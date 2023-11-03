六食酒串







下班後和三五好友臨時約小聚一下，

這次來到新店捷運大坪林站附近的日式居酒屋「六食酒串」，

從3號出口步行約2-3分鐘即可抵達，交通很便利。







六食酒串餐點平價，美味不減分，且不收服務費，好適合小資族們

平日下班後或是週末和好友放鬆歡聚小酌的地方，CP值高的居酒屋。





目錄

六食酒串 環境介紹

六食酒串 菜單

六食酒串 食記分享

六食酒串 店家資訊





六食酒串 環境介紹



店內裝潢充滿日式風情









店內位置不多，但是座位安排卻不擁擠，

也設有吧台座位，兩人、四人座位等。









有日式風格掛畫及擺飾小物





還有投影螢幕，播放運動賽事，能邊享用美食邊看比賽，也不錯。





整體看起來明亮整潔







冰箱內有各種酒類、無酒精飲料可供選擇。

※開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒



旁邊也有提供七味粉、辣椒粉、芥末椒鹽可以自行取用







六食酒串 菜單



有烤物(牛、豬、雞、海鮮、蔬食)、

炸物、點心、冷盤、啤酒、沙瓦等酒類，也有無酒精飲料









六食酒串 食記分享



多多和友人點了許多餐點，就帶大家一一來"視"吃吧！



首先上桌的是酒飲，

當天我們都選擇低酒精濃度的沙瓦，

我點的是巨峰葡萄沙瓦，

友人點蜜桃果泥沙瓦及青蘋果沙瓦，清甜冰涼爽口很好喝!







雞皮/唐揚雞塊

雞皮酥脆的口感很涮嘴，會讓人一口接一口的吃不停。

唐揚雞塊外層薄脆，一口咬下鮮甜肉汁不乾柴







雞膝軟骨串/三層豬肉串

(左)三層豬肉，瘦肉與肥肉比例很剛好，

油而不膩，我喜歡!

(右)雞膝軟骨吃起來脆口不是硬，挺不錯的!







牛五花包洋蔥/牛五花包金針菇

牛五花肉捲+生洋蔥，我好喜歡這爽口契合的滋味。

牛五花包金針菇吃起來讓牛肉捲添加溼潤飽滿的口感。





柚香蓮藕/芥末杏鮑菇

這兩道冷盤~我超推，超解膩爽口







骰子牛肉串

骰子牛厚實有咬勁!







深海大魷魚

這道深海大魷魚，鮮甜彈牙，烤的恰到好處，肉質細緻有Q彈好吃。







烤櫛瓜

櫛瓜多汁不軟爛，爽口解膩!



香菇/豆皮



香菇燒烤，吃起來鮮嫩多汁。

豆皮佐上燒烤醬，鹹甜涮嘴!





筊白筍

筊白筍切成一小塊，一上桌我以為是一盤大蒜耶!哈哈~~

筊白筍吃起來爽脆甘甜，搭配椒鹽更好吃。





玉米筍

脆口鮮甜又解膩







翼板牛排

厚切翼板牛排，厚厚的一大塊，

烤至7分熟度，保有牛肉的鮮嫩度，

份量十足，單吃就很好吃，

肉質Q彈帶點嚼勁，搭配椒鹽更加提味。







牛舌

牛舌搭配蔥花及椒鹽，吃起來口感軟嫩適中，越嚼越香







Google評論就送炸牡蠣一份(2顆)

因為多多不敢吃牡蠣，店員幫我換黃金魚塊~超佛心

(優惠活動內容及時效以店家公告為準)









整體而言，多多覺得六食酒串

這裡餐點美味、酒好喝，價錢也平價，

環境乾淨舒適、店員服務親切，

和朋友聚會非常推薦來六食酒串小酌一杯，

品嚐美味串燒，又不傷荷包!





店家資訊



六食酒串

地址：新北市新店區北新路三段216號

捷運新店線/大坪林站 3號出口，步行2-3分鐘

營業時間：17:00-01:00 (周一公休)

電話：0971-751-308寵物友善



※貼心提醒~開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒!





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