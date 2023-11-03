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2023 花蓮早午餐評價開箱》秝(ㄌ一ˋ)好碳烤土司 - 一家值得預先打電話預訂餐點的早午餐店 I 花蓮旅遊之花蓮美食必吃懶人包 - 理智派的生活手札

2023-11-03 21:53:22 Jacob 人氣：110
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窩客好文

Jacob

發表篇數：28篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：花蓮秝好碳烤吐司
phone03-835-8858
place花蓮縣花蓮市新港街34號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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2023 花蓮早午餐評價開箱》秝(ㄌ一ˋ)好碳烤土司 – 一家值得預先打電話預訂餐點的早午餐店 I 花蓮旅遊之花蓮美食必吃懶人包

【秝(ㄌ一ˋ)好碳烤土司】初訪心得

秝好碳烤土司是我們的花蓮首站，當時規劃是一早先喝點咖啡後直衝花蓮，然後用花蓮早午餐揭開本次花蓮美食旅遊之旅的序幕。不得不佩服我們選店的功力，秝好碳烤土司可以說是我個人內心評價高達4.5-4.7顆星的店家，無論從服務人員態度、環境設計、餐點美味和氣氛氛圍等，用餐真心超級舒服。秝好碳烤土司不乏許多於其他碳烤土司中不常見的特色品項，包含了剝皮辣椒入菜、吐司可以換成波蘿堡、鍋燒麵與季節限定的肉鬆芋到流沙等。個人小建議，中午時段為熱門時段，前往的話建議可以先致電預訂餐點，以免久候。這家好吃到，明明後續的花蓮行程中有安排午餐和伴手禮等，我們還是請店家把我們的餐點作外帶打包走，想說等到晚上回到住宿在吃XD。

【秝(ㄌ一ˋ)好碳烤土司】環境簡介

秝好碳烤土司的空間不大，座位數大概15個左右，我想這也是為什麼大部分評價都是建議大家可以先致電訂餐。門口是簡單的文青風格設計，大大的秝好清晰可見。店內環境則是使用木質色調與深藍色調作搭配，乾淨俐落，非常舒服的空間。

店內角落擺放了不少小玩偶，更是有一櫃漫畫可供客人閱讀，看來他們也知道忙起來可能客人會等候較久，等餐的同時也是可以看看漫畫吹冷氣很不錯。

【秝(ㄌ一ˋ)好碳烤土司】餐點評價

。剝皮辣椒紐澳良(雞腿)起司培根蛋 (升級波蘿堡、多肉排)。

剝皮辣椒培根蛋直到我寫文章的此刻，嘴裡都還能感受到它的香氣。這款無庸置疑的，是今天餐點中的MVP。一口咬下，波羅麵包的奶油香氣瞬間散開在嘴中，緊接而來是培根、肉排和剝皮辣椒的香氣。剝皮辣椒和以往常在西半部吃到的不同，是真的帶點小辣的那種爽度。咀嚼到後來之後肉味和剝皮辣椒回甘的甜味融合再一起，可以說是香氣十足。如果這份對你而言肉量過多或是你不想選擇波蘿麵包，你可以自己更換成吐司或是減少肉排等選擇，非常彈性。必須得說實話，由於踩點需求我都升級，即使我當下很餓，吃完這份真的已達8分飽…。

。花生濃起司厚蛋肉。

花生農起司厚蛋肉送上的時候，同行的每個人都低聲地「哇」了一下。先不說其他，視覺上這個餐點真的是超級壯觀。滿滿的起司加熱後從吐司與肉夾心中流下，起司控看到真的會瘋掉。一口咬下，不僅起司香氣，更濃郁的是花生醬的香氣，這樣的搭配真的是爽度封頂。令人意外的是，即使濃郁的起司和花生，吃到後面也絲毫不會過膩，只能說起司的選擇和花生醬的搭配比例很不錯。

。肉鬆芋到流沙。

這款送上來的時候，同行友人每個都安靜地互看，因為沒想到每一個的份量都這麼多，我們一定吃不完得打包帶走…。吐司剖面清晰可見的滿滿芋泥、底下是一層肉鬆、橫切面則是刷上鹹蛋黃，這會不會太猛。吃之前還真不知道味道是甜是鹹，搭配起來居然是很新奇的口味，也意外的協調。芋頭雖然分量很大，調味卻較為清爽，入口可以清晰感受鹹蛋黃和肉鬆的淡淡鹹味，好特別的一道創意料理。不過這個菜單上面說，是季節限定餐點，我推測可能是入秋和冬才有的。如果你下次也是在差不多時間來到秝好碳烤土司，可以點來吃吃看。

。肉骨茶泡麵。

肉骨茶泡麵是我個人手癢點來開箱，而不是在網路上看到的。主要原因其實是因為，我個人很喜歡吃泡麵之餘；也幾乎沒有再早午餐店看到過鍋燒麵或是泡麵選項。其實也可以說，我是想點些冷門餐點來看看店家處理的味道如何。肉骨茶泡麵的味道是濃郁的肉骨茶泡麵，麵體偏軟是我個人喜歡的麵條口感。湯體則是不過於油膩，當下友人居然是把這碗優先吃完，看來他比我更愛肉骨茶泡麵XD。

。榛果巧克力厚片。

榛果巧克力厚片是水準之上的餐點，但不是必須要點的。不是因為巧克力厚片很差，而是其他餐點除了味道之餘，更有特色。但沒辦法，同行友人就是個巧克力厚片吐司控，即使大家飽到不行，他硬是點了巧克力厚片外帶XD。據他的回饋，巧克力厚片即使放冷再吃，也是好吃的。

。馬告香腸。

來到東部地區，怎麼可能不來分「馬告香腸」呢。其實原本是要在夜市或是其他市集買來吃，居然在早午餐店可以看到，就讓我手癢點來吃吃看。馬告香腸相較於一般的或高粱香腸來說，帶有濃郁的檸檬香。搭配烤香腸的重口味，檸檬香多了份清爽。

【秝(ㄌ一ˋ)好碳烤土司】店家資訊

名稱：秝(ㄌ一ˋ)好碳烤土司
時間：07:30-14:00 (周一公休)
電話：03-8358858
地點：970花蓮縣花蓮市新港街34號
推薦：剝皮辣椒系列超值得吃!!!

【秝(ㄌ一ˋ)好碳烤土司】地理位置 / 怎麼去

秝好碳烤土司可以說位於花蓮的一級戰區(其實我對花蓮不熟，單純以觀光客的角度來說)，附近步行可達的包含了「花蓮公正包子」、「東大門夜市」、「花蓮鐵道文化園區」、「花蓮文化創意產業園區」與「花蓮。又一村文創園區」等。前往方式依舊提供兩種方式給大家參考：
。大眾交通工具：搭乘火車至「花蓮站」後下車，步行或租車皆可，距離花蓮火車站僅2.4公里之距離。
。自行開車：台9線一路開到花蓮中正路上後，再往前一個巷子即可抵達位於花蓮「新港街」的秝好碳烤土司。

【秝(ㄌ一ˋ)好碳烤土司】停車位置

如同我於地理位置提到的，秝好碳烤土司雖位於巷弄內，但附近有「花蓮公正包子」、「東大門夜市」、「花蓮鐵道文化園區」、「花蓮文化創意產業園區」與「花蓮。又一村文創園區」等。停車位置可以於這些景點停車，步行都大概5-10分鐘即可抵達。我個人覺得最好停車的地方是「花蓮文化創意產業園區」前面自由街那邊，推薦給大家。

【秝(ㄌ一ˋ)好碳烤土司】價位 I 價目表 I 菜單一覽

秝好碳烤土司的價位以吐司來說從45-100都有，100的是剝皮辣椒紐奧良起司蛋，這個就是在地伴手禮之一的剝皮辣椒和紐奧良雞腿肉的高級結合；漢堡則是70-110元；果醬吐司落在25-40元；最特別的大概是居然有鍋燒麵系列吧，價位落在85-105，其中最讓我意外的是居然有肉骨茶麵。整體價位上來說都算平價，無論是和附近商家比較、北部物價或是秝好本身位置就位於花蓮市中心來看。我想這也是為什麼我們到現場的時候，已經很多人都在排隊等用餐了吧。

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