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中和港式料理｜消夜【新北市中和區】粵焱 港式料理｜宵夜｜晚餐｜熱炒｜點心｜飲料｜啤酒｜興南夜市｜南勢角夜市｜南勢角

2023-11-03 14:28:47 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：125
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：203篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：粵焱港式料理
phone09-8340-3979
place新北市中和區信義街82號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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今天帶著一家老小來到興南夜市踅夜市(逛夜市)，從捷運南勢角站4號出口出站，左前方就是興南夜市入口啦! 這裡有各式各樣的美食集結在此，雖然逛夜市的精髓就是要邊吃邊逛，每一樣都來一點。但無奈這一趟舟車勞頓，大家早已是飢腸轆轆，於是我們決定先飽餐一頓後，再使用甜點胃繼續逛夜市!

在尋找餐廳的途中，老丈人一眼便相中這間「粵焱(ㄧㄢˋ)港式料理」。粵菜是屬於中國菜的一部份，源於中國傳統文化。而香港菜的基礎是粵菜，但在歷史的影響下，港式料理更加精緻且種類變化多樣，在口味上更加能夠被國際接受。既然老丈人都發話了，那我們就恭敬不如從命囉~

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踏入粵焱港式料理，餐廳空間雖然不大，但不會感覺到壓迫。店內有幾桌正在用餐的客人，其中不乏有著香港口音的捧油，看起來像是熟客。看來粵焱是連香港人都認證的港式料理，我已經堅信這餐不會踩雷了，好期待啊! 不過需要注意的是，也許是因為位於夜市內的關係，粵焱並沒有提供衛生間，若有需求的捧油可以到捷運站或活動中心解決。

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粵焱港式料理禁帶外食，點餐會提供「免費」白飯，但不是「吃到飽」白飯喔! 看來對於前一陣子的白飯之亂，粵焱有認真回答，在白飯的觀點上有作一番解釋。內用掃碼線上點餐，研究了一下菜單，竟然有傳說中的大菜，看起來都是功夫菜耶，一定要點起來啊!

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🥢嘖嘖雞煲 260元🥢

嘖嘖雞煲雞肉選用雞腿肉切塊狀，(感覺)先炸過後大火快炒，加入粵焱嘖嘖醬及柱侯醬調製、收汁，汁收得很棒，每一滴精華都完美的扒附在雞肉上。另外搭配少許洋蔥、芹菜、蔥增添層次感，再加上一些香料葉提味，最後倒入紹興酒增香，味道濃郁而不膩。

嘖嘖雞煲上桌時的香氣足以讓我們餓眼望將穿，饞口涎空嚥，超香的! 顧不上長輩先食的道理，我立馬夾起一塊雞肉塞入嘴中，哇喔，休(燙)~超燙的啦! 嘖嘖雞煲雞肉軟嫩、不乾柴，收汁完美，鹹香夠味且不油膩，尾韻帶有淡淡的酒香，是高手級的存在。再來上一口白飯，調味適中的雞肉塊超級順口，爽感十足，這樣的口味說是在飯店用餐也不為過。粵焱將飯店大菜如實搬到店裡，用更平價的價格讓更多人能夠享用美味，沒想到第一道菜「嘖嘖雞煲」就如此令我們驚艷!

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🥢梨山蒜香牛肉佐捲餅皮 250元🥢

梨山蒜香牛肉上桌香氣不亞於嘖嘖雞煲，這香氣肆意妄為的衝擊著在座的所有人。捲餅皮是用來包牛肉的，薄而透膚，感覺有點像潤餅皮，不僅Q度十足，還是很燙的喔! 梨山蒜香牛肉需先將上面的松子拌過後，再搭配捲餅皮食用。

一口咬下，捲餅皮麵香十足、Q彈帶勁。梨山蒜香牛肉先是迸發牛肉香氣，爾後蒜香和鹹味慢慢散開，接著是甜椒的味道。和捲餅皮的搭配鹹淡適中、相輔相成，讓人禁不住一口接一口。特別的是，在咀嚼的過程中還有松子的堅果口感，相當奇妙。就連岳父、岳母都從來沒有吃過這樣的搭配，推薦來粵焱用餐的捧油們，必點這道「梨山蒜香牛肉佐捲餅皮」!

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🥢橙汁排骨 210元🥢

喔喔喔~粵焱出菜很快速，剛好配上因為美味而吃得很快的我們。橙汁排骨上桌伴隨著柳橙的香甜味，帶給我們彷若微風輕拂過臉龐的小清新。排骨感覺是有特別挑過的，完全看不到硬骨，頂多有軟骨而已。外層裹上類似糖衣的樣貌，咬下後甜而不膩，甜感還瞬間混和了排骨的鹹香，將口味達到平衡。很少吃到能夠不由甜味做主導的橙汁排骨，這口味令人感到相當舒服，滿分!

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🥢鹹魚雞粒烘蛋 148元🥢

烘蛋包覆著鹹魚丁、雞丁，吃起來和一般的烘蛋一樣順口，不過多了鹹魚的鮮鹹味和雞丁的嫩滑感，層次更加豐富。搭配著白飯食用，不知不覺間吃著、吃著就清盤了!

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🥢古法蒸魚雲 290元🥢

聽服務人員介紹，古法蒸魚雲在香港是道大菜，一般是使用魚頭製作，不過粵焱更改了食用部位，更符合台灣人的食用習慣。粵焱古法蒸魚雲特別選用鯛魚，無需蹭骨，吃起來會更加方便。搭配香菇絲、木耳絲、蘿蔔糕及蠔油醬汁，口味上調和適中，尤其是經過蘿蔔糕的加持，古法蒸魚雲是一道吃了會相當有飽足感的料理。

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🥢蒜蓉蒸中蝦 290元🥢

蒜蓉蒸中蝦也是一道大菜，對台灣人來說，最常在年節時或喜宴上品嚐到這道料理。粵焱蒜蓉蒸中蝦蝦子有被對剖，方便去殼，底下有粄條。吃這道菜齁，就是要吃粄條，因為它吸收了所有的精華。粄條入口蝦鮮味滿滿，還有蒜香撲鼻。讓我忍不住想起小時候，因為身材矮小，搶不過別人，常常都吃不到這道料理，或只能吃一小口就被分食光了。現在來到粵焱，小家庭聚餐，嘿嘿~想吃多少吃多少，看我不吃爆它! 鮮味、蒜味滿點的粄條好好味啊，就是讚啦!

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🥢臘味煲仔飯 258元🥢

煲仔飯是鍋巴之神，粵焱臘味煲仔飯使用泰國香米與香港的三種風乾肉(臘腸、肝腸、臘肉)進行料理，煲仔均溫形成的鍋巴是料理的特色之一。有著泰國香米加持的臘味煲仔飯香氣十足，臘腸、肝腸、臘肉在其中扮演著鹹香角色，搭配著太陽蛋(底面煎至香酥，蛋黃呈現流質)，不免俗的還有青菜，這臘味煲仔飯銷魂啊~

其實我個人認為煲仔飯最重要的還有醬汁，淋下去的那個醬汁也是左右著煲仔飯好不好吃的絕對關鍵。粵焱臘味煲仔飯經過岳岳認證，是超級好吃的啦! 首先將太陽蛋蛋黃劃開，使蛋液緩緩流入飯中，接著快速攪拌，順勢將鍋巴撈上。再來挖上一大湯匙入口，泰國香米米飯顆粒分明，並將蛋液吸收其中。咀嚼著帶有點脆感的鍋巴和三寶(臘腸、肝腸、臘肉)，一口一個滿足，快哉~快哉~

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🥢胡椒豬肚花膠煲湯(位) 138元🥢

胡椒豬肚花膠煲湯是「花膠」，不是「花椒」。花膠是魚肚內的魚鰾，是中國傳統的名貴食品之一，是一種相當珍貴的高級食材。粵焱港式料理不僅有大菜，就連大湯也來了! 胡椒豬肚花膠煲湯入口有胡椒味，卻不會搶走湯頭的鮮感。豬肚燉煮至軟嫩、好咬，花膠卻依然保有脆度，不是那種燉得爛爛的，非常美味。這盅胡椒豬肚花膠煲湯並不是使用了名貴食材作為噱頭，而是有認真料理，沒有浪費，發揮其應有價值，是好湯!

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🥢高麗人參燉雞湯(位) 138元🥢

用餐到現在，我必須得說，粵焱的料理相當真材實料啊! 你看高麗人參燉雞湯有很大一段人參躺在湯裡，紅棗也是超大顆，皮還薄(聽說皮薄的是高級紅棗?)。枸杞一抓一大把，師傅放料不手軟啊! 雞肉選用雞腿肉塊，肉質超軟嫩。湯頭不會過參(懂得都懂)，是溫順的湯頭，有凸顯出溫補的高級感。在秋高氣爽的季節中喝上一碗，令我也神清氣爽了起來!

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🥢春風得意腸 168元🥢

春風得意腸上桌看到那一大坨的內餡就覺得值了，一般都只有包幾隻蝦仁或牛肉碎，要不然就是包整個油條。粵焱腸粉內餡使用油條、花枝漿、蝦漿，在口感上偏脆且Q彈，與以往偏濕的腸粉不同。搭配使用高湯熬煮的粵焱主廚特製調醬，淋上後鹹味調和得剛剛好。雖然大眾對於點心的固有口味應該是偏甜，但這道春風得意腸那種感覺卻不違和，入口的滑順感讓人覺得不占胃，吃好、吃滿，是點心無誤!

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🥢冰火菠蘿油(2只) 118元🥢

從1841年到1997年，香港是英國的殖民地，其飲食文化深受歷史影響。由於東方及西方文化的交匯，香港不少食材及料理方式都來自西方，漸漸的衍生出中西結合的料理模式。並且在原料的選用上，能看到許多西點原料，如冰火菠蘿油中的奶油就是很經典的例子。

粵焱冰火菠蘿油個頭不大，熱熱的品嚐，鹹奶油滑順香醇，這不管來幾顆我全都要，來~都來! 冰火菠蘿油外層的菠蘿皮開啟了我的另一個胃(說好的甜點胃逛夜市呢)，酥酥鬆鬆的餅皮就好像墨西哥麵包外面的那層，超讚的甜感搭配鹹奶油，三口併兩口的就嗑光了。老婆大人才剛想伸手準備吃甜點，卻發現早已被我光盤，我趕緊再加點了一份，嘿嘿!

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粵焱服務態度積極，向我們介紹了許多大菜料理。這頓港式熱炒，蝦、牛、豬、雞、魚、蛋、青菜全部都有吃到，不僅營養均衡，還超美味。在夜市裡隱藏了這樣一間充滿著大菜料理的餐廳實屬難得，不僅點餐有白飯免費供應，重點是價位還相當佛心。今天人均500出頭，超划算的! 想吃省一點的捧油可以點道菜、配白飯，就能吃超飽。平價的價格、飯店口味的料理一般家庭就能吃得起，也吃得飽。

對於晚下班的族群或想吃宵夜的夜貓子來說也有口福，粵焱營業時間到凌晨3點，自疫情後真的很少看到有營業到這麼晚的餐廳了! 好了，吃飽喝足後我們一家子要繼續去逛夜市了~「粵焱港式料理」推薦給大家!

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粵焱港式料理
地址: 新北市中和區信義街82號1樓
電話: 0983-403-979
營業時間: 週一-週日18:00-03:00；週四公休
 
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