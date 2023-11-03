🍴異國風大份量早午餐
💡 犀牛咖啡
👣 台中市南區文心南路837號1樓
🚇 捷運大慶站
📞 0911 907 588
🔛 10:00-18:30（週日一休息）
⚠️ 提供wi-fi&插座 / 不限時
推薦 🌟🌟🌟🌟
價錢 💰💰💰
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在咖啡廳還可以吃牛肉麵！
這家台中複合式早午餐是結合室內設計公司Deco Design 德客設計
牆上還有很多室內空間的設計案
邊喝咖啡變暢談未來家的裝潢好愜意
整間裝潢是走異國風格有很多南非特色裝飾品
聽說都是老闆的收藏，很有質感
開放式的廚房空間
空間安靜舒適加上不限時
每個坐位旁都有插座❤️
不論是帶書帶筆電來辦公休息聊天都很適合
也可以包場租借會議空間～～
♡ 脆糖肉桂捲 ᴺᵀ120
♡ 經典犀牛拼盤 ᴺᵀ450
♡ 雞腿佐泰式蘋果沙拉 ᴺᵀ240
♡ 私房牛肉麵 ᴺᵀ270
♡ 粉紅佳人 / 犀牛拿鐵 ᴺᵀ130
聚餐就點大拼盤一起分食吧
德腸X鹹豬肉X 香腸配上佐餐麵包和沙拉🥗
他們家酸菜很加分😝
想來點清爽微辣就試試這款雞腿沙拉吧
雞腿給的量超澎派配上泰式酸辣醬好開胃
招牌牛肉麵加上酸菜和辣醬好暖胃
冬天跑咖啡廳就來一碗吧
在異國風空間就要喝果汁才Chill
很喜歡火龍果和蔓越莓的粉嫩顏色
加上蘋果鳳梨的果香很清爽～
除了早午餐鹹食系列他們家也有提供甜點
肉桂捲是肉桂新手也敢吃的黑糖糖霜口味
配上濃醇咖啡來一場舒服自在的下午茶時光吧
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🔸#遇fun胃 #wei吃台中
🔹#鹹食wei
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