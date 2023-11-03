為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！麻辣牛肉麵新上市！社子市場巷弄小吃推薦

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！麻辣牛肉麵新上市！社子市場巷弄小吃推薦

2023-11-03 14:36:22 瑪姬愛漂亮 人氣：97
share
邀約
窩客好文

瑪姬愛漂亮

發表篇數：449篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：點牛肉麵
phone09-6841-0511
place台北市士林區中正路586巷2號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！社子市場巷弄小吃推薦

瑪姬最近常跑士林，這天來附近辦事，看到Google評論有4.6顆星評價的【點牛肉麵】，於是就決定在這裡解決我的午餐。來【點牛肉麵】點牛肉麵就對了！我想老闆取店名應該就是這個想法，因為牛肉麵就是店裡主打的小吃，用牛腱肉紅燒入味，軟嫩帶Q的口感是普羅大眾喜愛牛肉麵的傳統好味道，連國外遊客來台灣也一定要吃牛肉麵，難怪巷弄間隱藏了好多牛肉麵店，在社子市場巷弄小吃，來點牛肉麵也可以。

【點牛肉麵】
       址：台北市士林區中正路5862
       話：0968 410 511
營業時間：週日-週五11:00~14:00&17:00-20:30、週六17:00~20:30
官方粉專：點牛肉麵

點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！高掛的紅布條上寫著大碗加湯加麵不用加錢，食量大的朋友很需要。點牛肉麵位在社子市場巷弄小吃，傳統市場周邊的巷內道地台灣小吃很多，通常都是經營很久的店家，也是在地人常光臨的傳統小吃。

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！社子市場巷弄小吃推薦

店老闆很年輕但憑著多年廚藝開了這間牛肉麵店，憑藉著自己對牛肉麵的喜歡，煮出好吃的牛肉麵給更多同好者，來這裡吃一碗牛肉麵就像回家的感覺，那種最基本和純粹的情感，全都在他手中傳遞出的好味道！

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！社子市場巷弄小吃推薦

小小的店面十幾個座位，有家的感覺和滿滿的好滋味，希望不只是周圍的住家，也能吸引一些喜歡牛肉麵的好朋友。

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！社子市場巷弄小吃推薦

店裡提供了老闆自製的酸菜、牛油和辣椒、蒜泥等香辛料自取。

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！社子市場巷弄小吃推薦

酸菜是牛肉麵裡的心靈魂，像瑪姬愛吃牛肉麵一定會加很多酸菜，自己依喜歡的程度添加無限制。

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！社子市場巷弄小吃推薦

最特別的就是牛油了，我第一次吃牛肉麵還可以自己加牛油，這個等一下一定要試試看的。

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！社子市場巷弄小吃推薦

菜單奉上，這裡的價位以台北市來說相對平價，很多地方一碗小碗的牛肉麵差不多都賣到150元了，這裡只要115元，就算特別跑來吃也划算！

除了牛肉麵外，水餃和其它的榨菜肉絲麵和肉燥麵也蠻多人點的，滷菜也都是老闆每天新鮮現做。

371461000_305036945625317_3394909309941925763_n.jpg  

點好想吃的之後，我也拿了酸菜、牛油和香辣醬，放到牛肉麵裡是推薦的吃法。

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！社子市場巷弄小吃推薦

滷菜先上桌，這盤裡有滷牛雜、煙燻豬頭皮和滷大腸，吃麵就是要配點小菜才搭。

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！社子市場巷弄小吃推薦

滷牛雜55

滷牛雜就是牛肉以外的其它部位，老闆每天滷製，光從外觀看就很通透入味，吃起來香而不死鹹，口感軟嫩中帶有彈性，單吃就有味，喜歡吃辣的朋友可沾上香辣醬更有層次。

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！社子市場巷弄小吃推薦

煙燻豬頭皮35

豬頭皮一直是瑪姬的心頭好，幾乎每週餐桌上都會有這一味，豬頭皮帶有軟骨，煙燻後的味道很香，留在口中有淡淡的煙燻味，有軟骨的部位會愈嚼愈香。

士林牛肉麵推薦【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！社子市場巷弄小吃推薦

豬大腸50

大腸好吃的關鍵就是要處理乾淨，滷的入味吃起來亳無腥臭味，吃起來彈牙但又容易咀嚼，牙口不好的人也能輕鬆享用。

P1890846.JPG

瑪姬要特別推薦老闆自己炒的香辣醬，夠香但不會辣到麻痺或淚流滿面，主要是香辣的味道，提出食物的層次，像滷菜部份我沾著吃更好吃，就算我只吃小辣程度的也很可以，若喜歡吃大辣的朋友也可挑戰店裡的大辣椒醬。

P1890882.JPG

牛肉麵(小)115

他們家的牛肉麵以紅燒口味為主，另外還有新推出的麻辣牛肉麵，麵體可選寬麵條或細麵條，我們就各來一碗！

P1890851.JPG

牛肉麵的主角是牛腱肉，帶有筋燉煮的很軟嫩，用牙齒輕輕一咬就化開了，一碗裡面大約有6-7塊的牛肉還不少，以小碗的來說肉量算多，CP值很高。

P1890852.JPG

P1890862.JPG

P1890883.JPG

麵條的部份這碗是細麵，他們家的細麵條是家常麵，煮後的軟硬度是適中，吃起來有麵香，雖然是小碗但是麵的份量可不小，以女生來說算食量大一些的來吃都很有飽足感，男生食量大的朋友就可以叫大碗的，大碗的加湯加麵不加價哦！

P1890860.JPG

另一碗是叫寬麵條，裡面還有搭配一些青菜和蔥花。

P1890853.JPG

肉的量以小碗的來說真的不少，不僅吃得飽也吃得好！

P1890865.JPG

肉塊切的不算特別大，算是正常的尺寸

P1890867.JPG

寬麵條和細麵條相比是比較有嚼勁的，麵香味在咀嚼中更香，喜歡有彈性的朋友可點寬麵條。

P1890871.JPG

牛肉麵的另一個靈魂就是湯頭啦！湯頭熬煮多時全部都是精華之大成，有醬香和肉香味融合但不死鹹，喝在嘴裡可感受到牛肉的香氣，瑪姬把湯喝完卻不口渴，鹹淡的味道是我喜歡的。

P1890873.JPG

店裡特有的牛油加進熱湯裡慢慢融化，原本我以為加了牛油會比較油，但只要加的適量，會增加香氣但卻不油膩哦！很推薦加牛油來品嚐。

P1890874.JPG

另一碗就酸菜、牛油和香辣醬都加，全加我個人覺得更好吃，完全不搶戲，反而更加分！

P1890876.JPG

P1890878.JPG

麻辣牛肉麵(小)140

是新推出的口味，裡面還加了豆腐，有別於紅燒口味，多了香麻的味道，冬天到了來上一碗肯定很讚！

366360532_885864935797907_4995225236819809564_n.jpg  

水餃10顆70

牛肉麵和水餃是店裡的兩大招牌，水餃有高麗菜水餃和韭菜兩種口味，女生來說十顆份量剛好飽足，再配一點小菜吃得好，建議做這樣的搭配。

P1890848.JPG

顆顆如元寶的水餃，紮實飽滿而且不小顆哦！煮熟後的麵皮還保有彈性不會過於軟爛，火候的控制是關鍵。

P1890850.JPG

咬開來裡面的內饀是用豬後腿肉加脆甜的高麗菜，每天手工現包，吃起來有豬肉和高麗菜的甜味，以我個人對水餃喜愛的程度，他們家的水餃是好吃的，除了在店裡內用，也可以買冷凍水餃回家，隨時想吃就有得吃，我自己家裡是冷凍庫隨時都有水餃。

P1890879.JPG

水餃沾香辣醬更好吃哦！瑪姬私心推薦！

P1890880.JPG  

社子市場簡單的巷弄小吃，美味可口又飽足，重點是不傷荷包CP值高，分享給也喜歡麵食的朋友哦！

來來來！來追蹤，加入瑪姬饗樂圈圈粉絲團，即時吃喝玩樂訊息不漏接喲！

瑪姬的饗樂圈圈

文章標籤

點牛肉麵 士林牛肉麵推薦 社子牛肉麵推薦 社子島小吃 士林小吃 社子市場巷弄小吃 社子市場美食 社子市場麵食館 士林麵食館 士林必吃 台北牛肉麵 社子市場小吃店 士林小吃店 台北小吃店 台北麵食館
創作者介紹
創作者 新娘秘書maggie 的頭像
新娘秘書maggie

瑪姬的饗樂圈圈◎新娘秘書綠茵Maggie




#士林小吃
morechevron_right
文章關鍵字
點牛肉麵 士林牛肉麵 士林麵店 社子市場小吃 more
檢舉
share
chevron_left

士林手搖飲推薦【頃刻間綠豆沙牛奶專賣店】復古

冷凍蔬食推薦【蘭揚食品-蘭田蔬食舖】快速方便

chevron_right
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

食記 - 高雄 楠梓區 好得意米粿

 湯小君
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

瑪姬愛漂亮

發表篇數：449篇

瑪姬熱愛美食/旅遊/攝影，常跟朋友相聚品嚐美食，享受生活，除此之外也利用經常旅行的機會，品味當地美食，更利用喜愛攝影的啫好，用相機記錄旅行和美食的美好記憶，希望跟大家互相交流^^
作者的其它文章
同類據點
滿塘台南虱目魚-西門店 照片

滿塘台南虱目魚-西門店

4.00 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區
初點良食 照片

初點良食

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
合歡刀削麵館 照片

合歡刀削麵館

4.40 (2人評鑑)

區域：台北市中正區
老地方牛肉麵 天母店 照片

老地方牛肉麵 天母店

4.60 (1人評鑑)

區域：台北市士林區
麵大廚四平店 照片

麵大廚四平店

4.15 (1人評鑑)

區域：台北市中山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up