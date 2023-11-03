南投景點【中寮石龍宮】泡麵土地公是今年很紅的泡麵廟，營業時間24小時開放的泡麵土地公讓民眾拜拜並且免費吃泡麵，免費吃泡麵真是威力太大，來中寮石龍宮都要吃一碗泡麵才有到此一遊的感覺。

南投中寮石龍宮 泡麵土地公 地點交通、停車場

【中寮石龍宮】有超大免費停車場，停好車再走一至兩分鐘即可抵達。

中寮石龍宮-泡麵土地公

地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號 (地圖)

電話：04 9260 2087

營業時間：24小時

遊記：【南投中寮石龍宮】泡麵土地公24小時免費吃，來去泡麵廟拜拜

看到停車場往前開還是有幾格停車場，但是怕沒位置還是先在前面停比較保險，跟著指標和車群，往前右轉走一分鐘就到達【中寮石龍宮】。

南投天氣也太好了吧！據說當天台北正下雨呢～南投給了我們大晴天的擁抱，平日來拜拜吃泡麵的民眾也不少。

比較要注意的是，石龍宮泡麵廟不能攜帶寵物入廟喔！

南投中寮石龍宮 泡麵土地公 有什麼好玩？

走到石龍宮，在入口處就看到布袋戲，可能天氣太熱加上平日，比較少人觀看。

沿途有賣一些供品，很多人來石龍宮拜拜會買泡麵帶回家或當做供品捐給廟方，旁邊還有保力達很特別呢！

往前走還有祭拜的禮盒，幾個小攤販不算多，很快到達泡麵土地公的位置。

南投中寮石龍宮 泡麵土地公 怎麼拜拜

南投石龍宮怎麼拜拜？

立牌上清楚寫著一樓萬善爺三炷香、二樓土地公兩柱香。

很多人都直接買一箱泡麵拜拜，也可以來服務台這邊購買，有的人買泡麵拜拜會捐贈給廟方，有的人則是帶回家，都可以，現場提供免費吃泡麵，告示上面寫著如要帶走泡麵請通知廟方，應該也是給有困難的人。

南投中寮石龍宮 泡麵土地公 免費吃泡麵

服務台旁邊一堆泡麵就是讓民眾免費吃的選擇，沒有規定一人只能吃一碗泡麵，但記得不要浪費，吃完也要自己回收喔！標示都寫得很清楚。

泡麵牆和泡麵籃真是太壯觀了！

泡麵口味多，統一肉燥麵、蔥燒牛肉麵、米粉、維力榨醬麵、味味A排骨雞麵和來一客等等，都是平常就吃的口味，我看回收區還有台酒花雕雞泡麵、阿Q桶麵、雙響泡和滿漢大餐這些價格比較高的，但應該是被秒殺了！

服務台前有幾張桌椅可以坐著免費吃泡麵，往上一樓就是熱水供應區，泡泡麵的地方和座位。

用泡麵拜拜在石龍宮真的很多。

二樓土地公的座位比較多也比較涼，不過來的時候客滿。

原本以為這裡泡泡麵的熱水是飲水機，結果是特製的熱水器，熱水量可以用到8000碗泡麵這麼多。

這天的第一餐就是免費泡麵，選了自己覺得熱量較低的統一肉燥米粉，哈！吃泡麵求平安。

『泡麵土地公』的由來：據說在六合彩盛行的時代，信徒晚上來這過夜求明牌，因石龍宮位置偏遠沒地方覓食，廟方提供泡麵給信徒止飢，沒想到信徒中了大獎，回來還願也買泡麵拜拜，南投石龍宮就成了拜泡麵的廟。

泡麵廟空間不大，但人潮算多，要是假日來應該更擠，香火真的很旺呢！24小時營業時間開放，加上免費吃泡麵的梗，有來南投旅遊可以安排行程來吃泡麵，停留時間約半小時至一小時。

中寮石龍宮-泡麵土地公

地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號 (地圖)

電話：04 9260 2087

營業時間：24小時

遊記：【南投中寮石龍宮】泡麵土地公24小時免費吃，來去泡麵廟拜拜

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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