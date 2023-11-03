北投溫泉《皇池溫泉御膳館》是陽明山有名的泡溫泉選擇，皇池的用餐+泡湯是較多人推薦的，尤其是必吃的皇池砂鍋粥更是厲害，泡完溫泉再來吃一鍋美味的砂鍋粥，很棒的溫泉享受，也是冬天陽明山很夯的景點。

陽明山溫泉 皇池溫泉御膳館 在哪裡

皇池溫泉御膳館

地址：台北市北投區行義路402巷42之1號

電話：02 2862 3688

營業時間：皇池一館泡湯24小時，用餐中午12：00～凌晨03：00

大大提醒：想吃皇池砂鍋粥務必到櫃檯結帳後再到點餐區先預約

有停車場、只收現金

食記參考：北投溫泉：皇池溫泉御膳館～雙人湯屋+皇池砂鍋粥！陽明山泡溫泉

官網：皇池溫泉御膳館

旺季營業時間調整

@皇池一館

112/09/01起

(大眾男/女裸湯、雙人湯屋、餐廳)

泡湯24小時

餐廳 中午12:00~凌晨03:00

(最後點餐時間凌晨2:00)

@皇池二館

(大眾泳裝溫泉泳池、家庭湯屋)

泡湯下午13:00~晚上22:00

(清場時間21:30)(九月每周二公休)

十月份開始 中午12:00~晚上22:00

(清場時間21:30)

@皇池三館

(大眾池男/女裸湯)

泡湯 早上07:00~凌晨01:00

(00:30清場)

陽明山溫泉 皇池溫泉御膳館 泡湯＋砂鍋粥價錢

《皇池溫泉御膳館》共有三館，此篇推薦＂皇池一館＂，也是吃砂鍋粥的地方。



大眾池每人$250

雙人湯屋一間$500(第三人+$250)

禁止一人使用湯屋

禁止一位大人及一位120以下之兒童單獨使用湯屋，須兩位成人同行陪同進入湯屋。



用餐除最低消費以外，另計10%服務費

兒童120公分以下使用大眾池裸湯及湯屋免費、120公分以上與成人同價。

兒童110公分以下使用泳裝泳池半票$120入場、110公分以上與成人同價。

一人用餐最低消費須達到$400

👉🏼招待一位使用大眾池

兩人用餐最低消費須達到$800

👉🏼招待兩人使用大眾池 或 湯屋一間

三人用餐最低消費須達到$1200

👉🏼招待三人使用大眾池 或 湯屋一間

抵達《皇池溫泉御膳館》一館，先到櫃台結帳，上面清楚寫著泡溫泉、用餐的價錢，用餐+湯屋有優惠價，也可以單純泡湯，如果要吃砂鍋粥記得先到餐廳預訂後再去泡湯，這樣吃砂鍋粥時就不用等了！

先泡湯後用餐，需先付一人四百元，可全額抵扣用餐費。（用餐需收10%服務費）

跟櫃台人員說明先泡湯後用餐後，我們接著走向餐廳預訂砂鍋粥的方向。

途中經過用餐區，還真多人呀！每桌都有點砂鍋粥，真的是來皇池泡湯必吃的餐點啊！

到了砂鍋粥預定的區域，跟工作人員點餐，他會告知幾點會上餐，通常也是泡完溫泉後的時間，砂鍋粥的口味很多，第一次吃點了綜合鍋，後來才發現裡面有～田雞呀！（尖叫！可怕）

拿著皇池的溫泉卡準備前往泡湯囉！

湯屋使用時間：平日40分鐘，假日30分鐘，如果湯屋客滿需在現場排隊等候。

在櫃檯旁邊就是通往湯屋的入口，把湯屋泡湯卡給工作人員就可以準備泡溫泉了！如果沒有帶毛巾可以在這邊購買，櫃台有提供免費的一次性浴帽，對女生來說蠻方便的。

湯屋空間蠻大的，一旁還有淋浴。

也有提供沐浴乳跟洗髮精。



皇池溫泉的泉源是世界聞名的青磺泉，從地底自然湧出無污染的溫泉，且地處青磺泉水脈聚集的地方，為早期紗帽山的指標泡溫泉所在地！青磺泉又稱鐳泉，因含有鐳放射能，經日本科學界、醫界，和玉川溫泉研究團隊長期的實驗和研究，天然鐳元素可穿透於無形活化人體的細胞增強免疫力，所以珍貴又稀有，而皇池溫泉的泉質經中原大學化學系黃金旺博士檢驗分析，與日本玉川溫泉的泉質相同，目前全世界也僅此二處擁有，所以引起高度重視。

以上資訊來自皇池溫泉官網。

皇池的浴缸不大，不過水流挺快的，一下就滿了，溫泉也夠熱，還蠻舒服的！不過假日只有三十分鐘會比較趕。

陽明山溫泉 皇池溫泉御膳館 用餐菜單價錢

《皇池溫泉御膳館》菜單價錢

餐點選擇多，泡湯可抵消費很划算，之前和朋友還訂包廂吃一桌尾牙。

泡完湯就是享受美食的時間啦～來到皇池必吃的砂鍋粥，點小份的就很夠吃，份量很多。

皇池砂鍋粥 綜合粥（活蝦、田雞、紅蟳）小份

我不敢吃田雞呀！！但已經點了也來不及反悔了～～

皇池的砂鍋粥是使用生米熬煮成粥，以竹籃盛著砂鍋出場，這樣工作人員較好拿，外觀也挺特別的！砂鍋粥煮到軟爛好入口，味道也很濃稠，只是味道不是我想像中的海鮮味，多了一點像花生粉的味道呀～不曉得這是不是加了＂田雞＂的關係，不過裡面蝦子好多，紅蟳味道也鮮美，吃的很滿足，我下次應該會點紅蟳鍋試試看。

首烏養生鍋 小份

每次泡湯我都必點一鍋湯，熱呼呼的最適合冬天泡湯的季節。

首烏養生鍋的雞肉軟嫩好吃，但湯頭稍鹹油了些。

麻油川七

我愛吃的炒川七加了麻油炒過，川七滑口好吃，還有枸杞的甜味相伴，這道菜還不錯，但價錢蠻不可愛的，不過陽明山溫泉的用餐大多是這樣的價位。

《皇池溫泉御膳館》共有三館，佔地很大，停車場位置也很多，每一館營業時間及提供的服務都不太一樣，官網資訊很清楚，有興趣的人可以去看看。

台北北投、陽明山是溫泉的聚集地，每到冬天就會有許多人潮來此泡湯，紗帽山也是許多人推薦泡湯的選擇，這間皇池我來過幾次，再來訪則是為了＂傳說中的砂鍋粥＂，味道不錯，如果以用餐+泡湯優惠的價位來說，真的是很值得再來訪的一間溫泉湯屋。

北投陽明山還有。。

／陽明山美食：想啟手工小饅頭包子～花捲、包子、小饅頭！

／陽明山景點：魔晶園Magic Park，陽明山買盆栽、多肉！

／陽明山景點：大梯田花卉生態農園，陽明山繡球花季節(門票價位)

／北投陽明山溫泉：草山文化溫泉會館，陽明山平價泡湯溫泉

／陽明山咖啡館：白房子Yang Ming Caf’e:牛排、義大利麵、下午茶、咖啡、蛋糕

／陽明山美食：陽明山大樹下小饅頭~百香果小饅頭好特別

／陽明山景點：擎天崗走走，看芒花盛開飛舞

／陽明山景點：陽明山冷水坑溫泉泡腳~免費溫泉

／陽明山景點：平菁街櫻花，阿貴初遊賞櫻花

／陽明山咖啡館：亞尼克夢想村1號店、25度N檸檬派

／陽明山咖啡館：蒙馬特影像咖啡~不限時間消費咖啡館

／陽明山咖啡館：亞尼克夢想村1號店(咖啡)+亞尼克夢想村2號店(蛋糕)

皇池溫泉御膳館

地址：台北市北投區行義路402巷42之1號

電話：02 2862 3688

營業時間：皇池一館泡湯24小時，用餐中午12：00～凌晨03：00

大大提醒：想吃皇池砂鍋粥務必到櫃檯結帳後再到點餐區先預約

有停車場、只收現金

食記參考：北投溫泉：皇池溫泉御膳館～雙人湯屋+皇池砂鍋粥！陽明山泡溫泉

官網：皇池溫泉御膳館



【北投陽明山溫泉推薦】用餐+泡湯、平價溫泉湯屋、24小時泡湯、百元大眾池推薦～超過五間陽明山溫泉餐廳推薦！

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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本篇食記自費

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