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南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestville 在森林住一晚 一泊二食 附折扣碼

2023-11-03 20:00:00 SISI人妻 人氣：102
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SISI人妻

發表篇數：118篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：南投縣 > 信義鄉

造訪商家：蟬說：和社山林 Chanshuo Forestville
phone049-2702-740
place南投縣信義鄉同富村同和巷47號
作者本次評價：
4.80
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
4.00
CP值
4.50
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南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

 

上次體驗過蟬說：集團「蟬說：霧繞」的豪華露營後，對蟬說：集團系列的住宿非常有興趣，於是又下訂了「蟬說：和社山林
鄰近玉山登山口、塔塔加步道 玉山 八通關古道及東埔溫泉，雖然常常去南投旅遊，但從來沒有來過南投信義鄉
這次趁著假期帶家人到「蟬說：和社山林」來趟山中芬多精之旅～
蟬說：集團旗下的住宿在假日及特殊節日都很熱門，一定一定要提前預訂唷！

和社」一詞源自於古地名，相傳這裡是原住民與平地人和平交易的界線，因為得天獨厚的地理位置成為當時的重要交易點
由於外族的遷入及政治因素的影響，深山中的布農族取代了原本的鄒族移居到這片土地上，交織出不同且豐富的部落文化。


交通方式

開車路途幾乎都是雙線道，算滿好開的！沿途兩側有高山環繞，許多人安排入住蟬說：和社山林」，隔天一大早再到附近爬山

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1.自行開車：
Google導航搜尋「和社山林」：556南投縣信義鄉同富村同和巷47號

2.大眾運輸：
【客運】
台中搭乘「總達客運🚌」➡️水里轉「員林客運🚌」➡️「和社山林」。
斗六搭乘「聯營公車🚌」➡️竹山轉「員林客運🚌」➡️水里搭乘「員林客運🚌」➡️和社

 

3.接駁服務
楊先生：0928-247-921，LINE:darren416，WeChat:darren416，Whatsapp:0928247921
台北車站出發：9人座大車 $8000；5人座小車 $7000
桃園機場出發：9人座大車 $7000；5人座小車 $6000
台中高鐵站出發：9人座大車 $4000；5人座小車 $3000
※9人座大車，乘客可容納1~8位
※5人座小車，乘客可容納1~4位
※詳細人數、費用請電洽司機，實際車資以司機報價為主。

 

🔴 粉絲專屬優惠折扣碼：fvhbmr (僅在「官網」可使用，Funnow平台及app無法使用)
🔴 官網訂房連結：https://chanshuo.life/SdvQf
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/ChanShuoForestville
🔴 Instagram：https://www.instagram.com/explore/locations/103596092006060/forestville/
🔴 和社山林官網：https://www.chanshuo.tw/forestville/
🔴 《蟬說》官方Line@好友：https://maac.io/1JrSb
🔴 訂房專線：049-270-2740  (服務時間：09:30-21:30)

 

如何使用折扣碼？
蟬說官網中選擇住宿房型、人數，最後結帳時輸入折扣代碼就可以囉～
🔴 粉絲專屬優惠折扣碼：fvhbmr (僅在「官網」可使用，Funnow平台及app無法使用)
🔴 立即預約：https://chanshuo.life/SdvQf

 

蟬說：和社山林 活動時間表

園區活動時間表
・入園時間：14:30
・入住時間：16:00
・小點心時間：14:30 -16:00
・在地手作時間：15:00 (名額有限，採現場報名制，逾時不候，準時開始，時間約30-40分鐘。)
・晚餐時間：18:00 -19:30 和社食堂主題餐點(最晚入場18:30)
（如人數多採分流用餐，請依與櫃檯人員預約之時段進場）
    ※第一梯次 17:30-18:30
    ※第二梯次 19:00-20:00
・早餐時間：07:30 - 09:30 中西混搭餐點(最晚入場08:30)
・退房時間：11:00

 

園區環境

蟬說：和社山林 鄰近大馬路旁，外面有大大的招牌不怕走錯，從下面這個入口開進去
本來還很擔心住在山上會不會比較偏僻，後來發現根本白擔心了，附近走路5分鐘就有鹹酥雞、水果店及7-11
晚餐後走在大街上還是很熱鬧，人來人往

南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

 

跟著指標走，入住前會提供停車場密碼及入住注意事項，輸入後就可以進去了

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車位很多、車格很大很好停車

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園區內種植許多高大的樹木及山櫻花，這裡同時也是臺大實驗林區喔！

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每棵樹木下都有牌子介紹，也可以掃上面QRCODE看更詳細的介紹，非常適合帶小朋友來趟教育之旅呢！

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check in地點在教育中心一樓

南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

 

櫃檯人員會先說明住宿須知、活動時間及附近景點，還可以加購「梅子夢工廠導覽」及「蟬說雅築溫泉」行程

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蟬說雅築溫泉」在住宿櫃檯購買享入住優惠喔～

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加購「梅子夢工廠導覽」還會送購物折價卷，打算購買梅子酒的朋友可以參考看看唷！

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教育中心一樓大廳有沙發、吧台椅，可以在這邊稍作休息

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吧台面對的是園區內的花園景觀

南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

 

也有販售紀念品

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櫃臺旁可登記房號借桌遊、圍棋、籃球、羽毛球

南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

 

教育中心側邊還有一個戶外休憩區，可以遠眺山景

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園區內有一條神秘森林小徑「松竹梅步道」，全長約600公尺，坡度不會很陡，老少閒宜的散步路徑

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和社食堂：這兩天的用餐場所

南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

 

園區內設有無障礙廁所

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蟬說：和社山林 無敵山景盡收眼底

南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

 

籃球場：可在櫃台借籃球，讓小朋友在這裡運動消耗體力

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房型介紹

蟬說：和社山林」有多種房型選擇
所有房型皆是一泊二食，餐飲是結合在地特色文化的料理
重點是現在入住會贈送下午茶布農族編織杯墊體驗課程喔！立馬線上訂房吧！

 

🔸教育中心
房間分佈於一到三樓，面對無敵山景第一排，擁有絕佳採光
窗戶旁設有臥榻，一家人或朋友可喝茶、聊天、看風景

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🔸森林木屋
環境真的很清幽，被樹木環繞，中庭還有種植花草，這就是我們夢想中的有花園的獨棟別墅啊
小木屋獨棟的房型，，超適合一大群朋友包棟或是家族旅行
一層樓可住9人，共兩層，一整間小木屋最多可以住到18人
吃飽飯可在客廳聊天、玩桌遊，晚上再各自回房休息

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🔸玻璃樓屋
大面玻璃+木屋的設計，採光好，夜晚點燈後更美
遠看就像森林中的星光，一間可住2人~4人

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房間環境

這次入住的是教育中心3樓的四人房
(注意：此棟無電梯，有長輩或行動不方便者可以住一樓的房間喔)
 

注意事項：
●依房型提供風扇或空調 (註：三樓的房型才有空調，一、二樓的房間附有風扇)
● 90cm(含)以下孩童，不佔床免計費(因此不含餐)
● 因應環保支持綠色旅遊，不提供一次性備品

 

走廊明亮寬敞，每層樓都有飲水機，半夜想吃泡麵走出房門就可裝熱水囉！

南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

 

今天住303號房

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房間超大！床非常罕見的是配置兩張單人床及一張雙人床，淺眠的人可以睡單人床！
床頭有usb插孔

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廁所乾濕分離，淋浴間、馬桶跟洗手台分開，大家可以同時使用、互不打擾

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淋浴間跟廁所空間大

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浴室備有一人一條浴巾、防水拖鞋及吹風機

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附有熱水壺及茶包

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擁有大鏡子的化妝台，桌上也有插座

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衣櫥裡有多的棉被，晚上如果覺得冷氣太冷可以蓋

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超愛這個臥榻區，可以與家人坐在這裡享用小點心

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早上望向山景，超愜意的南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

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三樓看出去的風景南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

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蟬說：和社山林餐飲介紹

下午茶、晚餐及早餐都在和社食堂一樓享用～

南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

 

🔸下午茶
餐廳空間很明亮、場地很大

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迎賓下午茶，看起來好好吃呀～～

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有咖啡跟紅茶

南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

 

餐廳採自助式，用餐完畢將餐具放到回收區

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🔸晚餐

餐前小點，同行者若有吃素會有特製素食餐點，真的很貼心南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

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開胃沙拉

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豐富的在地特色料理

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今天的湯品是芋頭排骨湯，爸媽超愛這道，讚不絕口！

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海苔飯

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這是專為素食者準備的餐前小點

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素的海帶豆腐湯

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🔸早餐
早餐是中式稀飯、小菜

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西式早餐可以烤果醬吐司

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早餐飲料選擇有豆漿、牛奶、咖啡

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桌上有葷、素的餐前小點

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蟬說：和社山林活動介紹

🔸布農族編織杯墊體驗課程
爸媽平常很少做手作，本來還覺得自己手不巧會做不好，還好有老師在旁邊細心指導
也慢慢讓爸媽有了興趣跟成就感南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

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一家人難得有這個機會能一起做體驗課程，享受家庭時光

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顏色可以自已搭配，做出獨一無二的杯墊

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全家人的作品

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🔸打籃球、打羽毛球
除了桌遊等靜態活動外，跟櫃檯借球具後就可以在籃球場上運動啦～
吃太飽沒關係～趕快到球場運動一下吧

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🔸望鄉部落散步
離 蟬說：和社山林 5分鐘車程的地方有一個「望鄉部落」，部落間可看到種植烏龍茶、高麗菜、豌豆等高山蔬菜。
走進去可以感受到寧靜的氣息，這裡種植許多山櫻花，櫻花季時來訪一定會很美

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沿途牆壁上有原住民的圖騰造景，是拍照好景點！

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走著走著遇到好多隻貓貓，太可愛了～～～

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梅子夢工廠導覽

🔸和社山林深度旅遊導覽有兩種「自費行程」選擇：
報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1WNqmnk0eRe547f_eT33IScvnYD5OD35eVUhkNWapRnJ0SQ/viewform

羅娜部落導覽
由布農族耆老帶領實地走訪部落，介紹部落故事，深入導覽原住民文化
＊和社前往羅娜車程10-15分鐘，建議導航至「羅娜停車場」，在羅娜停車場集合
＊時間：09:30-09:40

 

梅子夢工廠
時間：周日：14:00-15:00，周一至周五：11:00-12:00(10月過後改為只有周一至周五)
梅子夢工廠是在地的釀酒工廠。結合在地的特色食材及部落文化創造出獨一無二的特色酒款。
除了酒莊導覽外，還有手作愛玉體驗及最後的購物行程，一應俱全

在梅子夢工廠的後方種植了一片的梅樹，到梅花盛開的季節超美，也吸引遊客爭相前往。這裡是台灣梅子主要產區，每年還輸出到高品質梅子到日本呢！
電影海角七號中的小米酒，就是由梅子夢工廠所生產的「小米唱歌」酒，這是布農族人節慶時會喝小米酒～
 

🔴 活動名稱：梅子夢工廠導覽
🔴 梅子夢工廠粉絲專頁：https://www.facebook.com/52313.tw/?locale=zh_TW
🔴 官      網：https://www.52313.com.tw/?fbclid=IwAR1lU5EEAYAbfFJeiQjYp8QLcLY_UxSiPX2J2WBxuRmpBKlMXtuxHjK7EFw
🔴 地      址：556南投縣信義鄉新開巷11號
🔴 營業時間：全年無休：8:00AM ~ 5:30PM
🔴 梅子夢工廠LINE：https://page.line.me/xat.0000114325.kle?openQrModal=true

 

這次我們參加的是「梅子夢工廠導覽及DIY體驗活動」，園區內有停車場及洗手間
首會在梅子跳舞工坊體驗手作愛玉

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都有老師手把手教學指導

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開始捏愛玉囉！好特別的體驗，以前都只知道吃愛玉，不知道它怎麼做出來的

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這是愛玉從樹上摘下後，翻開曬乾的原始模樣

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愛玉成品可以現吃或是帶回家

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接著會由導覽人員為我們介紹附近的地理位置及酒莊的由來
梅子夢工廠是早期農會的食品加工廠，在政府開放民間釀酒後轉型成梅子酒莊，成為台灣第一家取得製酒執照的農會酒莊。
在九二一地震後，轉型成購物、用餐、休息的服務區，另外提供旅遊資訊及導覽活動。

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我們還參觀地下酒窖

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梅子白蘭地採傳統工法，將蒸餾出的梅子白蘭地，裝進全新的美國白橡木桶熟成，營造濃厚的木質氣息和濃郁香氣

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接著來到另一棟的地下酒窖「九二一坑道」，這條是921後才建造的故命名之

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裡面擺放很多古早的酒甕

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導覽結束後，就可以去逛賣場啦～

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各種濃度的酒都有，送禮自用兩相宜

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長輩會喜歡的紀念酒

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伴手禮應有盡有

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還有販售醬料禮盒

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梅精做的面膜、洗手乳

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最後要結帳了，這裡提供多元的支付方式，非常方便！

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蟬說雅築大眾溫泉

🔴 景點：蟬說雅築大眾溫泉
🔴 蟬說雅築粉絲專頁：https://www.facebook.com/ChanShuoTW
🔴 地址：南投縣信義鄉開高巷30號
🔴 電話：(04)9270-2310 (訂房僅限電洽)
【加購項目須知】
*沒有使用期限，需自行攜帶泳衣、泳帽、毛巾或浴巾、拖鞋
*雅築原價販賣250元，和社入住客人優惠價150元(90公分以內免票)
*限定入住客人購買，依預訂房型人數為購買上限。
*入場時間：08:00-19:00
*使用地點：556南投縣信義鄉開高巷30號

 

另一個自費行程是「蟬說雅築溫泉」，離蟬說：和社山林約開車10-15分鐘
蟬說雅築位在海拔1200公尺，泉質屬透明純淨的弱鹼性碳酸泉，溫度維持在攝氏48度左右，分為大眾溫泉、湯屋、住宿及餐廳。


沿路都有大大的指標

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設有停車場

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大門口可以停機車、重機

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第一天在蟬說：和社山林購買過溫泉票卷，進來時將票卷交給櫃檯人員就可以進去了

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現場買的價錢就是原價喔！

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溫泉注意事項

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泡溫泉前記得先沖洗！淋浴間滿大的，拉上浴簾後就可乾濕分離

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有掛勾及置物的地方

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附有脫水機，泡完溫泉可將泳衣弄乾

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不貴重的物品可以放置物櫃(另有投幣式置物櫃)

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溫泉有冷、溫、熱池

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置身在大自然、面對山景的戶外溫泉

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好喜歡溫水的這一池，超級溫暖，感覺泡完皮膚很滑順耶！

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景色超美！！！南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

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溫泉建議每15分鐘起身休息一下、多多補充水分

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蟬說雅築的溫泉旁設有飲水機

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洗完澡後，可以在這裡吹頭髮、整理儀容

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蟬說雅築山香原味餐廳
營業時間：
午間：11：00 － 15：00
晚間：17：00 － 19：00(最晚點餐時間為：18：30)
 
餐廳位在蟬說雅築大眾溫泉對面

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菜單

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雖然戶外座位很多，但假日時生意很好，請提早訂位喔～

 

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連餐廳都有貓貓？貓奴心已融化南投信義｜蟬說：和社山林 Chanshuo Forestvi

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因為早餐在 蟬說：和社山林 吃得很飽，所以我們只點了白飯跟三樣菜
高山高麗菜又脆又甜、韭菜蛋煎得脆脆的、鱸魚很鮮甜調味的很下飯～

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心得

這兩天在南投信義鄉過得非常充實！在蟬說：和社山林的每一刻都徜徉在綠林下，享受滿滿芬多精，吃得好、住得舒服，附近又有林蔭步道可以運動～
第二天在梅子夢工廠了解了酒莊及這片土地的文化歷史，體驗了手作愛玉課程，增添家人美好的回憶！
蟬說：雅築體驗了戶外溫泉，環境非常清幽，邊泡溫泉，邊聽著蟲鳴鳥叫，看著廣闊山景，壞事全拋在腦後，十分幸福！
很推薦朋友間小旅行或是家族旅行來蟬說：和社山林住幾晚，讓自己置身在大自然中，走步道、泡泡湯讓身體完全放鬆，就更有力量回去面對每一天的工作！

 

附近參考景點
集集小火車、水里蛇窯、集集綠色隧道、風櫃斗、烏松崙梅花、東埔溫泉、原住民部落、玉山國家公園 、八通關古道、阿里山風景區
 

 

🔴 住宿地點：蟬說：和社山林 Chanshuo Forestville
🔴 粉絲專屬優惠折扣碼：fvhbmr (僅在「官網」可使用，Funnow平台及app無法使用)
🔴 蟬說官網：https://www.chanshuo.tw/
🔴 和社山林官網：https://www.chanshuo.tw/forestville/
🔴 官網訂房連結：https://chanshuo.life/SdvQf
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/ChanShuoForestville
🔴 《蟬說》官方Line@好友：https://maac.io/1JrSb
🔴 地   址：556南投縣信義鄉同和巷47之1號
🔴 訂房專線：049-270-2740  (服務時間：09:30-21:30)
🔴 EMAIL：woorao@chanshuo.tw
🔴 《蟬說》官方Line@好友：https://maac.io/1Hk9i

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