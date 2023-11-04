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﹝台北市松山﹞肉執事　軌道車送餐、最低199、無服務費，擁有自己專屬小空間的個人日式燒肉店　／軌道烤肉店／個人烤肉店／松山車站美食

2023-11-04 10:38:00 阿發的簡單幸福 人氣：114
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：900篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：肉執事 Meat Butler
place台北市松山區市民大道六段135號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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肉執事-all.jpg
兒子頗愛火車迴轉壽司，一是喜歡看軌道送餐，二是喜歡吃什麼自己拿取的掌控感。近些年，坊間開始出現幾家，軌道送餐的烤肉店，我和老婆，也帶他吃過某家吃到飽的軌道送餐烤肉，他可是吃的相當開心。
前幾個月看到報導，松山車站旁，新開了一家軌道送餐，主打擁有自己的專屬小空間的個人日式燒肉店，平日套餐最低199起。心想，若帶輕度肢障兒子探訪這家店，他應該會蠻開心的，因為他可以有自己專屬的小烤盤，完全自己來的成就感，不用和我們共用一個大烤盤。
最近連續假日，在台南工作的女兒回來過節，她忽然提到很想吃烤肉，我腦海立馬浮現了這家店。於是對母女子說，那就來吃這家「肉執事」！他們聽到我大概的描述後，三個人眼睛睜大大地，覺得很新奇，且興奮~
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肉執事01-店外觀.jpg
「肉執事」，店外觀
這是一家，
才新開幕約半年的個人日式燒肉店，
也就是主打，
一個人也可無壓力的來吃烤肉。
11點開門營業，
我們於假日11點多到訪，
就已客滿。
原以為我們前面排隊等候的，
只有一組客人，
其實是...
 

肉執事02-松山車站北1出口.jpg
▲店址位於松山車站北1出口對面
過個小馬路就到
 

肉執事03-排隊.jpg
▲我們走進店裡
想找服務人員登記候位
結果...
 

肉執事04-掃描QRcode登記候位.jpg
▲這裡是掃描QRcode登記候位
輪到時會訊息通知。
由於松山車站上面
CITY LINK購物中心的松山壹號店
「肉執事」這棟則是松山貳號店，
所以在我們前面，
其實還有幾組等候的客人，
只是他們先去CITY LINK裡面逛了，
不在現場。
 

肉執事05-座無虛席.jpg
▲假日中午用餐時段座無虛席
 

肉執事06-一格格有如k書中心.jpg
▲店家主要特色
除了軌道送餐，
另就是，
擁有自己專屬小空間的個人日式燒肉店。
一格格地
有點像學生時去的k書中心
 

肉執事07-牆上畫飾.jpg
▲牆上畫飾
雞、豬、牛
共三種卡通圖繪
店家的肉品類別，
也就是這三種。
 

肉執事08-一個人的專屬小空間.jpg
▲一個人專屬的烤肉小空間
即便自己一個前往
也能無壓力用餐
輕鬆自在~
 

肉執事09-伸縮隔板.jpg
▲伸縮隔板
若和親友前往
也可推入隔板
方便彼此聊天。
 

肉執事10-掃描QRcode點餐.jpg
▲掃描QRcode點餐
每人低消為一份燒肉套餐，
不另收取服務費。
平日燒肉套餐最低199元（雞腿肉150g
假日燒肉套餐最低239元（雞腿肉200g
 

肉執事11-軌道送餐.jpg
▲軌道送餐
母女子都覺得很新奇，
之前吃到的軌道送餐，
都是餐點盤擺在軌道上，
這是有如包廂軌道車的，
餐點放在裡面，
送來你面前。
軌道車還有燈光效果～
 

肉執事12-軌道送餐的小車車.jpg
▲有如包廂的餐點軌道車
 

肉執事13-軌道小車到位自動開蓋.jpg
▲軌道小車到位，自動開蓋
 

肉執事14-取餐.jpg
▲取餐
 


▲軌道送餐影片

 

肉執事16-雞豬雙重奏299白飯加9換胡麻沙拉.jpg
▲雞豬雙重奏299元（白飯加9元換胡麻沙拉）

 

肉執事17-精選牛豬雙拼.jpg
▲執事精選牛豬雙拼359元（牛五花＆霜降豬）
 

肉執事18-這樣烤最好吃.jpg
▲肉肉這樣烤最好吃說明
 

肉執事19-桌上醬料.jpg
▲桌上醬料
 

肉執事20-開烤.jpg
▲開心又手忙腳亂的兒子
 

肉執事21-火爐上的肉肉.jpg
▲火爐上的肉肉
一個人專屬的烤肉小空間
 

肉執事22-白飯加9換胡麻沙拉.jpg
▲白飯加9元換胡麻沙拉
 

肉執事23-加59咖哩醬.jpg
▲加59元咖哩醬
 

肉執事24-陣陣烤肉香.jpg
▲快烤好了
香噴噴，
邊烤邊看邊吞口水～
 

肉執事25-牛五花泡菜.jpg
▲烤好的牛五花＆泡菜
 

肉執事26-咖哩飯霜降豬泡菜.jpg
▲咖哩飯＆烤好的霜降豬＆泡菜
 

肉執事27-雞腿肉牛五花胡麻沙拉.jpg
▲烤好的雞腿肉、牛五花、胡麻沙拉
 

肉執事28-分食三種烤肉.jpg
▲我們彼此分食三種烤肉
 

肉執事29-非常開心的母女子三人.jpg
▲非常開心的母女子三人
今年五月才開幕的「肉執事」，
是家主打軌道送餐、無服務費，
擁有自己專屬小空間的個人日式燒肉店。
每人低消為一份燒肉套餐；
平日燒肉套餐最低199元（雞腿肉150g），
假日燒肉套餐最低239元（雞腿肉200g）。
它和我們之前吃到的軌道送餐，
都是餐點盤擺在軌道上的不同
這是把餐點，
放在有如包廂的軌道車內，
送來你面前，
軌道車車蓋再慢慢打開，
讓客人取餐後，
再闔上車蓋離開，
且有燈光效果。
讓兒子和童心未泯的母女倆，
覺得新奇又興奮～
肉的品質還ok
但份量上略顯不足，
不過位在台北市的購物中心，
我是覺得價位上，
算是相當平價。
且排隊等候時，
或用完餐後，
還可順便讓母女倆逛個購物中心。
座位設置一格格的，
有如當學生時去的k書中心，
並不太適合多人前往（邊吃邊聊天不方便），
除非和我們家一樣，
想讓兒子，
有獨自專屬的烤肉小空間，
以及一家四口都童心未泯囉～

肉執事30-名片.jpg

▲名片

肉執事31-名片-雞豬牛卡通卡牌.jpg
▲名片-有雞豬牛三種卡通圖繪卡牌
【營業時間】11002200
【地　　址】台北市松山區市民大道六段135（松山車站北1出口對面）

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