🍴異國風大份量早午餐

💡 犀牛咖啡

👣 台中市南區文心南路837號1樓

🚇 捷運大慶站

📞 0911 907 588

🔛 10:00-18:30（週日一休息）

⚠️ 提供wi-fi&插座 / 不限時

推薦 🌟🌟🌟🌟

價錢 💰💰💰

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在咖啡廳還可以吃牛肉麵！

這家台中複合式早午餐是結合室內設計公司Deco Design 德客設計

牆上還有很多室內空間的設計案

邊喝咖啡變暢談未來家的裝潢好愜意



整間裝潢是走異國風格有很多南非特色裝飾品

聽說都是老闆的收藏，很有質感

開放式的廚房空間

空間安靜舒適加上不限時

每個坐位旁都有插座❤️

不論是帶書帶筆電來辦公休息聊天都很適合

也可以包場租借會議空間～～

♡ 脆糖肉桂捲 ᴺᵀ120

♡ 經典犀牛拼盤 ᴺᵀ450

♡ 雞腿佐泰式蘋果沙拉 ᴺᵀ240

♡ 私房牛肉麵 ᴺᵀ270

♡ 粉紅佳人 / 犀牛拿鐵 ᴺᵀ130

聚餐就點大拼盤一起分食吧

德腸X鹹豬肉X 香腸配上佐餐麵包和沙拉🥗

他們家酸菜很加分😝

想來點清爽微辣就試試這款雞腿沙拉吧

雞腿給的量超澎派配上泰式酸辣醬好開胃



招牌牛肉麵加上酸菜和辣醬好暖胃

冬天跑咖啡廳就來一碗吧

在異國風空間就要喝果汁才Chill

很喜歡火龍果和蔓越莓的粉嫩顏色

加上蘋果鳳梨的果香很清爽～

除了早午餐鹹食系列他們家也有提供甜點

肉桂捲是肉桂新手也敢吃的黑糖糖霜口味

配上濃醇咖啡來一場舒服自在的下午茶時光吧

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🔸#遇fun胃 #wei吃台中

🔹#鹹食wei



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