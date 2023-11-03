位於桃園遠百12樓的義式屋古拉爵，不僅用餐環境舒適，空間寬敞明亮，可以居高臨下欣賞桃園巿區美景，在高空下享用美食，真的超享受的，下午茶150元起就有，設計許多超值套餐可以分食，讓我們一次享用各種餐點，點主餐升級那不勒斯套餐只要加260元就有開胃料理、湯品、甜點、特調飲品任選，CP值超高，燈光美氣氛佳，為朋友聚會情人約會好選擇。

古拉爵一直是我很喜歡的義式餐廳， 有義大利麵、燉飯、比蕯、甜點等多樣化選擇，這次來到桃園遠百12樓，還可以欣賞高空美景，真是雙重享受～

最佳拜訪時間為下午17:00，可以一次欣賞白天、夕陽、夜景，晝夜等不同的風情。

當天很幸運的還看到夕陽，超美的高空視角～

古拉爵義式餐廳位在桃園遠百12樓，有一整片的落地窗，挑高明亮的空間讓人用餐起來很舒服。

主餐：義大利麵、飯、PIZZA、經典主菜中選1，升等那不勒斯套餐加260元，附餐有開胃料理或經典料理中共選1+湯品選1+精緻甜點選1＋飲料選1。

最新DM，實際DM以店家為主，菜單多樣化選擇，有前菜、沙拉、湯品、比薩、義大利麵、燉飯、焗烤等任君挑選。

重點是美景無價，可惜玻璃不是很乾淨，否則景觀更美，因為桃園巿區很少高空景觀餐廳，很難得從這個視角欣賞桃園火車站。

店內採華麗、慵懶的暗色系，最適合萬聖節來此享用美食，感受不一樣的詭異氛圍。

這裡有一整排靠窗座位區，可以近距離欣賞高空美景～

空間寬敞舒適，還有沙發座位區，不管兩人、四人、多人用餐都可以。

主餐：魚獅風海鮮蕃茄圓麵230元，份量不多但精緻美味～

前菜：香酥蘿勒鮮魚佐綠芥末醬，外皮酥脆，魚肉新鮮，沾綠芥末微辣。

香蕉天堂冰沙：非常綿密好吃，消暑又健康的美食。

任選湯品+20元就有酥皮。

甜點：經典提拉米蘇，它結合了咖啡、奶油和香草等多層次口感，相當濃郁好吃。

想來一場高空浪漫約會，又不想花太多錢，義式屋古拉爵是最佳首選，為桃園平價義式餐廳。

義式屋古拉爵 桃園遠百店：桃園市桃園區中正路20號12樓；營業時間：11:00-22:00

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