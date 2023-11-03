為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青青草原，清境農場住宿!

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青青草原，清境農場住宿!

2023-11-03 00:33:49 靜怡＆大顆呆 人氣：101
share
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2124篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：清境楓葉山莊(南投縣民宿314號)
phone049-2803-770
place南投縣仁愛鄉仁和路226-9號
作者本次評價：
4.00
環境設備
4.00
服務
3.50
交通便利
3.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

每年都要到清境農場享受大自然美景與親近羊咩咩，雖然今年三月初已經造訪過清境農場，九月底還是臨時決定到清境一遊，打開訂房網比較過後就訂了清境【楓葉山莊】，每次我都會訂不同家民宿，畢竟清境民宿選擇太多了，當然要有不同的體驗啦！

這次會選擇楓葉山莊純粹是因為中秋連假期間清境民宿剩下的價格都不便宜，楓葉山莊算是裡面比較平價的，實際入住後雖然房間設施比較老舊，但整體而言相當不錯，房間寬敞、視野絕佳，民宿內有電梯、免費停車場及早餐，而且鄰近青青草原，前往青青草原不必為了停車問題煩惱！

旅遊住宿優惠房價查詢

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青青草原，清境農場住宿!

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

位於清境農場主要道路上的楓葉山莊，每次來清境經過青青草原不久後都會看到這棟紫色的歐式建築，散發著濃濃的異國氛圍

民宿前方有停車格，入住可免費停車，住這裡就不用煩惱到青青草原的停車問題了，可以直接步行過去，話說假日青青草原真的很難停車啊！

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青ADD:南投縣仁愛鄉大同村仁和路226之9號

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青TEL:049-2803770

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青FB粉絲專頁

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

 

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

大門進入後是餐廳，要再往內走才會見到大廳櫃台

比較特別的是原以為是一樓的櫃台其實是三樓，房間則是在下面的一、二樓

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

民宿內有電梯，對於行動不便或是行李較多的遊客挺方便的

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

我們入住的是有陽台的四人房，房間相當寬敞，有大面積的觀景窗及陽台，採光不錯

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

山上氣溫較低，尤其冬季夜晚會很冷，大部分的民宿都有提供電熱毯，這樣就能舒適入眠了

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

設施看起來比較有年代感，不是那麼新穎，但整體乾淨舒適加上親民價格算是相當不錯！

盥洗備品、電熱壺、茶包、浴巾等也通通有

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

很喜歡這片大面積的觀景窗及陽台，好療癒舒心的景色啊，讓人心曠神怡

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

浴室空間也很大，有浴缸還有對外窗，整理得也很乾淨，這浴室真的很不錯！

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

不同時間可以見到不同的景色，這是我們第一天入住下午的房間陽台美景，當時雲霧較大

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

沒想到夜晚還有雲海可以看，也太浪漫

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

隔天一早前往民宿餐廳時經過的民宿觀景台，視野景觀真的挺不錯的，還有蟲鳴鳥叫聲，一早起來就能見到這樣的美景真的很享受

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

早餐提供的品項不多，但有稀飯有土司，也算是中西式早餐都有了，加上咖啡、水果等也是可以吃得很飽足了

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

清境楓葉山莊 ❙ 視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有電梯，鄰近青

如果可以當然要坐這景觀桌啦，吃著早餐搭配著窗外美景吃什麼都好吃！

吃完早餐整理好行李後我們就先辦理退房，將行李都拿上車後就步行到青青草原找羊咩咩，之後再回來開車離開，完全省去青青草原的停車位問題，真的很方便！

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛，純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

文章標籤

清境楓葉山莊 清境農場 清境農場住宿 清境農場民宿 南投住宿 南投仁愛民宿
創作者介紹
創作者 靜怡&大顆呆 的頭像
靜怡&大顆呆

❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤




檢舉
share
chevron_left

Luaupizza柴寮披薩❙童話小屋美味現烤披薩，新

王匠生魚片&日本料理❙市場內超人氣生魚片、黑

chevron_right
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

牧志そば｜牧志市場平價餐點推薦

 neru.foodie

金賞可樂餅コロッケ｜九州由布院名物推薦 @neru.foodie / 丸の良食

 neru.foodie

2023清境火把節 很不一樣

 夫子
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2124篇

分享與紀錄一家四口吃喝玩樂的幸福小天地 親子、旅遊、住宿、美食..歡迎大家來找我們玩 用心感受生活、用相機拍下生活、用部落格紀錄生活,樂於與大家分享生活中的美好人事物 邀約請寄eeooa0314@yahoo.com.tw 或eeooa0314@gmail.com 或私訊粉絲團！! 歡迎大家到❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤ 找我唷!! 網址:http://eeooa0314.pixnet.net/blog
作者的其它文章
同類據點
盒木 照片

盒木

4.65 (1人評鑑)

區域：南投縣魚池鄉
葉子秘境 照片

葉子秘境

4.75 (1人評鑑)

區域：南投縣埔里鎮
埔里日記 照片

埔里日記

3.90 (1人評鑑)

區域：南投縣埔里鎮
筑亦高廊 照片

筑亦高廊

4.30 (1人評鑑)

區域：南投縣竹山鎮
南投國姓覓境露營 照片

南投國姓覓境露營

3.40 (1人評鑑)

區域：南投縣國姓鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up