民宿內有電梯，對於行動不便或是行李較多的遊客挺方便的

我們入住的是有陽台的四人房，房間相當寬敞，有大面積的觀景窗及陽台，採光不錯

山上氣溫較低，尤其冬季夜晚會很冷，大部分的民宿都有提供電熱毯，這樣就能舒適入眠了

設施看起來比較有年代感，不是那麼新穎，但整體乾淨舒適加上親民價格算是相當不錯！

盥洗備品、電熱壺、茶包、浴巾等也通通有

很喜歡這片大面積的觀景窗及陽台，好療癒舒心的景色啊，讓人心曠神怡

浴室空間也很大，有浴缸還有對外窗，整理得也很乾淨，這浴室真的很不錯！

不同時間可以見到不同的景色，這是我們第一天入住下午的房間陽台美景，當時雲霧較大

沒想到夜晚還有雲海可以看，也太浪漫

隔天一早前往民宿餐廳時經過的民宿觀景台，視野景觀真的挺不錯的，還有蟲鳴鳥叫聲，一早起來就能見到這樣的美景真的很享受

早餐提供的品項不多，但有稀飯有土司，也算是中西式早餐都有了，加上咖啡、水果等也是可以吃得很飽足了

如果可以當然要坐這景觀桌啦，吃著早餐搭配著窗外美景吃什麼都好吃！

吃完早餐整理好行李後我們就先辦理退房，將行李都拿上車後就步行到青青草原找羊咩咩，之後再回來開車離開，完全省去青青草原的停車位問題，真的很方便！

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛，純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！