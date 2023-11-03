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新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會的好選擇!

2023-11-03 15:27:21 Doris Herrlisch 人氣：93
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窩客好文

Doris Herrlisch

發表篇數：105篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：六食酒串
phone09-7175-1308
place新北市新店區北新路三段216號1樓
作者本次評價：
4.25
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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六食酒串
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


下班後和三五好友臨時約小聚一下，
這次來到新店捷運大坪林站附近的日式居酒屋「六食酒串」，
從3號出口步行約2-3分鐘即可抵達，交通很便利。
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


六食酒串餐點平價，美味不減分，且不收服務費，好適合小資族們
平日下班後或是週末和好友放鬆歡聚小酌的地方，CP值高的居酒屋。
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會
 

目錄
六食酒串 環境介紹
六食酒串 菜單
六食酒串 食記分享
六食酒串 店家資訊
 


六食酒串 環境介紹

店內裝潢充滿日式風情
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


店內位置不多，但是座位安排卻不擁擠，
也設有吧台座位，兩人、四人座位等。
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


有日式風格掛畫及擺飾小物
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

 

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


還有投影螢幕，播放運動賽事，能邊享用美食邊看比賽，也不錯。
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

整體看起來明亮整潔
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


冰箱內有各種酒類、無酒精飲料可供選擇。
※開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

 

旁邊也有提供七味粉、辣椒粉、芥末椒鹽可以自行取用
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


六食酒串 菜單

有烤物(牛、豬、雞、海鮮、蔬食)、
炸物、點心、冷盤、啤酒、沙瓦等酒類，也有無酒精飲料
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會
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六食酒串 食記分享

多多和友人點了許多餐點，就帶大家一一來"視"吃吧！

首先上桌的是酒飲，
當天我們都選擇低酒精濃度的沙瓦，
我點的是巨峰葡萄沙瓦，
友人點蜜桃果泥沙瓦及青蘋果沙瓦，清甜冰涼爽口很好喝!
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

 

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會雞皮/唐揚雞塊

雞皮酥脆的口感很涮嘴，會讓人一口接一口的吃不停。
唐揚雞塊外層薄脆，一口咬下鮮甜肉汁不乾柴
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會雞膝軟骨串/三層豬肉串

(左)三層豬肉，瘦肉與肥肉比例很剛好，
油而不膩，我喜歡!
(右)雞膝軟骨吃起來脆口不是硬，挺不錯的!
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

 

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會牛五花包洋蔥/牛五花包金針菇

牛五花肉捲+生洋蔥，我好喜歡這爽口契合的滋味。
牛五花包金針菇吃起來讓牛肉捲添加溼潤飽滿的口感。
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會柚香蓮藕/芥末杏鮑菇

這兩道冷盤~我超推，超解膩爽口
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會骰子牛肉串

骰子牛厚實有咬勁!
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會深海大魷魚

這道深海大魷魚，鮮甜彈牙，烤的恰到好處，肉質細緻有Q彈好吃。
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會烤櫛瓜

櫛瓜多汁不軟爛，爽口解膩!
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

 

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會香菇/豆皮

香菇燒烤，吃起來鮮嫩多汁。
豆皮佐上燒烤醬，鹹甜涮嘴!
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會
 

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會筊白筍
筊白筍切成一小塊，一上桌我以為是一盤大蒜耶!哈哈~~
筊白筍吃起來爽脆甘甜，搭配椒鹽更好吃。
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會玉米筍
脆口鮮甜又解膩
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

 

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會翼板牛排

厚切翼板牛排，厚厚的一大塊，
烤至7分熟度，保有牛肉的鮮嫩度，
份量十足，單吃就很好吃，
肉質Q彈帶點嚼勁，搭配椒鹽更加提味。
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

 

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會牛舌
牛舌搭配蔥花及椒鹽，吃起來口感軟嫩適中，越嚼越香
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會


Google評論就送炸牡蠣一份(2顆)
因為多多不敢吃牡蠣，店員幫我換黃金魚塊~超佛心
(優惠活動內容及時效以店家公告為準)
新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會

整體而言，多多覺得六食酒串
這裡餐點美味、酒好喝，價錢也平價，
環境乾淨舒適、店員服務親切，
和朋友聚會非常推薦來六食酒串小酌一杯，
品嚐美味串燒，又不傷荷包!



店家資訊

新店~捷運大坪林站美食推薦【六食酒串】平價日式串烤，小酌聚會六食酒串
地址：新北市新店區北新路三段216號
捷運新店線/大坪林站 3號出口，步行2-3分鐘
營業時間：17:00-01:00 (周一公休)
電話：0971-751-308寵物友善
 

※貼心提醒~開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒!


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