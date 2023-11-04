兒子頗愛火車迴轉壽司，一是喜歡看軌道送餐，二是喜歡吃什麼自己拿取的掌控感。近些年，坊間開始出現幾家，軌道送餐的烤肉店，我和老婆，也帶他吃過某家吃到飽的軌道送餐烤肉，他可是吃的相當開心。
前幾個月看到報導，松山車站旁，新開了一家軌道送餐，主打擁有自己的專屬小空間的個人日式燒肉店，平日套餐最低199起。心想，若帶輕度肢障兒子探訪這家店，他應該會蠻開心的，因為他可以有自己專屬的小烤盤，完全自己來的成就感，不用和我們共用一個大烤盤。
最近連續假日，在台南工作的女兒回來過節，她忽然提到很想吃烤肉，我腦海立馬浮現了這家店。於是對母女子說，那就來吃這家「肉執事」！他們聽到我大概的描述後，三個人眼睛睜大大地，覺得很新奇，且興奮~
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▲「肉執事」，店外觀
這是一家，
才新開幕約半年的個人日式燒肉店，
也就是主打，
一個人也可無壓力的來吃烤肉。
11點開門營業，
我們於假日11點多到訪，
就已客滿。
原以為我們前面排隊等候的，
只有一組客人，
其實是...
▲這裡是掃描QRcode登記候位，
輪到時會訊息通知。
由於松山車站上面，
是CITY LINK購物中心的松山壹號店，
「肉執事」這棟則是松山貳號店，
所以在我們前面，
其實還有幾組等候的客人，
只是他們先去CITY LINK裡面逛了，
不在現場。
▲店家主要特色，
除了軌道送餐，
另就是，
擁有自己專屬小空間的個人日式燒肉店。
一格格地，
有點像學生時去的k書中心。
▲牆上畫飾
雞、豬、牛，
共三種卡通圖繪。
店家的肉品類別，
也就是這三種。
▲一個人專屬的烤肉小空間
即便自己一個前往，
也能無壓力用餐，
輕鬆自在~
▲掃描QRcode點餐
每人低消為一份燒肉套餐，
不另收取服務費。
平日燒肉套餐最低199元（雞腿肉150g）
假日燒肉套餐最低239元（雞腿肉200g）
▲軌道送餐
母女子都覺得很新奇，
之前吃到的軌道送餐，
都是餐點盤擺在軌道上，
這是有如包廂軌道車的，
餐點放在裡面，
送來你面前。
軌道車還有燈光效果～
▲軌道送餐影片
▲非常開心的母女子三人
今年五月才開幕的「肉執事」，
是家主打軌道送餐、無服務費，
擁有自己專屬小空間的個人日式燒肉店。
每人低消為一份燒肉套餐；
平日燒肉套餐最低199元（雞腿肉150g），
假日燒肉套餐最低239元（雞腿肉200g）。
它和我們之前吃到的軌道送餐，
都是餐點盤擺在軌道上的不同。
這是把餐點，
放在有如包廂的軌道車內，
送來你面前，
軌道車車蓋再慢慢打開，
讓客人取餐後，
再闔上車蓋離開，
且有燈光效果。
讓兒子和童心未泯的母女倆，
覺得新奇又興奮～
肉的品質還ok，
但份量上略顯不足，
不過位在台北市的購物中心，
我是覺得價位上，
算是相當平價。
且排隊等候時，
或用完餐後，
還可順便讓母女倆逛個購物中心。
座位設置一格格的，
有如當學生時去的k書中心，
並不太適合多人前往（邊吃邊聊天不方便），
除非和我們家一樣，
想讓兒子，
有獨自專屬的烤肉小空間，
以及一家四口都童心未泯囉～
▲名片
▲名片-有雞豬牛三種卡通圖繪卡牌
【營業時間】11：00～22：00
【地 址】台北市松山區市民大道六段135號（松山車站北1出口對面）
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