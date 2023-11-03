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陽明山天籟渡假酒店超棒的!擁有近2000坪的溫泉水樂園，無邊際泉池、多達13池的溫泉池包含溫泉池，重點是多元化的設施，不但有小孩最愛的溜滑梯游泳池、溫泉SPA，連房間都好有特色，這真是消費者的一大福音阿，以後不僅是冬天泡湯，一年四季都適合來玩!!!

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停車場：附設免費停車場

大眾交通工具：

皇家客運(路線編號1717)

每日多班次往返 金山 與台北 乘客可於天籟大門口上下車，台北始站於公園路公保大樓側，沿中山北路至捷運劍潭站(銘傳大學站牌)亦有停靠。

皇家客運專線/ 02-8295-7022

查詢車次 【前往連結】 國光客運(路線編號1815)

每日多班次往返台北車站與市府轉運站 搭乘台北至金山青年活動中心或法鼓山車次，於國光客運金山站下車後

轉乘皇家客運或搭車計程車至陽明山天籟渡假酒店。

轉乘皇家客運或搭車計程車至陽明山天籟渡假酒店。 國光客運專線/ 02-2498-2006

查詢車次 【前往連結】

接駁服務：

每日10:00及13:00

(接駁需提前三日來電預約) 由金山國光客運站往返陽明山天籟渡假酒店之間的接駁服務 房客免費提供此服務

非房客預約或其他時段預約，單程接駁NT$400/趟 飯店接駁車預約專線/ 02-2408-0000 其他地區/景點

包車接駁服務 提供計程車、8人座包車接駁服務

【前往連結查詢價格】

陽明山天籟渡假酒店 訂房優惠

天籟渡假酒店優惠如下：

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陽明山天籟渡假酒店 環境



陽明山天籟渡假酒店位於陽明山的後山，離金山很近



氣質高雅的大廳。一旁也有沙發區可以讓客人休息一下

陽明山天籟渡假酒店 房型介紹



這次有幸接受邀約，所以先來參觀它們的房間

這間是童話森林主題樹屋六人房，聽說一推出後，就大受歡迎



這間不用說是小孩子，就連大人也想住看看吧

牆壁上畫滿了樹木，視覺效果很不錯，生動又活潑



樹屋房本身的空間就非常寬敞，還有客廳，一家子都可以入住!!

還配有紅白機，大人小孩都可以玩的很高興!!



貼心準備的書籍，大人小人各看各的!!

這是新的歐風館草山客房，氣質和剛剛的全然不同，營造出來的氣氛很典雅、舒適整体設計很清爽、大方!!

色調也很自然，配合陽明山週遭的山林景色~看了就很放鬆



我們很喜歡這樣的設計，有大大的檯面，擺放東西、打打電腦都很方便



藤製的家具，搭配與整体設計相彷的抱枕，整體感非常好

重點是藤製的家具真的太有休閒風了

坐在這裏喝喝咖啡，看看窗外的景色，渡假就要這樣才會舒服



用木盒來裝杯盤、茶包的裝設，雖然功能上來說差別不大，但感覺就很不一樣



連衛浴也很典雅吧!!



接著介紹我們入住的海上船屋四人房



房間內有濃濃的海洋風情，連座位區就像是一艘船!!



游泳圈變成了鏡子



我們好像變成了海賊王呢，要向偉大的航道前進



船槳也成了裝飾品



這種房型滿適合我們的，因為是大通舖的配置，小小孩反而不怕掉下來

小屁孩玩的很開心!!

相信有帶小孩出遊經驗的朋友，應該很能體會這種心情吧



我們房間也貼心的準備了書籍~小貝果開始假文青





哈哈 發現多啦A夢的衣櫃~可以玩躲貓貓，小貝果吵著要睡裡面!!



硬是要拉小榛果進來玩



房間裏除了桌上的餅乾外，也有飲料可以喝!! 無料的哦



我們房裏的衛浴，因為這部份是先前的房型改建的

雖然和船屋的設計不搭，但整體感覺也不差，所以就留了下來

陽明山天籟渡假酒店 下午茶

喝下午茶去囉!!!

天籟渡假酒店的腹地非常大，我們要到二館享用，所以要麻煩小巴帶我們去

後來才知道，如果走酒店內部的步道，一點都不遠嘛!!



嘿嘿，夠貼心吧!! 看到小小孩，還準備了小板凳!!



下午茶的用餐地點，二館的藍鵲閣!!!

後來才知道，這一帶常可看到拖著長長尾巴的藍鵲在空中飛行

所以不但飯店的小巴上有它的畫像，連餐廳的名稱也取藍鵲的名字



這裏提供中式與西式的下午茶，可以各自選喜歡的餐點來享用



從窗外看出去的景觀非常吸引人，小孩子們一直吵著要玩水





小貝果已經迫不及待想下水了



下午茶已經被遺忘了





大人好好享用吧!!這是牛肉麵套餐!!

份量可不少，重點是比想像中的好吃單就這碗的水準也夠格到外面開麵店了



湯鮮味美肉大塊!!! 一旁也有小菜、甜點和飲料



真棒，推!!



這是一般的下午茶套餐!! 都是可口的西式小點!!



小小一口很適合小朋友



哇~還是這個鬆餅下午茶的視覺效果比較討喜一些，光看這模樣就足以就讓人流口水了

陽明山天籟渡假酒店 溫泉水樂園

戶外溜滑梯泳池 SPA池



原來著名的溜滑梯就在這裏啊，建築物的上方是水池、下方則是溫泉SPA

好吧好吧，趕緊帶小豬出去游泳。這裡是上層的無邊際SPA池。四周的陽明山系就在眼前。這大概是我見過最大的SPA池了。左邊有按摩床，右邊有水注泡泡，中間幾乎就是個小型游泳池

看著無盡的山景，讓煩惱隨著一陣陣小浪而去

水面映出的藍天白雲，煞是好看

因為玩到不想起來啦。但壞人一定要做，還有DIY等著呢

本館泳池

check out 完畢，館員告知館內設施可以用到下午二點，不用急著回家!!!

趕緊要小豬們背上泳圈，去挑戰還沒機會玩的一館泳池區。

(有沒有看到三隻忍者龜在搭電梯??)

一館的泳池，中間是一般方型池。但外圍有一圈比較淺的池子 (約60公分深)

更特別的，這個環型水池是流動的。所以只要套上泳圈，就可以慢慢地繞圈飄啊飄

我好久沒有看過這種泳池了。只記得小時侯去過一次

這種深度對幼稚園的小朋友剛剛好，又不用施力慢慢飄。真是天堂!!

這隻彩色長頸鹿本來要給小榛果的，沒想到哥哥姐姐搶著玩

露天風呂

一館與二館之間還有一個露天風呂。有趣喔，還有一個煮蛋池

每天十點半以後才開放，旁邊小屋就有賣蛋與提供器材

這就是露天風呂的入口。本來以為夏天不適合泡溫泉的，結果一看，趕緊回泳池將小豬們全部集合到這裡來玩

收費價目表

開放時間

全年度開放時間：07:00-23:00，最晚進場時間為22:00

收費方式

房客免費，房型加人可享現場定價對折優惠。

一般遊客

價格 定價 優惠價 大人 新台幣 1,000 元 平日/NT$600、假日/NT$900 兒童 新台幣 800 元 不分平假日NT$480

購票入場後，可暢遊露天風呂、SPA水世界與四季恆溫泳池，限單人單次進出不限時。

貼心提醒

大眾風呂區需著泳衣、泳帽入場。如不克攜帶，歐風館B1休閒櫃枱以及和風館B1設有販賣部提供貴賓現場選購。 身高未滿140cm兒童，請由家長或監護人陪同。 未滿六歲的幼兒免費入場(須出示證件及家長陪同)。 成年照顧者與6歲以下之幼兒隨行照顧比例為1:3 (一位大人最多只能帶三位6歲以下幼兒水中照護，以維護幼兒在水域設施內之安全)。 入場櫃檯免費提供換洗毛巾、個人儲物櫃，並設有休息室、飲水機、男女更衣室、淋浴間、沐浴用品、梳妝區等設備。

近2000坪的溫泉樂園，多達13池的溫泉池包含溫泉池、冷水池、冰水池、氣泡按摩池、沖淋水柱池、烤箱、半露天男女裸湯區等各式不同主題溫泉池

因為這裡更棒啊!!! 目測有至少10多個不同的池子

光是中間這個噴水池就會讓小朋友玩瘋了吧

水深只有20公分，池底平穩，相當安全

亮亮豬發現有溫泉魚。但是二隻小豬很怕把腳放進去

看!! 溫泉魚對太幼秀的皮膚果然沒什麼感覺

這裡處處是驚奇啊。還有sauna!! 要不是要帶小孩，我也會進去 “蒸” 一下

這裡還有戶外裸湯!!

當然還有不同調味的溫泉池

二隻豬找到好玩的淋浴池

微風吹來，泡在溫水裡面有種奇特的感覺。在這裡玩的小朋友每個都無敵開心

陽明山天籟渡假酒店 DIY活動

換裝後來到泳池旁的DIY教室

蝴蝶翩翩飛舞的教室，感覺不錯啊。

這次做的是樹葉拓印

把樹葉塗滿想要的顏色，然後印到紙張上即可

看看貝果叡示範

哇，很不錯呢。

秀氣的瑞瑞豬的作品，還是簡簡單單，乾乾淨淨

陽明山天籟渡假酒店 晚餐



接著是晚餐!! 曾經流行一時的蒙古烤肉也在這裏重現江湖了

(冬天會改為酸菜白肉鍋)



哈!! 重點是這個!!! 無限暢飲!



自由選擇肉品與蔬菜的組合，加上獨門調味料，就可以請主廚料理囉

等待餐的同時，也同時欣賞這場料理秀



很多飲料可以選擇





我們可是連吃了二碗 (這一碗的份量還挺大的)

說實在的吃這種料理，其實蔬菜也吃了不少



想要吃好料的，這裏也有， 但價位不一樣哦



菜單也有其他的餐點選擇~這個炒飯太好吃了

陽明山天籟渡假酒店 早餐



因為我們住的是一館，所以早餐就在一館享用



早上用餐的環境，高挑、明亮、很舒服的空間感



中、西式的早餐、餐點很豐富



飲料、水果、也都一應俱全

晚餐時間!! 小榛果精神特好

陽明山天籟渡假酒店 心得評價

陽明山天籟渡假酒店特色房間、還有它多樣的餐點，只要待在裏面，真的一點都不想出來，還有令人玩到不想回家的遊樂設施。溜滑梯遊泳池、溫泉SPA，露天風呂真的不錯，就算在夏天也很適合玩。草山客房典雅舒適、樹屋船屋親子最愛，藍鵲閣餐廳享受美味佳餚，全家人渡假好愉快

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