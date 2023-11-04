

兒子頗愛火車迴轉壽司，一是喜歡看軌道送餐，二是喜歡吃什麼自己拿取的掌控感。近些年，坊間開始出現幾家，軌道送餐的烤肉店，我和老婆，也帶他吃過某家吃到飽的軌道送餐烤肉，他可是吃的相當開心。

前幾個月看到報導，松山車站旁，新開了一家軌道送餐，主打擁有自己的專屬小空間的個人日式燒肉店，平日套餐最低199起。心想，若帶輕度肢障兒子探訪這家店，他應該會蠻開心的，因為他可以有自己專屬的小烤盤，完全自己來的成就感，不用和我們共用一個大烤盤。

最近連續假日，在台南工作的女兒回來過節，她忽然提到很想吃烤肉，我腦海立馬浮現了這家店。於是對母女子說，那就來吃這家「肉執事」！他們聽到我大概的描述後，三個人眼睛睜大大地，覺得很新奇，且興奮~

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▲「肉執事」，店外觀

這是一家，

才新開幕約半年的個人日式燒肉店，

也就是主打，

一個人也可無壓力的來吃烤肉。

11點開門營業，

我們於假日11點多到訪，

就已客滿。

原以為我們前面排隊等候的，

只有一組客人，

其實是...





▲店址位於松山車站北1出口對面

過個小馬路就到





▲我們走進店裡，

想找服務人員登記候位，

結果...





▲這裡是掃描QRcode登記候位，

輪到時會訊息通知。

由於松山車站上面，

是CITY LINK購物中心的松山壹號店，

「肉執事」這棟則是松山貳號店，

所以在我們前面，

其實還有幾組等候的客人，

只是他們先去CITY LINK裡面逛了，

不在現場。





▲假日中午用餐時段座無虛席





▲店家主要特色，

除了軌道送餐，

另就是，

擁有自己專屬小空間的個人日式燒肉店。

一格格地，

有點像學生時去的k書中心。





▲牆上畫飾

雞、豬、牛，

共三種卡通圖繪。

店家的肉品類別，

也就是這三種。





▲一個人專屬的烤肉小空間

即便自己一個前往，

也能無壓力用餐，

輕鬆自在~





▲伸縮隔板

若和親友前往，

也可推入隔板，

方便彼此聊天。





▲掃描QRcode點餐

每人低消為一份燒肉套餐，

不另收取服務費。

平日燒肉套餐最低199元（雞腿肉150g）

假日燒肉套餐最低239元（雞腿肉200g）





▲軌道送餐

母女子都覺得很新奇，

之前吃到的軌道送餐，

都是餐點盤擺在軌道上，

這是有如包廂軌道車的，

餐點放在裡面，

送來你面前。

軌道車還有燈光效果～





▲有如包廂的餐點軌道車





▲軌道小車到位，自動開蓋





▲取餐





▲軌道送餐影片



▲雞豬雙重奏299元（白飯加9元換胡麻沙拉）



▲執事精選牛豬雙拼359元（牛五花＆霜降豬）





▲肉肉這樣烤最好吃說明





▲桌上醬料





▲開心又手忙腳亂的兒子





▲火爐上的肉肉

一個人專屬的烤肉小空間





▲白飯加9元換胡麻沙拉





▲加59元咖哩醬





▲快烤好了

香噴噴，

邊烤邊看邊吞口水～





▲烤好的牛五花＆泡菜





▲咖哩飯＆烤好的霜降豬＆泡菜





▲烤好的雞腿肉、牛五花、胡麻沙拉





▲我們彼此分食三種烤肉





▲非常開心的母女子三人

今年五月才開幕的「肉執事」，

是家主打軌道送餐、無服務費，

擁有自己專屬小空間的個人日式燒肉店。

每人低消為一份燒肉套餐；

平日燒肉套餐最低199元（雞腿肉150g），

假日燒肉套餐最低239元（雞腿肉200g）。

它和我們之前吃到的軌道送餐，

都是餐點盤擺在軌道上的不同。

這是把餐點，

放在有如包廂的軌道車內，

送來你面前，

軌道車車蓋再慢慢打開，

讓客人取餐後，

再闔上車蓋離開，

且有燈光效果。

讓兒子和童心未泯的母女倆，

覺得新奇又興奮～

肉的品質還ok，

但份量上略顯不足，

不過位在台北市的購物中心，

我是覺得價位上，

算是相當平價。

且排隊等候時，

或用完餐後，

還可順便讓母女倆逛個購物中心。

座位設置一格格的，

有如當學生時去的k書中心，

並不太適合多人前往（邊吃邊聊天不方便），

除非和我們家一樣，

想讓兒子，

有獨自專屬的烤肉小空間，

以及一家四口都童心未泯囉～

▲名片



▲名片-有雞豬牛三種卡通圖繪卡牌

【營業時間】11：00～22：00

【地 址】台北市松山區市民大道六段135號（松山車站北1出口對面）

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