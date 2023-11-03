2023-11-03

最近女王到新竹找好友時，發現了一家新開幕的超私密義士料理餐廳 uMeal Bistro竹科店，這間位於竹科商圈的美食，以超精緻的義法式料理出名，每一道餐點都是主廚親手精心調製而成，店內除了各種美味餐點外，寬廣私密高雅的用餐環境，更適合新竹人聚餐、約會的秘密基地，現在就讓我們趕快帶大家去這間2024新竹東區美食的新指標探訪吧!

⏏文章摘要

uMeal Bistro竹科店 用餐環境介紹

uMeal Bistro竹科店位於新竹市東區的竹科商圈上，話說店家的入口有點小隱密，所以第一次到訪的人可以先找到下圖的，白色拱門入口接著往2樓走，就會到達這間uMeal 用餐區。

到達2F的用餐空間後，我們就會看到別有洞天的座位區，店內不管是走道或是座位都非常寬廣，可以說是非常適合姊妹們聚餐的秘境，而那綠意盎然的植栽牆面，更讓它散發出濃濃的文青氛圍，來這用餐約會更是氣氛拉滿~

uMeal竹科店菜單價格

uMeal竹科店的菜單料理以主廚特製的，各式精緻的手作料理為主，提供義大利麵、牛排、沙拉等各式義法式餐點，今天女王也會替大家分享，女王這次點的uMeal Bistro招牌餐點，接著就讓女王慢慢的替大家分享下去吧!

★ 查看：uMeal竹科店完整菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

uMeal Bistro餐點介紹

美國嫩肩牛排溫沙拉$420

首先先來介紹店家的招牌輕食餐點美國嫩肩牛排溫沙拉​​，以3-5分熟的頂級美國嫩煎牛作為主角，看那香煎後焦糖化的外皮配上嫩紅的肉質，一口下你會感受到它的豐富層次，餐點更加入了各式溫莎拉製成、口味新鮮爽份量也相當足夠，清爽、脆嫩的多層次口感，讓人忍不住一口接一口，停不下的清爽美味！

黑松露野菇義大利麵(佐)美國嫩煎牛排$450

接下來這款經典的義式美食，也是使用美國嫩煎肩牛排​作為主角，並加入大量野菇以及黑松露製成的奢華義大利麵。這道料理以濃厚的黑松露醬汁，配上煮得恰到好處的義大利麵，每一口都是濃郁的黑松露風味，簡直像是品味藝術品，黑松露的奢華風味與牛排的肉質豐富相互交織，這個頂級組合不僅滿足了你的味蕾，還讓你感受到了美食的奢華和享受。無論是聚餐、約會，還是犒賞自己的時刻，這絕對是一個不可錯過的選擇喔!

話說店家在製作料理餐點時，更會加入自家慢燉的蔬菜高湯作為調味，難怪每一口都帶著清甜的蔬菜香氣，再加上主廚特調的醬汁，相互交織的豐富美味真的美味到不行啊!

海鮮之舞明太子義大利麵$400

接下來這款料理也是以義大利麵作為主食的主廚料理，使用干貝、大蝦作為主食並加入奶油白菜與明太子醬作為混搭。每一口都是一場海鮮盛宴，充滿了海洋的美味，由主廚特調後的明太子醬汁，帶著鹹鹹甜甜的濃郁的香氣，海鮮和明太子醬汁的交融簡直是一場味蕾的狂歡！無論是尋找異國風味，還是只想單純享受美味海鮮的人，這道菜都非常值得一試喔!

對了! 大家可別看這些義大利麵的份量有點不起眼，只要把它從盤子上捲起來就會發現，它的分量其實超彭派，女王個人覺得這份量，就算是男生也能吃得非常滿足喔!

海老青醬義大利燉飯$400

話說uMeal Bistro的青醬系列美食絕對是店家招牌餐點之一，以酥炸過九層塔、香菜等多種香料，調製成主廚特有的青醬，搭配著軟糯的燉飯，以及新鮮魷魚、大蝦等新鮮海味美食，製成清香口感的獨特美食，這主廚獨家手作的青醬汁口感非常濃郁，每一口都給女王不同的層次與驚喜，喜歡燉飯的人一定要試試看這絕佳的風味美食喔~

當日主廚例湯$130

對了! 店家目前餐點都是以單點為主，這道當日主廚例湯會隨著季節變化而調整，這次女王品嚐的例湯是洋蔥濃湯，除了湯底那質地綿密的細膩洋蔥湯外，最美味的就是撒在例湯上那焦糖化的洋蔥絲，香甜酥脆的配料讓湯品喝起來更佳滑順，是款非常適合全家大小一起品嚐的美味的湯品唷~

脆殼薯條佐松露醬+巴西里$160

脆殼薯條佐巴西黑松露醬。這個組合將脆薯條的簡單美味與巴西黑松露醬的奢華風味完美融合，外脆內軟的外皮充滿了黑松露醬的奢華風味，每一口都令人著迷的異國美味。

紅心芭樂百香氣泡(冰)$140

紅心芭樂和氣泡飲料完美融合，為你帶來一場令人愉悅的飲品饗宴。紅心芭樂的鮮甜和微酸的風味，配搭上氣泡口感讓你感受到夏日的陽光。每一口都充滿了芭樂的自然風味，彷彿置身於熱帶天堂。

拿鐵咖啡(冰)$130

這杯拿鐵咖啡以濃濃的咖啡作為基底，再以店家獨特的鮮奶油調配，喝起來不僅具有濃郁的咖啡香氣，更有鮮奶油的綿密柔順，雙重的濃郁口感絕對是下午茶推薦必點的好滋味!

2024新竹東區美食推薦

最後女王就把這間厲害的2024新竹東區美食推薦給大家，uMeal Bistro竹科店 擁有獨特手作主廚料理和舒適的用餐空間，不管你是約會或是聚餐，來這用餐絕對不會讓您失望的喔~有興趣的人快到下方網址預約吧!

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uMeal Bistro竹科店訂位資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專：uMeal Bistro竹科店

電話：03-6686803

營業時間：11:30-14:00、17:30-20:00 (六、日公休)

地址：新竹市東區金山八街46號2樓

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