瑪姬最近常跑士林，這天來附近辦事，看到Google評論有4.6顆星評價的【點牛肉麵】，於是就決定在這裡解決我的午餐。來【點牛肉麵】點牛肉麵就對了！我想老闆取店名應該就是這個想法，因為牛肉麵就是店裡主打的小吃，用牛腱肉紅燒入味，軟嫩帶Q的口感是普羅大眾喜愛牛肉麵的傳統好味道，連國外遊客來台灣也一定要吃牛肉麵，難怪巷弄間隱藏了好多牛肉麵店，在社子市場巷弄小吃，來點牛肉麵也可以。



【點牛肉麵】

地 址：台北市士林區中正路586巷2號

電 話：0968 410 511

營業時間：週日-週五11:00~14:00&17:00-20:30、週六17:00~20:30

官方粉專：點牛肉麵

【點牛肉麵】來點牛肉麵就對了！高掛的紅布條上寫著大碗加湯加麵不用加錢，食量大的朋友很需要。點牛肉麵位在社子市場巷弄小吃，傳統市場周邊的巷內道地台灣小吃很多，通常都是經營很久的店家，也是在地人常光臨的傳統小吃。

店老闆很年輕但憑著多年廚藝開了這間牛肉麵店，憑藉著自己對牛肉麵的喜歡，煮出好吃的牛肉麵給更多同好者，來這裡吃一碗牛肉麵就像回家的感覺，那種最基本和純粹的情感，全都在他手中傳遞出的好味道！

小小的店面十幾個座位，有家的感覺和滿滿的好滋味，希望不只是周圍的住家，也能吸引一些喜歡牛肉麵的好朋友。

店裡提供了老闆自製的酸菜、牛油和辣椒、蒜泥等香辛料自取。

酸菜是牛肉麵裡的心靈魂，像瑪姬愛吃牛肉麵一定會加很多酸菜，自己依喜歡的程度添加無限制。

最特別的就是牛油了，我第一次吃牛肉麵還可以自己加牛油，這個等一下一定要試試看的。

菜單奉上，這裡的價位以台北市來說相對平價，很多地方一碗小碗的牛肉麵差不多都賣到150元了，這裡只要115元，就算特別跑來吃也划算！

除了牛肉麵外，水餃和其它的榨菜肉絲麵和肉燥麵也蠻多人點的，滷菜也都是老闆每天新鮮現做。

點好想吃的之後，我也拿了酸菜、牛油和香辣醬，放到牛肉麵裡是推薦的吃法。

滷菜先上桌，這盤裡有滷牛雜、煙燻豬頭皮和滷大腸，吃麵就是要配點小菜才搭。

滷牛雜55

滷牛雜就是牛肉以外的其它部位，老闆每天滷製，光從外觀看就很通透入味，吃起來香而不死鹹，口感軟嫩中帶有彈性，單吃就有味，喜歡吃辣的朋友可沾上香辣醬更有層次。

煙燻豬頭皮35

豬頭皮一直是瑪姬的心頭好，幾乎每週餐桌上都會有這一味，豬頭皮帶有軟骨，煙燻後的味道很香，留在口中有淡淡的煙燻味，有軟骨的部位會愈嚼愈香。

豬大腸50

大腸好吃的關鍵就是要處理乾淨，滷的入味吃起來亳無腥臭味，吃起來彈牙但又容易咀嚼，牙口不好的人也能輕鬆享用。

瑪姬要特別推薦老闆自己炒的香辣醬，夠香但不會辣到麻痺或淚流滿面，主要是香辣的味道，提出食物的層次，像滷菜部份我沾著吃更好吃，就算我只吃小辣程度的也很可以，若喜歡吃大辣的朋友也可挑戰店裡的大辣椒醬。

牛肉麵(小)115

他們家的牛肉麵以紅燒口味為主，另外還有新推出的麻辣牛肉麵，麵體可選寬麵條或細麵條，我們就各來一碗！

牛肉麵的主角是牛腱肉，帶有筋燉煮的很軟嫩，用牙齒輕輕一咬就化開了，一碗裡面大約有6-7塊的牛肉還不少，以小碗的來說肉量算多，CP值很高。

麵條的部份這碗是細麵，他們家的細麵條是家常麵，煮後的軟硬度是適中，吃起來有麵香，雖然是小碗但是麵的份量可不小，以女生來說算食量大一些的來吃都很有飽足感，男生食量大的朋友就可以叫大碗的，大碗的加湯加麵不加價哦！

另一碗是叫寬麵條，裡面還有搭配一些青菜和蔥花。

肉的量以小碗的來說真的不少，不僅吃得飽也吃得好！

肉塊切的不算特別大，算是正常的尺寸

寬麵條和細麵條相比是比較有嚼勁的，麵香味在咀嚼中更香，喜歡有彈性的朋友可點寬麵條。

牛肉麵的另一個靈魂就是湯頭啦！湯頭熬煮多時全部都是精華之大成，有醬香和肉香味融合但不死鹹，喝在嘴裡可感受到牛肉的香氣，瑪姬把湯喝完卻不口渴，鹹淡的味道是我喜歡的。

店裡特有的牛油加進熱湯裡慢慢融化，原本我以為加了牛油會比較油，但只要加的適量，會增加香氣但卻不油膩哦！很推薦加牛油來品嚐。

另一碗就酸菜、牛油和香辣醬都加，全加我個人覺得更好吃，完全不搶戲，反而更加分！

麻辣牛肉麵(小)140

是新推出的口味，裡面還加了豆腐，有別於紅燒口味，多了香麻的味道，冬天到了來上一碗肯定很讚！

水餃10顆70

牛肉麵和水餃是店裡的兩大招牌，水餃有高麗菜水餃和韭菜兩種口味，女生來說十顆份量剛好飽足，再配一點小菜吃得好，建議做這樣的搭配。

顆顆如元寶的水餃，紮實飽滿而且不小顆哦！煮熟後的麵皮還保有彈性不會過於軟爛，火候的控制是關鍵。

咬開來裡面的內饀是用豬後腿肉加脆甜的高麗菜，每天手工現包，吃起來有豬肉和高麗菜的甜味，以我個人對水餃喜愛的程度，他們家的水餃是好吃的，除了在店裡內用，也可以買冷凍水餃回家，隨時想吃就有得吃，我自己家裡是冷凍庫隨時都有水餃。

水餃沾香辣醬更好吃哦！瑪姬私心推薦！

社子市場簡單的巷弄小吃，美味可口又飽足，重點是不傷荷包CP值高，分享給也喜歡麵食的朋友哦！



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