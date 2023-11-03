



冷冷的天氣. 讓人好想吃熱呼呼的鍋物～

位於新莊體育館附近的囍富火鍋．是當地頗受歡迎的平價火鍋店．網路上的評價也是相當不錯. 是個朋友／家人聚餐的好地方！

店家就在新莊中港路上．從捷運新莊一號出口步行過來約１３分鐘．騎車或開車的朋友，可停在新莊體育館再步行過來．交通上很是方便！



鍋物的美味關鍵在於湯底

囍富火鍋主打費時熬煮湯頭，所放入的食材都是真材實料．經過熬煮12小時熬煮高湯．完整保留了食材的原味，看的出店家對於用料上十分用心！

我最愛的胡椒老火雞湯. 也是店內招牌．味道濃醇甘甜．湯頭富有層次口感．很是鮮美～

好康報報：當月壽星只要提前預約．當天店家就會提供一個海陸肉肉蛋糕．很超值！





這天才剛開店我們就入內用餐．後來過多久饕客們就陸續將整間店坐滿. 這裡不論平日或假日生意都很好．大家記得來用餐一定要提前預約訂位喔！



室內的用餐環境分為一樓和二樓．空間都是寬廣又舒適，來到這讓人感到很放鬆！





一樓設有一台復古賓果機，有興趣的朋友可以玩玩看！．





店內每張桌子的桌邊皆有設有服務鈴．只要按下服務生就會前往協助．玉媽咪覺得這個設計超貼心的！





二樓用餐區適合辦活動包場，整層樓約可容納24人．另外設有單獨小包廂（包廂低消為4000元）．非常推薦同事／家族聚餐不想被打擾的朋友．可提前和店家預定這層樓用餐區！













自助吧區

各式飲料．像是汽水／冰沙．以及冰淇淋都是無限自取的！









冰淇淋共有四種口味可選擇，另外還有多種配料可添加，增添吃甜點的趣味！









醬料區

各式醬料都可以來這取用．大家可依照個人喜好做搭配！

敢吃辣的朋友可以試試店家自製的私房辣醬．味道溫和且香麻可口．入口後香氣層層堆疊．很是過癮！









湯頭若有需要也可自行拿取添加～





囍富火鍋 菜單 完整菜單點我

低消是每人一鍋．若是共鍋則會酌收150元（費用可折抵單點消費）

當月壽星用餐出示證件送肉肉海鮮蛋糕（不得與其他任何優惠、集點活動併用）

這裡的餐點以個人鍋為主，共有九種湯底可選擇，田園蔬菜湯和北海道昆布湯不用加價，其他的湯頭皆需加價

若是情侶/朋友一起前往可選雙喜臨門套餐較為划算！









這天我和朋友一起來用餐，點了一組囍歡肉肉套餐，另外還加點了一些老闆推薦的必吃單點料理

湯底部分選擇胡椒老火雞湯＆台式麻辣湯以鴛鴦鍋方式上桌．這兩種湯底都是店內最受大家歡迎的．接受度也最高的！





胡椒老火雞湯

以溫體老母雞搭配中藥材，並加入胡椒慢燉而成．入口帶有胡椒香氣，滋養又補氣！

那濃郁又香醇的湯頭，涮上肉品. 青菜，吃起來很是涮嘴！





台式麻辣湯

喝起來沒有四川風味的嗆，辣的味道很適中，裡頭加入了多種不同的香料和中藥進行熬煮，保留花椒的麻香味道，冷冷的天氣點上一鍋，搭配鍋物享用特別過癮！





附餐是白飯、王子麵、烏龍麵、冬粉擇一，也可加價滷肉飯或麻辣滷肉飯

我們選擇了冬粉，加入麻辣湯中烹煮，微微辣挺開胃的！





時蔬菜盤

蔬菜類都很新鮮，都是品質最好的，處理的也很乾淨．另外搭配少許火鍋料．份量挺多的！









囍歡肉肉套餐

裡面最澎派的就是這盤由三種肉品組成的肉盤：安格拉斯培根／美國霜降牛肉／美國老饕嫩肩．每一種肉片都是新鮮現切的．肉片有點厚度不是薄的那種. 讓人涮肉涮的好開心，真的要吃過才知道它的CP值有多高！









安格拉斯培根

瘦肉中帶有油脂，讓吃起來的口感不柴不膩．下鍋涮一會兒就可以拿起來享用，口感鮮嫩多汁．涮麻辣鍋湯底那香麻帶勁的味道讓人非常過癮！









美國霜降牛肉

這是肉質最細嫩的部位，油花均勻且密集，如同雪花般漂亮，下鍋涮後口感溫潤細膩．帶有濃郁香醇的牛肉香，美味讓人無法抵擋！









美國老饕嫩肩

擁有平均分布的油花，所以口感層次豐富且溫潤有嚼勁．口感偏向紮實，牛肉風味佳，是不少老饕喜愛的部位．肉質是我們一致認為的美味！









海鮮盤

是蛤蠣／小卷／扇貝／白蝦／鱸魚組合. 不僅份量豐富，視覺上更是吸睛．每一樣都是選用最新鮮的．吃起來絲毫沒有腥味．而且尺寸也是給的很有誠意！









魚肉堅實有彈性，口感爽滑，煮熟後鮮美又香醇！





蝦子／蛤蠣／扇貝的肉質豐厚緊實．鮮Q飽滿有彈性．味道好鮮美~











南門蛋餃





皮薄味香，放在鍋底中烹煮也不易糊裂，無論口感與滋味都比一般魚餃還要更上一層樓．香氣和餡料部分都差很大. 好吃！！！









墨魚牛軋糖

這份食材相當特別．以新鮮墨魚汁與墨魚打成墨魚漿．混入富有咬勁墨魚塊，絕妙混搭口感讓人每一口都印象深刻！





千張豆腐紙

推薦來這一定要點一份千張豆腐紙，放入麻辣鍋中．涮個3秒鐘就能快速吸飽濃郁湯汁，瞬間充滿麻辣湯汁香氣. 實在好美味！









口感滑到一個極致. 還帶有一些些嚼勁，充滿豆腐香氣、實在好讚啊！





餐後甜點時間．這裡的冰淇淋／配料都是讓你自由搭配．看上去很是繽紛．受到許多親子客的喜愛！









我喜歡他們家的冰淇淋香甜不膩．撒上豐富配料．享受吃冰的多層次口感．有夠讚的！





這是我第一次來訪囍富火鍋．他們家的湯頭真的很厲害，其他的配餐和主餐品質上也是有一定的水準之上！

以份量和價格來說，整體而言CP值很高，玉媽咪大力推薦喜愛吃鍋物的朋友，一定要來試試看唷～





囍富火鍋

地址：新北市新莊區中港路282號



電話：02-29969085



營業時間：

週一～週五營業時間11:30-14:30 17:30-23:00（10點最後出餐)

六曰營業時間 11:30-23:00（10點最後出餐）



交通方式：

公車-257/299/橘21/99/835於財元廣場站下車步行1分鐘

機車-左側巷子內有機車格可停放

YOUBIKE-新莊田徑場





冷冷的天氣. 讓人好想吃熱呼呼的鍋物～

位於新莊體育館附近的囍富火鍋．是當地頗受歡迎的平價火鍋店．網路上的評價也是相當不錯. 是個朋友／家人聚餐的好地方！

店家就在新莊中港路上．從捷運新莊一號出口步行過來約１３分鐘．騎車或開車的朋友，可停在新莊體育館再步行過來．交通上很是方便！



鍋物的美味關鍵在於湯底

囍富火鍋主打費時熬煮湯頭，所放入的食材都是真材實料．經過熬煮18小時熬煮高湯．完整保留了食材的原味，看的出店家對於用料上十分用心！

我最愛的胡椒老火雞湯. 也是店內招牌．味道濃醇甘甜．湯頭富有層次口感．很是鮮美～

好康報報：當月壽星只要提前預約．當天店家就會提供一個海陸肉肉蛋糕．很超值！





這天才剛開店我們就入內用餐．後來過多久饕客們就陸續將整間店坐滿. 這裡不論平日或假日生意都很好．大家記得來用餐一定要提前預約訂位喔！



室內的用餐環境分為一樓和二樓．空間都是寬廣又舒適，來到這讓人感到很放鬆！





一樓設有一台復古賓果機，有興趣的朋友可以玩玩看！．





店內每張桌子的桌邊皆有設有服務鈴．只要按下服務生就會前往協助．玉媽咪覺得這個設計超貼心的！





二樓用餐區適合辦活動包場，整層樓約可容納24人．另外設有單獨小包廂（包廂低消為4000元）．非常推薦同事／家族聚餐不想被打擾的朋友．可提前和店家預定這層樓用餐區！













自助吧區

各式飲料．像是汽水／冰沙．以及冰淇淋都是無限自取的！









冰淇淋共有四種口味可選擇，另外還有多種配料可添加，增添吃甜點的趣味！









醬料區

各式醬料都可以來這取用．大家可依照個人喜好做搭配！

敢吃辣的朋友可以試試店家自製的私房辣醬．味道溫和且香麻可口．入口後香氣層層堆疊．很是過癮！









湯頭若有需要也可自行拿取添加～





囍富火鍋 菜單 完整菜單點我

低消是每人一鍋．若是共鍋則會酌收150元（費用可折抵單點消費）

當月壽星用餐出示證件送肉肉海鮮蛋糕（不得與其他任何優惠、集點活動併用）

這裡的餐點以個人鍋為主，共有九種湯底可選擇，田園蔬菜湯和北海道昆布湯不用加價，其他的湯頭皆需加價

若是情侶/朋友一起前往可選雙喜臨門套餐較為划算！









這天我和朋友一起來用餐，點了一組囍歡肉肉套餐，另外還加點了一些老闆推薦的必吃單點料理

湯底部分選擇胡椒老火雞湯＆台式麻辣湯以鴛鴦鍋方式上桌．這兩種湯底都是店內最受大家歡迎的．接受度也最高的！





胡椒老火雞湯

以溫體老母雞搭配中藥材，並加入胡椒慢燉而成．入口帶有胡椒香氣，滋養又補氣！

那濃郁又香醇的湯頭，涮上肉品. 青菜，吃起來很是涮嘴！





台式麻辣湯

喝起來沒有四川風味的嗆，辣的味道很適中，裡頭加入了多種不同的香料和中藥進行熬煮，保留花椒的麻香味道，冷冷的天氣點上一鍋，搭配鍋物享用特別過癮！





附餐是白飯、王子麵、烏龍麵、冬粉擇一，也可加價滷肉飯或麻辣滷肉飯

我們選擇了冬粉，加入麻辣湯中烹煮，微微辣挺開胃的！





時蔬菜盤

蔬菜類都很新鮮，都是品質最好的，處理的也很乾淨．另外搭配少許火鍋料．份量挺多的！









囍歡肉肉套餐

裡面最澎派的就是這盤由三種肉品組成的肉盤：安格拉斯培根／美國霜降牛肉／美國老饕嫩肩．每一種肉片都是新鮮現切的．肉片有點厚度不是薄的那種. 讓人涮肉涮的好開心，真的要吃過才知道它的CP值有多高！









安格拉斯培根

瘦肉中帶有油脂，讓吃起來的口感不柴不膩．下鍋涮一會兒就可以拿起來享用，口感鮮嫩多汁．涮麻辣鍋湯底那香麻帶勁的味道讓人非常過癮！









美國霜降牛肉

這是肉質最細嫩的部位，油花均勻且密集，如同雪花般漂亮，下鍋涮後口感溫潤細膩．帶有濃郁香醇的牛肉香，美味讓人無法抵擋！









美國老饕嫩肩

擁有平均分布的油花，所以口感層次豐富且溫潤有嚼勁．口感偏向紮實，牛肉風味佳，是不少老饕喜愛的部位．肉質是我們一致認為的美味！









海鮮盤

是蛤蠣／小卷／扇貝／白蝦／鱸魚組合. 不僅份量豐富，視覺上更是吸睛．每一樣都是選用最新鮮的．吃起來絲毫沒有腥味．而且尺寸也是給的很有誠意！









魚肉堅實有彈性，口感爽滑，煮熟後鮮美又香醇！





蝦子／蛤蠣／扇貝的肉質豐厚緊實．鮮Q飽滿有彈性．味道好鮮美~











南門蛋餃





皮薄味香，放在鍋底中烹煮也不易糊裂，無論口感與滋味都比一般魚餃還要更上一層樓．香氣和餡料部分都差很大. 好吃！！！









墨魚牛軋糖

這份食材相當特別．以新鮮墨魚汁與墨魚打成墨魚漿．混入富有咬勁墨魚塊，絕妙混搭口感讓人每一口都印象深刻！





千張豆腐紙

推薦來這一定要點一份千張豆腐紙，放入麻辣鍋中．涮個3秒鐘就能快速吸飽濃郁湯汁，瞬間充滿麻辣湯汁香氣. 實在好美味！









口感滑到一個極致. 還帶有一些些嚼勁，充滿豆腐香氣、實在好讚啊！





餐後甜點時間．這裡的冰淇淋／配料都是讓你自由搭配．看上去很是繽紛．受到許多親子客的喜愛！









我喜歡他們家的冰淇淋香甜不膩．撒上豐富配料．享受吃冰的多層次口感．有夠讚的！





這是我第一次來訪囍富火鍋．他們家的湯頭真的很厲害，其他的配餐和主餐品質上也是有一定的水準之上！

以份量和價格來說，整體而言CP值很高，玉媽咪大力推薦喜愛吃鍋物的朋友，一定要來試試看唷～





囍富火鍋

地址：新北市新莊區中港路282號



電話：02-29969085



營業時間：平日11:00-14:30/17:30-凌晨01:00

週末11:00-凌晨01:00(最後出餐時間00:00)



交通方式：

公車-257/299/橘21/99/835於財元廣場站下車步行1分鐘

機車-左側巷子內有機車格可停放

YOUBIKE-新莊田徑場

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