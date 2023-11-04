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新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

2023-11-04 07:45:18 齊媽 人氣：131
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齊媽

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文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 泰山區

112. 11. 1 (三)                                 楓樹河濱公園

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

最近各地蒜香藤陸續開花，在網路上看到照片分享很心動

老大說心動就要立刻行動，這天一早就帶我出門賞花

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

一抵達就看到粉紫色花海映入眼簾，實在太美太美了！

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

楓樹河濱公園位於泰山區和平街底、楓江路河堤旁

長約200公尺的花廊種滿蒜香藤，開花之際非常壯觀

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

蒜香藤因搓揉花、葉有蒜香味而得名，光照充足就會加快開花速度

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

花棚下方有數個小拱橋造景，蒜香藤猶如花瀑般綻放，美極了！

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

多年來經過楓樹里里長和志工的努力照護

花況一年比一年好，感謝你們的用心付出

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

花開燦爛，如此浪漫的粉紫色，叫人不愛也難

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

花朵聚集像一球球捧花，真美

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

花苞好像一枝枝紫色的蠟筆，真可愛

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

上方的圓形像一個花圈，框住這一季的美麗

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

一串串蒜香藤隨風搖擺，十分迷人

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

漫步在粉嫩花海裡，我心已醉

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

KITTY小網美跟著出門賞花，吸引身旁遊客也借拍留念

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

這一場紫色風暴很夢幻、很浪漫

志工表示花期約可維持7～10天，賞花要及時

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

我們趁平日清晨來賞花，遊客不多可以好好取景拍照

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

走上樓梯到堤防邊，由上往下拍更顯壯觀

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

好天氣、好心情，賞花心情更愉悅

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

巧遇單車族來賞花，謝謝你們大方借我拍照，這畫面很有意境

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

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之前也曾來賞花，但人潮太多不好拍照

這次當早鳥拍個過癮，太開心了

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

入口處的"楓樹里"棚架也種了一排蒜香藤

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

旁邊的農村穀倉藝術裝置充滿古早味，路過的遊客紛紛停下腳步拍照

新北泰山．楓樹河濱公園 / 蒜香藤盛開

這天的雲朵很特別，與蒜香藤同框，是一幅無價的風景畫

心中默默說著...蒜香藤，我們明年見

 

＜楓樹河濱公園＞新北市泰山區明志路1段19巷5弄

附近無捷運，請轉搭公車508、637、638、758、783、797、801、803、805

813、838、880、883、899、938、橘10、F212在明志和平路口下車

往回走到和平街左轉，巷子走到底(約5分鐘)即達

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楓樹河濱公園 蒜香藤
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