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台中南屯早午餐、咖啡、有插座，最新菜單餐點介紹-妮妮布魯

2023-11-04 08:26:09 Nini and Blue玩樂食記 人氣：115
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Nini and Blue玩樂食記

發表篇數：615篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：Zeller Coffee 宅樂咖啡
place台中市南屯區大墩十一街154號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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宅樂咖啡Zeller Coffee大墩旗艦店，台中南屯日式美學咖啡廳，餐點有咖啡、甜點、早午餐、義大利麵可選擇，全天候供餐，不管是吃正餐或是單純喝咖啡聊天都可以，提供免費WIFI、部分座位有插座、低消1杯飲品、用餐限時2小時。宅樂咖啡大墩店2樓提供大空間的場地租借、包場辦活動，也有日本露營風格選物。 宅樂咖啡大墩店在開幕時我們就有來過，也去過建國店，這次再回訪10月推出的新菜單，整個和之前有很大的不同呢!

 

宅樂咖啡Zeller Coffee大墩旗艦店

宅樂咖啡大墩店 位置與停車

宅樂咖啡大墩店位在大墩十一街與大進街口，臨近公益路商圈，斜對面就有停車場，在公益路與大墩路上都有公車站牌，停車與大眾交通可說是相當便利。

 

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !

版權所有©Nini and Blue玩樂食記 

食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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宅樂咖啡大墩店 環境

宅樂咖啡大墩店由日本知名設計團隊Ampersand Design Studio打造木質調時尚空間，以日系美學營造出悠閒舒適感，店內的傢俱、燈具都各有風格特色

一樓採用大面積採光，使得店內相當明亮有朝氣，位在窗邊的高腳椅區座位有提供插座，店內也有WIFI可使用，相當適合商務人士來辦公洽談

中間的大長桌滿適合下午茶會議時移地來這開會

許多角落自成一格，喜歡獨處的人也不易被打擾

一樓最後方有Zeller Coffee優質選物推薦的精緻戶外用品，喜歡露營的朋友可來這看看挑選購買

入口處擺放的包包置物籃就是有在販售的商品之一

一、二樓的角落設有茶水自助區、以及餐具回收區，要特別注意的是宅樂咖啡大墩店無收1成服務費，所以用餐後要記得自己把餐具擺放到回收區喲!

宅樂咖啡大墩店 2樓場地租借

2樓空間主要是租借給團體包場辦活動使用，空間寬敞且有多種不同擺設風格

角落的沙發看起來很慵懶，尤其時陽光灑落的光影，讓人好想賴在這邊發呆喝咖啡呢~

宅樂咖啡大墩店 菜單

低消1杯飲品、用餐限時2小時

完整菜單

主餐+70元升級飲品：$130以下飲品任選一杯

主餐+130元升級套餐：$100以下輕食/酒餚/甜點擇一 任選一份+飲品全品項 任選一杯

宅樂咖啡 餐點介紹

喜歡餐點豐富的人，滿推薦你要加價升級套餐，基本加70元多一杯飲品，但妮妮更推薦直接+130元，可選$100以下輕食or酒餚or甜點任選一份、以及飲品全品項任選一杯，這樣比較超值喲!

煙燻腿肉夏卡蔬卡

單點$300，建議加價130元多飲品任選一杯、輕食or酒餚or甜點一份，這樣整套餐點更加完整且豐盛。

看起來相當艷紅的一道餐點，但其實是以番茄為基底所形成的顏色，是不辣的喲!

相當濃稠的番茄肉醬中保留了番茄果肉，也額外增添了新鮮的小番茄、彩椒，底下還有著香濃馬鈴薯泥，吃的時候先劃開半熟水波蛋讓蛋液和番茄肉醬混和更加香濃，咀嚼時還會咬到煙燻豬後腿肉，濃縮的肉香相當耐人尋味~

搭配加熱過的法棍麵包，外層香酥但整體不會太過乾硬，沾上滿滿醬汁與煙燻豬後腿肉，鹹香好吃

炙燒牛肩肉(酒餚)

這是+130元升級套餐可挑選的酒餚之一，超過100元補差價即可，所以升級成【煙燻腿肉夏卡蔬卡+炙燒牛肩肉+一杯飲料】這樣的組合，感覺上比各別單點超值許多

牛肩肉看起來似乎已經是全熟狀態，但其實中間裡面還有著淡淡粉紅，外觀看起來相當乾爽，不帶血水也不油膩，但咀嚼起來有讓我意外的水嫩，柔軟度也挺不錯的！

香料蝦煙花女義大利麵 (辣)

雖然菜單上標註著 (辣)，但其實對愛吃辣的來說是淡淡辣香，無刺激辣喉感，妮妮個人覺得大眾接受度應該很高的

以煙花女醬拌煮，搭配已經去殼的大蝦，麵條軟硬適中，而且醬汁濃稠的能夠緊緊巴在麵條上，讓人每一口味道都很鹹香夠味

牛肉起司可頌

相當酥脆的可頌包夾著牛肉、生菜、起司，撒上足夠的椒鹽簡單提味，牛肉的柔軟又富有肉香，簡單搭配個美式咖啡也很不錯

宅樂咖啡的咖啡品質不錯，不管是大墩店或是建國店，目前喝過的咖啡品項都讓我有喜歡

西西里豔陽氣泡美式

不同於常見漸層感的西西里冰美式，宅樂是用自家烘烤的新鮮萊姆片，加上蜂蜜調味襯托出西西里的酸甜滋味，店家特調的配方豆分次烘焙再調和，讓豆子充份表現出清爽果香帶點微酸，相當適合這水果風味的西西里豔陽美式

熱帶水果繽紛氣泡

不喝咖啡的人也有許多季節性飲品、水果氣泡飲、蔬果飲可以選擇，上面的果乾也都是宅樂自己製作烘烤的喲! 以柑橘類水果為基底的熱帶水果繽紛氣泡，香甜中又多了薄荷葉的沁涼香氣。

整體感想 :

宅樂咖啡Zeller Coffee大墩旗艦店鄰近公益路商圈，全天候供餐，不管是來吃早午餐或是飯後來這續攤喝咖啡聊天都相當方便，而且有提供免費WIFI、插座，若有商務需求或是手機臨時沒電時也是個補充的好地方。餐點小巧精緻，推薦你+130升級套餐多了一份小餐點和任選飲料，既符合低消1杯飲品、吃起來感覺也較滿足。

宅樂咖啡大墩店 店家資訊

地址：臺中市南屯區大墩十一街154號

電話：04-2320-7989

營業時間：10:00 ~19:00

線上訂位：https://lihi2.com/2F2IT

低消1杯飲品、用餐限時2小時

➤宅樂咖啡建國店環境與餐點介紹

➤氤氳香氛與宅樂合作的老宅咖啡店

➤宅樂咖啡大墩店粉絲頁

➤宅樂咖啡  IG

➤宅樂咖啡官網

其他咖啡館、周邊美食

flair咖啡香氛-愛之光視障師咖啡

➤植居咖啡廳-嘉磐慈善基金會

➤有春茶館

➤公益路美食懶人包

 

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美食餐廳分類懶人包快速連結，請點下列選項

台中西屯區  |台中西區 |台中北區|台中北屯區|台中南屯區霧峰區｜公益路｜勤美誠品.草悟道.廣三sogo｜大雅學府路｜東海中科｜一中街台中火車站新光大遠百秋紅谷日式料理、居酒屋早午餐、下午茶、咖啡蛋糕甜點鬆餅海鮮吃到飽百匯牛排鍋物。麻辣鍋泰式料理韓式料理不限時、有插座、WIFI ｜約會餐廳聚會餐廳

 

 

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：宅樂咖啡大墩店
  • 所在地址：臺灣台中市南屯區大墩十一街154號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-19:00
  • 店家電話：04-2320-7989
 
 

 

 

 

交通資訊

 
 

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