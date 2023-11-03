北投溫泉《皇池溫泉御膳館》是陽明山有名的泡溫泉選擇，皇池的用餐+泡湯是較多人推薦的，尤其是必吃的皇池砂鍋粥更是厲害，泡完溫泉再來吃一鍋美味的砂鍋粥，很棒的溫泉享受，也是冬天陽明山很夯的景點。
陽明山溫泉 皇池溫泉御膳館 在哪裡
皇池溫泉御膳館
地址：台北市北投區行義路402巷42之1號
電話：02 2862 3688
營業時間：皇池一館泡湯24小時，用餐中午12：00～凌晨03：00
大大提醒：想吃皇池砂鍋粥務必到櫃檯結帳後再到點餐區先預約
有停車場、只收現金
食記參考：北投溫泉：皇池溫泉御膳館～雙人湯屋+皇池砂鍋粥！陽明山泡溫泉
官網：皇池溫泉御膳館
旺季營業時間調整
@皇池一館
112/09/01起
(大眾男/女裸湯、雙人湯屋、餐廳)
泡湯24小時
餐廳 中午12:00~凌晨03:00
(最後點餐時間凌晨2:00)
@皇池二館
(大眾泳裝溫泉泳池、家庭湯屋)
泡湯下午13:00~晚上22:00
(清場時間21:30)(九月每周二公休)
十月份開始 中午12:00~晚上22:00
(清場時間21:30)
@皇池三館
(大眾池男/女裸湯)
泡湯 早上07:00~凌晨01:00
(00:30清場)
陽明山溫泉 皇池溫泉御膳館 泡湯＋砂鍋粥價錢
《皇池溫泉御膳館》共有三館，此篇推薦＂皇池一館＂，也是吃砂鍋粥的地方。
大眾池每人$250
雙人湯屋一間$500(第三人+$250)
禁止一人使用湯屋
禁止一位大人及一位120以下之兒童單獨使用湯屋，須兩位成人同行陪同進入湯屋。
用餐除最低消費以外，另計10%服務費
兒童120公分以下使用大眾池裸湯及湯屋免費、120公分以上與成人同價。
兒童110公分以下使用泳裝泳池半票$120入場、110公分以上與成人同價。
一人用餐最低消費須達到$400
👉🏼招待一位使用大眾池
兩人用餐最低消費須達到$800
👉🏼招待兩人使用大眾池 或 湯屋一間
三人用餐最低消費須達到$1200
👉🏼招待三人使用大眾池 或 湯屋一間
抵達《皇池溫泉御膳館》一館，先到櫃台結帳，上面清楚寫著泡溫泉、用餐的價錢，用餐+湯屋有優惠價，也可以單純泡湯，如果要吃砂鍋粥記得先到餐廳預訂後再去泡湯，這樣吃砂鍋粥時就不用等了！
先泡湯後用餐，需先付一人四百元，可全額抵扣用餐費。（用餐需收10%服務費）
跟櫃台人員說明先泡湯後用餐後，我們接著走向餐廳預訂砂鍋粥的方向。
途中經過用餐區，還真多人呀！每桌都有點砂鍋粥，真的是來皇池泡湯必吃的餐點啊！
到了砂鍋粥預定的區域，跟工作人員點餐，他會告知幾點會上餐，通常也是泡完溫泉後的時間，砂鍋粥的口味很多，第一次吃點了綜合鍋，後來才發現裡面有～田雞呀！（尖叫！可怕）
拿著皇池的溫泉卡準備前往泡湯囉！
湯屋使用時間：平日40分鐘，假日30分鐘，如果湯屋客滿需在現場排隊等候。
在櫃檯旁邊就是通往湯屋的入口，把湯屋泡湯卡給工作人員就可以準備泡溫泉了！如果沒有帶毛巾可以在這邊購買，櫃台有提供免費的一次性浴帽，對女生來說蠻方便的。
湯屋空間蠻大的，一旁還有淋浴。
也有提供沐浴乳跟洗髮精。
皇池溫泉的泉源是世界聞名的青磺泉，從地底自然湧出無污染的溫泉，且地處青磺泉水脈聚集的地方，為早期紗帽山的指標泡溫泉所在地！青磺泉又稱鐳泉，因含有鐳放射能，經日本科學界、醫界，和玉川溫泉研究團隊長期的實驗和研究，天然鐳元素可穿透於無形活化人體的細胞增強免疫力，所以珍貴又稀有，而皇池溫泉的泉質經中原大學化學系黃金旺博士檢驗分析，與日本玉川溫泉的泉質相同，目前全世界也僅此二處擁有，所以引起高度重視。
以上資訊來自皇池溫泉官網。
皇池的浴缸不大，不過水流挺快的，一下就滿了，溫泉也夠熱，還蠻舒服的！不過假日只有三十分鐘會比較趕。
陽明山溫泉 皇池溫泉御膳館 用餐菜單價錢
《皇池溫泉御膳館》菜單價錢
餐點選擇多，泡湯可抵消費很划算，之前和朋友還訂包廂吃一桌尾牙。
泡完湯就是享受美食的時間啦～來到皇池必吃的砂鍋粥，點小份的就很夠吃，份量很多。
皇池砂鍋粥 綜合粥（活蝦、田雞、紅蟳）小份
我不敢吃田雞呀！！但已經點了也來不及反悔了～～
皇池的砂鍋粥是使用生米熬煮成粥，以竹籃盛著砂鍋出場，這樣工作人員較好拿，外觀也挺特別的！砂鍋粥煮到軟爛好入口，味道也很濃稠，只是味道不是我想像中的海鮮味，多了一點像花生粉的味道呀～不曉得這是不是加了＂田雞＂的關係，不過裡面蝦子好多，紅蟳味道也鮮美，吃的很滿足，我下次應該會點紅蟳鍋試試看。
首烏養生鍋 小份
每次泡湯我都必點一鍋湯，熱呼呼的最適合冬天泡湯的季節。
首烏養生鍋的雞肉軟嫩好吃，但湯頭稍鹹油了些。
麻油川七
我愛吃的炒川七加了麻油炒過，川七滑口好吃，還有枸杞的甜味相伴，這道菜還不錯，但價錢蠻不可愛的，不過陽明山溫泉的用餐大多是這樣的價位。
《皇池溫泉御膳館》共有三館，佔地很大，停車場位置也很多，每一館營業時間及提供的服務都不太一樣，官網資訊很清楚，有興趣的人可以去看看。
台北北投、陽明山是溫泉的聚集地，每到冬天就會有許多人潮來此泡湯，紗帽山也是許多人推薦泡湯的選擇，這間皇池我來過幾次，再來訪則是為了＂傳說中的砂鍋粥＂，味道不錯，如果以用餐+泡湯優惠的價位來說，真的是很值得再來訪的一間溫泉湯屋。
北投陽明山還有。。
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皇池溫泉御膳館
地址：台北市北投區行義路402巷42之1號
電話：02 2862 3688
營業時間：皇池一館泡湯24小時，用餐中午12：00～凌晨03：00
大大提醒：想吃皇池砂鍋粥務必到櫃檯結帳後再到點餐區先預約
有停車場、只收現金
食記參考：北投溫泉：皇池溫泉御膳館～雙人湯屋+皇池砂鍋粥！陽明山泡溫泉
官網：皇池溫泉御膳館
【北投陽明山溫泉推薦】用餐+泡湯、平價溫泉湯屋、24小時泡湯、百元大眾池推薦～超過五間陽明山溫泉餐廳推薦！
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文章作者：陳小可
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