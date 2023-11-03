很多厲害的山珍海味可能吃過，很多精彩絕倫的演出也可能烙印在各位的記憶裡，但一個有故事性又特色充滿的餐廳可不見得大家有來過，今天就請跟著我的視野及步伐一同來到音樂和美食完美結合的北流卡夫卡。

【北流卡夫卡店家資訊】

地址：臺北市南港區市民大道8段99號-北流中心產業區5樓（Google map搜尋北流卡夫卡，由市民大道入口上樓）

電話：02-2785-1777

官網：https://taipeikafka.com.tw/#

粉專：https://www.facebook.com/KafkabyTMC

IG：https://www.instagram.com/kafkabytmc/

營業時間：週二至週日 11:30~22:00（週一店休）

文章有點長，當然希望大家耐心看完，但也可以直接透過目錄跳轉想了解的部分喔！

北流卡夫卡的交通

北流卡夫卡的環境

北流卡夫卡的餐點

北流卡夫卡的服務

北流卡夫卡的交通

自行開車或是大眾交通都方便

前往北流卡夫卡若是自行開車，可將愛車停至北流的停車場

小客車｜大型重機停車場：北流B1~B3，共有293格汽車停車位

收費標準：

09:00~24:00 NT60/hr

00:00~09:00 NT10/hr

每30分鐘計費一次，未滿30分鐘以30分鐘計，當日單次上限NT300

搭乘大眾交通也方便，台北捷運藍線昆陽站4號出口，或南港站1A連通道出口，出站後步行約莫9~10分鐘即抵達，當天我是從昆陽站前往，一路上也不無聊，能見到的風景相當豐富，包含著亞洲流行音樂新地標的臺北流行音樂中心，也就是大家耳熟能詳的北流，若大家也喜愛音樂，喜歡看展逛文創，肯定對這藝術氣息充滿的文化場域不陌生。

北流卡夫卡的環境

場地租借｜設備音響 一應俱全

搭乘電梯前往5F，電梯門一開，在視覺上便彷彿一秒來到了創作靈感湧現的氛圍環境~

帶大家入內來參觀，這次因有場地租借的需求找到這裡，近百坪的空間可容納一兩百人都不是問題，

特別若是有演出活動，像是社團成果發表等，也都不用另外再煩惱音響設備等問題，這裡就是十分貼心為大家備妥妥的應有盡有。

先前趁著晚上有不定期的駐唱活動前來被音樂包圍和享用美食，這次白天前來，也是別有一番風味，

一人獨享、情人約會、或是三五好友同事聚餐，各種人數需求的座位在這裡都好安排；

緊接著就是聖誕節、跨年、尾牙春酒等一系列的『團聚場』了！

（圖片來源｜北流卡夫卡官網）

若是想了解北流卡夫卡最近有哪些精彩絕倫的演出，或是場地租借相關資訊，都歡迎上官網或粉專查詢！

北流卡夫卡的餐點

不僅餘音繞樑 五臟廟也帶來美食饗宴

參觀完環境，入內先行點好的餐點也上菜囉，同步為大家附上菜單，

也一起來看看這裡的餐點如何吧~

首先登場的，是 調酒飲品「微醺啤酒特調」，

這杯是粉色夢境，有著酸酸甜甜的蔓越莓風味，相信女孩兒都會挺愛~

另一杯則是有著葡萄柚風味的夏日晚霞，兩杯都是生啤和水果毫無違和感的完美調配，喜歡用餐來杯啤酒的大家，不妨來到 北流卡夫卡 ，試試這裡獨特的微醺啤酒特調。

接著是經典海鮮佐野菜沙拉，

滿滿滿的一大盤，不僅能吃到清脆爽口的多種蔬菜，還能享用新鮮美味的海鮮~

看看這超肥美的蝦，不僅大尾還十足的鮮嫩多汁！

主食來囉！今天我們點了 雙蔥鐵板雞肉拌飯，

誠意十足的鐵板雞肉，多到都快看不見底下的飯！每餐都覺得要有吃到飯才感覺吃飽的大家，推薦一定要點這一道，肥瘦度剛好又不乾柴的雞肉搭上入味的拌飯，每一口都超對味~

再來是友人們說，每次來必點的經典炸物日式章魚燒，

上桌時可別忘了先觀賞翩翩起舞的柴魚片，

熱騰騰的章魚燒配上層次更疊加的柴魚片和醬料實在超對味，感覺三五好友相聚時點上一盤，肯定最快見底的就是它~

說到朋友同事聚餐，那怎麼可以忘了山珍海味拼盤呢~

看看這一大盤和我的比例，有著澎湃不手軟的薯條、雞塊、乳酪條和花枝圈，

大家邊吃可也別辜負了店家的小巧思，看看這雞塊可是黑桃的造型，另外也有撲克的其他三個花色，相當別出心裁~

這道 澎湖古早味乾炒麻油雞 可特別要來跟大家介紹一下， 曾經營「台啤 346 倉庫餐廳」，擁有豐富餐飲經驗的新視紀總經理翁銘隆是 澎湖人，這道菜就是來自童年時阿嬤的手藝，

一般麻油雞都是以湯料理來呈現，當然我們今天也點了湯的選擇- 麻油燉雞湯鍋 ，湯頭溫潤又清甜，

雞肉兼具著結實和滑嫩，相當美味~

而另一個版本的 麻油雞 特有以乾炒的製法，是翁總兄弟一同經營餐廳並幾經嘗試後，終於復刻了當年阿嬤的好滋味，同時也想和大家分享這道菜，歡迎一起來品嘗和刻板印象大不同的麻油雞。

風味燒烤的部分，當天我們點了 鹽燒香烤豬肋排 ，

這道也是我個人很愛的一道，不僅輕咬就能吃到肉汁四溢的鮮甜肉質，對我這目前在戴牙套牙口不太方便的人來說相當親切，且沒有常見印象中油膩膩的口感，沁人心脾的好滋味，喜愛肋排的大家可一定不能錯過這一道~

點飲品若是第一次來建議喝什麼呢？若是喜歡茶，可能會和過往的我一樣點杯綠茶是吧，但只要是行家來到 北流卡夫卡，肯定會點上一杯 金蜜紅茶 ，為什麼呢？

看看這茶包就知道，大家若平時有觀察茶包的習慣，便不能發現絕大多數都是碎茶葉的組成，並不是說碎茶葉不好，但要是可以像這樣完整的茶葉來製成的茶包，香氣上得以更持久，若有回沖需求肯定就更不難發現在味道上更加馥郁芬芳。

北流卡夫卡的服務

綜合為大家整理一下 北流卡夫卡 的服務及消費等相關資訊

低消：NT200/人，服務費：10%

用餐限時：2小時

​​​​​​​ 料理特色：多國料理，無論是喜愛台式、日式、泰式或是美式等，都能在這找到最適合自己的那一味。

​​​​​​​飲品焦點：調酒、咖啡或是茶飲都很棒，若能小酌幾杯，微醺啤酒特調可千萬別錯過。

其他服務：複合式餐飲空間，近百坪的室內空間可容納100~200人，提供專業音響、燈光等舞台及硬體設備，一條龍的服務不僅有場地設備，還有美味餐點都幫大家準備好了，有任何包場或演出等相關，皆歡迎洽詢。

最後謝謝Summer幫我拍得美照＋場地借擺樣子的吉他~ （和我當天的衣著好搭~）

【北流卡夫卡店家資訊】

地址：臺北市南港區市民大道8段99號-北流中心產業區5樓（Google map搜尋北流卡夫卡，由市民大道入口上樓）

​​​​​​​電話：02-2785-1777

​​​​​​​官網：https://taipeikafka.com.tw/#

​​​​​​​粉專：https://www.facebook.com/KafkabyTMC

​​​​​​​IG：https://www.instagram.com/kafkabytmc/

​​​​​​​營業時間：週二至週日 11:30~22:00（週一店休）



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