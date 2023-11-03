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[台中西區] 川 日式炒麵焼きそば專門店(台中店)｜來自彰化的平價日式炒麵｜加價＄45元直接升級套餐｜內附完整菜單 - 萍姐愛分享

2023-11-03 16:27:11 萍姐愛分享 人氣：118
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發表篇數：192篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：川 日式炒麵焼きそば專門店(台中店)
place台中市西區中美街419-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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2023年的年初，在台中西區的中美街上看到這一家『川 日式炒麵焼きそば專門店』新開的店，附近也有很夯的蝦蝦元氣屋，由於裝潢得很不錯，一直以為是一間有點貴貴的日料店，看了很久卻沒有去吃過，最近跟同事去嚐鮮後，沒想到賣的是平價日式炒麵，有肉有菜有湯、麵量也很足，最低＄95元起就吃得到，加價$45元就可以升級套餐，每次經過都蠻多人的，內用座位不多，想吃可以趁早過來享用喔！

川 日式炒麵焼きそば專門店(台中店) 資訊

  • 地址： 403台中市西區中美街419-1號
  • 電話：0958 451 817
  • 營業時間：11:00–15:30, 17:00–20:00（週四公休）
  • 外送：
  • 備註：無預定，需現場候位，點餐付款後才能入座

即日起來店用餐，只要發現動標注店家ＩＧ，跟店員出示畫面，即可獲得季節小菜喔！（活動以店家為主喔！）

完整菜單

麵條部分有日式炒麵跟烏龍麵可以選擇，最近還有推出新菜單喔！

 

所有炒麵的調味口味偏重，蠻日式的，但不至於太鹹膩，喜歡吃清淡的人可以跟店家要求調整鹹淡

另外也有販售酒水

店內環境

門口屬於工業水泥風日系裝潢

門口旁邊還有候位區

晚上點燈時很有氛圍

屬於半開放式廚房，可以看到廚師炒麵，但店內卻沒有油煙味，覺得很棒

進店後可以先開菜單，直接跟店員點餐付款後，就可以自由選擇座位入座，而店內座位不多，門口左右兩側的吧台區

還有後面的兩桌四人座位，由於沒有接受預訂，都需要現場候位喔！

座位旁邊還有小籃子可以放包包

只要是單點炒麵，都會有附一杯海帶芽湯，我大約回訪兩次，對於我的食量而言，飽足感很棒，也很好吃！

日式炒麵＄95

不要看這樣一盤，其實麵量對我很剛好，男生的話可能就要加麵，肉量也蠻多的

 

吃起來鹹鹹甜甜的，算是日式醬油口味，口味很日式所以比較重口味，但不膩口，ＱＱ麵條還伴隨豆芽菜、高麗菜，肉片不乾柴，我覺得挺好吃！

柴魚美乃滋炒麵＄105(加蛋多＋＄20)

朋友點了柴魚口味的，額外多加了一顆蛋

柴魚口味也蠻多人點的，聞起來滿滿柴魚香

炙燒明太子炒麵＄120

第二次回訪時，點了不同的口味，同事點了炙燒明太子炒麵

我有問同事加了明太子會不會太鹹，麵條有中和掉明太子的鹹度，怕太鹹的朋友可以跟店家說要清淡一點

日式炒麵＄95＋＄45元升級套餐

而我家點了套餐，只要＋＄45元，就可以增加太陽蛋或是起司，跟一杯飲料，我覺得蠻划算的！

不得不說，加了一顆蛋後，真的挺好吃的，下次可以來試試看加起司

店家附贈的海帶芽湯，比較清淡，有解膩的功能

而只要ＩＧ發限動標記店家ＩＧ帳號，就可以獲得季節小菜，每次都不一樣，這次我吃到的是嫩豆腐，吃完一盤麵、喝完湯，對我來說真的挺寶，可以百元內吃到日式炒麵，蠻推薦的喔！

一起來看看影片吧！

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