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【台中美食】犀牛咖啡Rhino Cafe 結合室內設計的複合式咖啡廳 異國風格早午餐 不限時咖啡廳 空間租借

2023-11-03 18:24:00 遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃 人氣：109
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窩客好文

遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Rhino Cafe 犀牛咖啡
phone09-1190-7588
place台中市南區文心南路837號1樓
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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🍴異國風大份量早午餐
💡 犀牛咖啡

【台中美食】犀牛咖啡Rhino Cafe 結合室內設計的複合式咖啡廳 異國風格早午餐 不限時咖啡廳 空間租借 (3)

👣 台中市南區文心南路837號1樓

🚇 捷運大慶站
📞 0911 907 588 
🔛 10:00-18:30（週日一休息）
⚠️ 提供wi-fi&插座 / 不限時

推薦 🌟🌟🌟🌟
價錢 💰💰💰

在咖啡廳還可以吃牛肉麵！
這家台中複合式早午餐是結合室內設計公司Deco Design 德客設計
牆上還有很多室內空間的設計案
邊喝咖啡變暢談未來家的裝潢好愜意

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整間裝潢是走異國風格有很多南非特色裝飾品
聽說都是老闆的收藏，很有質感

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開放式的廚房空間
空間安靜舒適加上不限時
每個坐位旁都有插座❤️
不論是帶書帶筆電來辦公休息聊天都很適合
也可以包場租借會議空間～～

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♡ 脆糖肉桂捲 ᴺᵀ120
♡ 經典犀牛拼盤 ᴺᵀ450 
♡ 雞腿佐泰式蘋果沙拉 ᴺᵀ240
♡ 私房牛肉麵 ᴺᵀ270 
♡ 粉紅佳人 / 犀牛拿鐵 ᴺᵀ130

聚餐就點大拼盤一起分食吧
德腸X鹹豬肉X 香腸配上佐餐麵包和沙拉🥗
他們家酸菜很加分😝

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想來點清爽微辣就試試這款雞腿沙拉吧
雞腿給的量超澎派配上泰式酸辣醬好開胃

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招牌牛肉麵加上酸菜和辣醬好暖胃
冬天跑咖啡廳就來一碗吧

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在異國風空間就要喝果汁才Chill
很喜歡火龍果和蔓越莓的粉嫩顏色
加上蘋果鳳梨的果香很清爽～
除了早午餐鹹食系列他們家也有提供甜點
肉桂捲是肉桂新手也敢吃的黑糖糖霜口味
配上濃醇咖啡來一場舒服自在的下午茶時光吧

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🔸#遇fun胃 #wei吃台中
🔹#鹹食wei 
 

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