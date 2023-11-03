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【九份美食】旺角蝦球，日式炸蝦球料多紮實完整一隻蝦 | 九份老街美食 | 銅板美食 | 新北美食

2023-11-03 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：102
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窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：96篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 瑞芳區

造訪商家：旺角蝦球
place新北市瑞芳區基山街3號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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「九份老街」是新北非常著名的觀光景點，整條老街的道路常常擠滿人潮，不管是台灣人還是外國觀光客都一定會來這裡走訪，裡面有許多著名的小吃跟特色伴手禮，這間「旺角蝦球」從入口走進來馬上就可以看到，在左邊的一間小店面附近人手都會一盒開啟老街的美食之旅。

餐廳資訊

店名 : 旺角蝦球
地址 : 新北市瑞芳區基山街3號 (Google地圖)
營業時間 : 週一~週日 11:00-21:00
粉絲專頁 : 旺角蝦球

老街從入口開始就是滿滿的人潮，往左邊看馬上就能找到這間「旺角蝦球」

整間店主打就是超大蝦球，賣的方式是2顆一份或是3顆一份，買3顆會便宜10元

蝦球都是當天下包，店員包的時候都有戴手套，確保基本的衛生是沒有疑慮的

因為人潮多生意很好，買的時候剛好是新鮮剛炸完的蝦球

內容物有2顆蝦球淋上酸辣番茄醬，旁邊會放一些小黃瓜跟紅蘿蔔搭配

因為剛炸好裡面非常燙，就先分一半讓裡面散熱一下

裡面有滿滿的洋蔥跟其他青菜還有完整一隻蝦子跟蝦末

直接吃的時候洋蔥味非常濃郁，咀嚼的過程中蝦子的鮮味會慢慢釋放出來，沾一點酸辣番茄醬吃風味更有層次

蝦子的部分非常大隻飽滿，直接吃鮮甜多汁，也可以沾醬汁搭配小黃瓜一起入口會變得十分清爽

整體來說當作九份老街的開胃小菜非常適合，一人一顆份量不多也不少，內餡飽滿多汁外皮酥脆特別是剛炸好的時候吃起來更香濃，如果不想吃過多的醬汁可以跟老闆說醬汁部分可以加少一點，這樣洋蔥跟蝦子的味道就不容易被搶走，建議是吃完再繼續往下逛，因為人潮很多邊走邊吃容易被撞到，吃完後店家也會幫忙把盒子統一回收減少亂丟垃圾的可能性。

餐廳資訊

店名 : 旺角蝦球
地址 : 新北市瑞芳區基山街3號 (Google地圖)
營業時間 : 週一~週日 11:00-21:00
粉絲專頁 : 旺角蝦球
#新北美食
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新北美食 瑞芳美食 九份美食 九份老街 more
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旅遊是生活的一部份，生活是旅遊的好養分 ‧IG : @tylinnetravel ‧YT : 踢賴旅遊 / Tylinne Travel ‧部落格/愛食記/窩客島/POPO筆記/Potato Media : 踢賴旅遊
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