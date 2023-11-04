台中親子旅遊景點推薦、2023 聖誕必訪景點，KAKAO FRIENDS 萊恩、桃子就在臺中驛鐵道文化園區，免費參觀拍照。KAKAO FRIENDS 快閃店超過千款商品，台中站限定的車長萊恩、火車毛絨玩偶，還有集章打卡免費送明信片、人偶見面會、桃子韓國杯麵黏土𝐃𝐈𝐘、萊恩聖誕薑餅屋𝐃𝐈𝐘等豐富活動，2023年耶誕就到臺中驛鐵道文化園區尋找萊恩的身影吧！

臺中驛鐵道文化園區

臺中驛鐵道文化園區又有新活動了，這次是韓國超紅角色來站台，除了KAKAO FRIENDS快閃店之外，周邊還有許多免費拍照打卡點，展期也很長，一路陪你過耶誕、2024跨年，非常適合親子旅遊的好景點。

首先就先帶大家看看這次可以拍照的景點有哪些、角度怎麼取~後面則有KAKAO FRIENDS的台中站限定商品介紹、活動情報、優惠資訊

KAKAO FRIENDS 免費拍照打卡景點

可愛的KAKAO FRIENDS搭著耶誕列車來台中火車站，洋溢著活潑又熱鬧的氣氛，還沒到耶誕節就很有歡慶的感覺

在兩個火車過道上也有俏皮可愛的KAKAO FRIENDS，還能跟舊火車、李方艾美酒店一起合照呢~

有玩過臺中驛鐵道文化園區集章打卡活動的人就會知道在拍照打卡區附近會有集章處，喜歡KAKAO FRIENDS的人，把握機會收集限量又免費的明信片吧！

妮妮手上提著台中站超人氣的KAKAO FRIENDS迷你收納箱，準備和萊恩、桃子一起出發旅行去

來到台中火車站舊軌藝廊有超多與人一樣高的KAKAO FRIENDS可以拍照，而且不需想太多姿勢，跟著他們的動作擺起來就對啦！後方插畫也有很多姿勢可以讓你模仿喔！在這裡就可以拍~很~久

還可以和萊恩、桃子一起拍合照，感覺妮妮的臉太大了，硬是要擠進去，哈哈哈

進入鐵鹿大街的入口處也有隱藏的拍照點

這裡可以配合上面的鏡面反射，用手機廣角拍攝，就會呈現這樣的感覺，而且妮妮也變高又變瘦了，看起來有170公分的錯覺(偷笑)

十字通廊有著大型薑餅屋與集章處，除了有巨大薑餅屋可以拍照，12/9有萊恩聖誕薑餅屋DIY活動

大智北一街附近的入口處則有KAKAO FRIENDS在製作耶誕蛋糕

這區是以前台中火車站耶誕樹常擺放的位置，目前還是鐵鹿大街吉祥物，但聽說過陣子也會有新裝置品可以拍照喲!

KAKAO FRIENDS 快閃店

這次KAKAO FRIENDS的展期橫跨了2023耶誕節、2024跨年，但是有許多限定商品可是賣完就沒有，所以趕快搶先來逛看看限量商品吧





門口有大萊恩迎接客人，比妮妮還高的立體萊恩超好拍，一定要來合照！

側面也有一些小圖案可以拍

商品眾多，入口處第一個檯面商品是今年最新品，後面第二個檯面商品是台中站限量商品

下圖是11/2-11/16期間多款限量20份優惠商品，每款只有20份，賣完就沒啦！ 之後的時間會出其他款式喲！

尤其是台中限定優惠商品：火車絨毛玩偶、車長萊恩絕不容錯過

更多限量資訊：https://www.tcrp.com.tw/activity/125

巨萌新品，有保溫瓶、2024年桌曆，讓萊恩陪你度過每一天

超多種造型的萊恩玩偶，聽說很夯ㄟ

許多可愛桌上小物，療癒你上班情緒

妮妮最喜歡這種可愛模型類，一整個超萌

也有黑白色系的商品

相當應景又歡樂的耶誕玩偶、耶誕帽子，很適合當作耶誕交換禮物

許多實用小物，讓你生活無時無刻都能跟萊恩、桃子在一起

快閃店內還有姓名貼、拍貼機，一枚銅板就能擁有的小物～

拍貼機的照片有２種圖案可選，裁成２小張直式照片，和閨蜜來剛好可以一人一張。

KAKAO FRIENDS 優惠情報、活動資訊

週週超豐富行程

11/19(日)、12/2(六)、12/23(六)萊恩&桃子人偶見面會

11/2(四)-12/10(日)KAKAO FRIENDS創意著色競賽，優勝者還有機會抱回KAKAO精美週邊商品

11/25(六)桃子韓國杯麵黏土𝐃𝐈𝐘

12/9(六)萊恩聖誕薑餅屋𝐃𝐈𝐘

趕快上臺中驛鐵道文化園區粉絲頁報名，活動報名網址：https://www.tcrp.com.tw/activity/122

加入KAKAO FRIENDS會員有會員日、生日禮、朋友日9折

快閃店滿額贈

快閃店內單筆消費滿$699，限定萊恩瓶即刻入手！裡面可以裝飲料、裝自己喜歡的小物，也可以自己DIY變成小夜燈

KAKAO FRIENDS創意著色競賽

優勝者還有機會抱回KAKAO精美週邊商品，圖畫紙與集章卡在快閃店內索取，數量有限~早點來喔！

耶誕友禮賞

鐵鹿大街單筆消費滿$300，送KAKAO貼紙，共有4款、數量有限送完為止

派對打卡集章趣

雙週不同款明信片，集滿活動限定章+展區拍照打卡，免費帶回家，數量有限、送完為止

如果你是在假日來臺中驛鐵道文化園區玩，不定期有市集活動，不管你是要準備搭車或是到站，都留一些時間逛一逛吧！是目前最早布置好的2023年台中耶誕景點，適合親子旅遊、免費參觀。

KAKAO FRIENDS 展期資訊

➤臺中驛鐵道文化園區FB粉絲頁

日期：𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟏𝟏/𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟏/𝟏𝟒

時間：日~四 𝟏𝟏:𝟎𝟎-𝟐𝟎:𝟎𝟎／五~六 𝟏𝟏:𝟎𝟎-𝟐𝟏:𝟎𝟎

地點：臺中驛鐵道文化園區（𝟒𝟎𝟎台中市中區台灣大道一段𝟏號）

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店家/景點資訊

店家名稱：𝗞𝗔𝗞𝗔𝗢 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦 𝗖𝗛𝗥𝗜𝗦𝗧𝗠𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬

所在地址：臺灣台中市中區台灣大道一段𝟏號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:00

店家電話： Google即時導航





交通資訊

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