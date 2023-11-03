之前Rebirth Coffee還在行天宮站附近的時候我就有造訪過一次

但當時其實對食物的感想還好

偶然看到文章介紹才知道瑞帛咖啡搬遷到南京三民站附近

因為前東家的關係我以前對這一帶很熟悉

這次再訪才發現很多店家都換過一輪

簡約清爽的大門口很舒適自然不造作

戶外座位區超可愛是和風風格的坐墊跟木椅

底下還有收納空間非常多功能

隔著大片窗戶的室內也有L型的木椅座位

淺灰色的水泥牆搭配柔和的淺木紋很日系

店內空間黃光灑落有種愜意的放鬆感

整體的色系簡樸低調但很有質感

花崗岩花紋的櫃台很有豪宅的高級

黑色的咖啡機客製發光的R字Logo非常有型

一樓的空間有可以併桌共用的高腳椅長桌

也有不少供團體個人用餐聊天的桌椅對坐座位

店內內用區域除了一樓之外還有樓上的區域

就連角落的洗手間也很有設計感

二樓的空間有點像閣樓的氛圍

灰色系的牆面幾乎沒有太多裝飾簡單用一幅英文海報就特別時尚

座位落在兩側留下中間寬敞的走道區域

特別喜歡在邊緣的吧台座位

座椅舒適而且每個座位的空間都不會緊迫

幾乎個個座位旁都有插座可以使用

由二樓俯視一樓的挑高區域遼闊寬廣

很喜歡這種像是在稜線邊緣的視野

店內飲品有許多義式咖啡選擇

部分冰飲會比熱飲稍貴

植物奶提供了豆奶跟燕麥奶不同選擇

自家烘焙的單品豆手沖意外沒有非洲產地

倒是有蠻多印尼產區不同處理法的豆子

茶飲也有許多比較少見的口味

甜點選項很豐富多變化

以咖啡廳來說鹹食種類非常豐盛

真的可以從早午餐一路吃到晚餐

繽紛莓果法式吐司 TWD180

難得可以遇到咖啡廳有現做的盤式甜點

法式吐司外表非常漂亮精緻就像藝術品一樣

三片手掌大小的吐司搭配繽紛莓果跟橘瓣

最後撒上的糖粉讓整體莫名很有聖誕甜點的氣氛

法式吐司口感非常柔軟濕潤有彈性

可以品嘗到蛋液與牛奶均勻融入吐司

只是底部汁液稍微有點太多

浸濕後會影響口感變得比較濕爛

整體口味不會太甜

尤其是多種莓果跟橘片的酸度夠酸非常清爽不膩

通寧西西里 TWD170

吃甜食我很喜歡搭配酸感的西西里或是黑咖啡

酸度適中清爽不澀

只是通寧水的氣泡感不太明顯

價位對比下顯得有點過高

番茄生火腿三明治 TWD220

鹹食三明治精緻賣相超優秀

色澤艷麗令人食指大動

但價位真心不便宜

每一片開放三明治上都有新鮮小番茄跟輕薄鹹味的義大利生火腿

三麥麵包有著美味的穀麥香氣感覺很健康

搭配帕瑪森乳酪片的乳香跟青醬的羅勒味道非常豐富

淋上橄欖油跟巴西米克醋帶來各種美妙的細膩層次

清爽不膩的酸甜鹹香讓人瞬間掃完整盤

濃縮+小美式 (H) TWD140

店內的冷氣非常強烈讓我忍不住加點熱飲

義式濃縮喝起來咖啡因感覺蠻強烈很提神醒腦

小美式酸度偏高尤其溫度下降之後酸味會更明顯

這次在新店址遇見的瑞帛食物大大進步

除了精緻賣相之外味道也很值得讚許

只是價位真的在台北咖啡廳也是中上的階層

如果要來的話我自己會挑可以一整天待在咖啡廳做事的時間細細品味食物跟環境

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/08/25

花費: TWD710(法式吐司+西西里+三明治+1+1各1)

瑞帛咖啡Rebirth Coffee

FB粉絲團/IG/官網

11:00-20:00 (週六日自10:00起)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 105 台北市松山區光復北路11巷85號

電話: 02-2747-0727



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