淡水好吃甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】金色水岸高顏質手工蛋糕店；每一口都充滿驚喜值得您(細細品味)好看好吃又好拍甜點(食記有幻日線MENU)

鏡面甜點香橙巧克球與焦糖巧克力塔(人氣紅不讓)

幻日線法式甜點

電話:02-2621-1155

營業時間:(一~五)11:00~20:00(冬季19：00打烊) (六、日)10:30~21:00(冬季20:00打烊)

地址:新北市淡水區公明街40號(河岸邊)

粉絲頁: 幻日線法式甜點

原文出處: 淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕(細細品味)每一口都充滿驚喜! 好看好吃又好拍(幻日線MENU)

大仁哥難得休假好久沒來淡水走走吃吃淡水老街美食、賞遊淡水海關碼頭特展，姐妹們剛好今天排休，大夥相約來個淡水半日遊GO!!

走累了在金色水岸旁尋覓可以坐下來歇歇腿(咖啡店)

發現這家位在河岸邊高質感法式甜點店『幻日線』

來逛淡水老街這麼多次~第一次看到與老街內攤販不同風格(純白色系)甜點店、站店外往店內瞧(甜點櫃)蛋糕看起來超誘人，讓我們毫不考慮地互看一眼就往店裡走 !

幻日線法式甜點店 店址位在淡水金色水岸旁(等等文末)小紫再分享捷運享食路線圖文指引嘿!

坐在店內即可欣賞(淡水金色水岸景觀) 親子家庭還可在河岸旁公園看看旅人們餵食鴿子的(鴿比人多畫面)

幻日線法式甜點 不是在 (淡水老街內喔)

店址位在『河岸邊商店街』剛好在"新建成餅店"後門門市旁，隔壁是好逛又好買的"鐵花村柑仔店"

可內用、可外帶 (內用不收服務費)

店內空間不大(座位僅10席)超容易客滿so建議您可以直接外帶甜點到店外(金色水岸)河畔野餐賞景吃甜點

純白色系裝潢、簡潔明亮乾淨，真的是淡水老街河畔(前段)少有的質感咖啡館

咖啡店內部以大片落地鏡面牆做空間(視覺)之延伸

有將小小空間秒變大的錯覺，鏡面牆擦拭的超乾淨! 您若邊走邊聊天沒注意看(誤以為鏡子內有走道)可能會...不小心的直接撞上去喔!

吧台旁是3人高腳椅座位

甜點櫃內10多款誘人手作甜點

每款都讓人心動! 超難決擇!

好奇的問店員(幻日線開多久了？)之前來怎麼沒發現！今年2023-2/26開幕(阿...原來小紫已超過半年沒來淡水尋覓美食啦 )一來就發現這家超好吃法式甜點店!

當然要好好的與甜點控姐妹們分享

每日販售的甜點種類口味不盡相同(請以您到店時甜點櫃內現品為準！甜點價格會秀在甜點櫃)

幻日線飲品MENU (如下圖)

10/27拍攝，避免日後菜單內容或單價更動(僅供參考)甜點與飲品售價、請以現場MENU為準!

可LINE Pay

好康報報: 每人單筆消費滿百~追蹤店家粉專打卡或google評論可現場兌換『瑪德蓮』一份

法國經典常溫蛋糕瑪德蓮 外型像貝殼很可愛。

側面看膨膨的我們常笑稱瑪德蓮是凸肚小蛋糕，蛋糕體口感介於磅蛋糕與蜂蜜蛋糕之間(咬開)有明顯孔洞是其特色之一，口感濕潤又略帶鬆軟帶著奶油香

內用甜點會附木托盤出餐；若同行多人內用(桌面空間不大) 服務生則是會拿掉托盤(直接出蛋糕)

聽店長說: 當初原本設定『幻日線甜點』以外帶為主軸沒有要設內用座位。後來考量客人若逛老街累了(能有個內用空間)點份甜點喝個午茶歇歇腿補充元氣後再續遊淡水美景也不錯！在不影響點餐動線的『有限~店內空間內』打造了10席內用座位so無論內用或外帶『飲品』均是直接用外帶杯裝盛，甜點吃完後可以直接手拿(外帶飲品)邊逛老街邊喝

女人的胃永遠都有容納甜點的空間

一人點一款甜點共享午茶樂！

蛋糕太誘人~路過店外遊客和我們一樣都會忍不住的往店裡走，我們原本分兩桌坐，後來(大仁哥與朋友)看到有客人想內用、進店看到客滿想離去，立馬讓坐揪朋友先去尋覓老街其它美食吃(然後我們再輪流內用幻日線甜點)

將一個桌位讓給想吃午茶甜點客人。

小紫在店家粉專看到了一篇鮮乳坊介紹幻日線甜點店故事(詳文 點我 )

甜點主廚(老闆)從國高中時期就對做甜點感興趣(當年家人不支持)大學就讀餐飲科系畢業後決定支身到『日本』學習烘焙技術約6年時間，回台後想與大家分享『吃了讓人有幸福感精緻法式甜點』於是開了這間甜點店

與店長聊天時有聊到

他盡可能地...減少使用烘焙原料現貨(餅乾自製/果醬自熬/堅果自打/果汁新鮮現擠~不用濃縮汁)希望客人在吃甜點時就像聞香水般有著『前段、中段、後段』不同層次豐富韻味，不只是單單吃蛋糕的純粹口感。有如精品般美美甜點外觀~真的是淡水老街~少之又少的極品甜點店

每人先挑一款想吃的甜點(再另選2款)共享

堂妹第一眼就被這從未看過的『開心果覆盆莓塔』引誘 $240元

幻日線甜點原料都是經過不斷測試『嚴選後使用』不是買無名原料製作! 吃過~您真的會發現無論是(質地/口感/風味香氣)都與坊間甜點店差異甚大

妹妹還沒開吃開心果覆盆莓塔就先被切開後多層次內餡畫面圈粉

店員說: 這款是假日限定甜點(通常只有假日)才會限量製作

今天小週末主廚心血來潮(加碼)製作，客人才有機會在(平日)點食

底部的杏仁塔皮超酥香，使用日本中澤鮮奶油+開心果打發的淺綠色鮮奶油+堅果顆粒入口滿是開心果堅果香；開心果打發甘那許有著濃郁開心果味+主廚自打(覆盆莓果醬)酸v味蕾與多層次開心果堅果香(很合拍)無違和感、那好食香濃滋味令人難忘!

飲品 (冰)抹茶歐蕾 $160元

有抹茶奶香~餘韻淡淡抹茶香氣!

妹妹說:杯內冰塊量略多~沖淡了抹茶味! 下次若再訪她會點『熱~抹茶歐蕾』茶韻應該會比喝冷飲來的香濃

我點(上圖) 水蜜桃花果茶(冰) $140元

酸酸甜甜花果茶香~非常適合逛老街口渴時或吃甜點品飲! 解渴又解膩

提拉米蘇 Tiramisu $200元 這款超有幻日線品牌特色

坊間甜點店賣的提拉米蘇大都只在表面灑上可可粉點綴(外觀素素的)

幻日線~提拉米蘇上方多了新鮮水果、自製馬卡龍、(心型)覆盆莓果醬且草莓上方竟然還放金箔捏

太...高級了吧!!

少女酥胸~迷你馬卡龍 (甜而不膩)含在嘴裡慢慢化開~滿是幸福甜

可可粉+米白色瑪斯卡邦乾酪+卡魯瓦香甜酒、義式濃縮咖啡烤製的蛋糕體『超濕潤』帶著淡淡咖啡香+奶酒香(入口即化) 底層餅乾酥鬆可口

又是一款有著『前、中、後』多重喉韻食感之好食『幻日線甜點』

主廚發揮巧思(蛋糕上方附了)一個愛心形狀覆盆莓果醬滴管

讓(點~提拉米蘇)客人可以隨興的依個人享食喜好，看是要將"覆盆莓果醬"直接擠到蛋糕體內？還是像我們這樣將果醬擠在蛋糕體外面品嚐都ok

酸酸甜甜覆盆莓醬為這道精緻甜點加了很多分數且更加順口、不會膩 !!

google評論超多人點食的香橙巧克力球 $220元

讀餐飲喜歡自煮愛料理與DIY中式點心的我，對西式甜點不專! 但看到這圓球型鏡面甜點會難以控制內心慾望(想點)嚐鮮!

隨餐附刀叉 這款挺適合情侶約會(小倆口慶生)買來當生日小蛋糕

切開剎那~這巧克球內部太....美啦！

不得不讚賞一下(店長/主廚)赴日學烘焙6年回台果真超有實力!製作的甜點都色香味俱全！

底部(榛果巴瑞脆餅)酥脆、上方包夾薄薄一層巧克力蛋糕、球體中心(法芙娜巧克力慕斯)搭新鮮香橙慕斯口感滑順

仔細看(下圖)香橙慕斯內還夾帶著細小橙皮果香、頂端的橙香果乾有在吃水果軟糖fu

喜歡驚喜感及層次豐富慕思蛋糕甜點控~這款必點！

我們內用座位後方是(幻日線法式甜點烘焙區)

當初店舖在裝潢時應該是刻意設計這面小小區(透明牆面)？客人內用時可隱約看到烘焙師傅製作甜點過程；店長也能隨時從工作區掌握店內客群適時的到櫃台支援點餐

(熱)焦糖海鹽拿鐵 $150元

喜歡喝咖啡的大仁哥! 直誇這裡的咖啡很順口、不會有太過厚重的炭焙味、咖啡豆也不會酸或苦，海鹽搭焦糖(一鹹一甜)mix中和後的熱焦糖海鹽拿鐵很好喝

後來我有聽到客人詢問店長(幻日線)選用什麼品牌咖啡豆？

店長回: 他是請認識的烘豆師依照他想要的咖啡香氣(客製)幫幻日線調配一款順口且適合配甜點(中深烘焙)配方豆製作店內咖啡飲品

檸檬塔 $220元 喜歡酸v酸v甜點食感者(必點)

乍看這檸檬塔感覺沒什麼特色！

它~卻一次『同時』擄獲了喜歡酸感及怕吃酸(甜點控) 味蕾

大仁哥喜歡吃酸酸甜甜蛋糕 (太過甜膩的甜點)他都不愛

店員推薦: 法式檸檬塔是幻日線熱銷產品之一；很多客人一吃就愛上!

以新鮮黃檸檬+綠檸檬兩種不同品種Lemon juice調製的檸檬內餡、第一口(酸香)口腔內立馬不自主的猛分泌唾液，尾韻微甜帶著檸檬清新香氣。

會讓人有『想再續吃一口』的迷人酸甜爽感!

堂妹超怕吃酸食~原本望之卻步！

聽到哥說: 好吃! 好奇的挖了一小匙嚐鮮!

結果~怕吃酸的她竟然說: 這酸度很迷人、滿嘴都是新鮮檸檬汁酸v帶甜果香，真的會讓人凍未條(忍不住)的一口接一口吃不停

哥說: 喜歡吃？那就多分您吃幾口唄 （笑~）

(冰) 莊園紅茶拿鐵 $150元 (微甜)鮮奶茶口感滑順、茶香味嘟嘟好不會太厚重

鮮乳坊鮮奶 是許多咖啡、茶飲店熱愛的全台唯一(牛獸醫)成立的鮮乳品牌

又依不同合作酪農生產之乳源會在品牌下方多了該乳源名稱。

幻日線法式甜點開店前一直在找尋與日本乳品口感味蕾(相似)的台灣在地鮮乳，經由朋友推薦介紹才找到老闆記憶中(日本鮮乳味道)選用『 鮮乳坊-桂芳鮮乳 』調製店內鮮奶飲品, 榛果卡士達泡芙、焦糖布丁、香草生乳捲也是選用(桂芳鮮乳)製作(資訊截自店家粉專)

朋友原本想點綠葡萄鮮奶油蛋糕吃!

看到這季節(還不是草莓季)竟然也有草莓cake! 秒變心~改點草莓蛋糕 $240元

店員有貼心介紹(目前非台灣草莓產季)

店長採買烘焙食材時若有看到優質日本草莓、偶爾會買回來製作戀愛fu草莓蛋糕，草莓產季時則是每天都可吃到台灣草莓製作的蛋糕

酸酸甜甜日本草莓搭配(中澤鮮奶油)打發之奶油微甜不膩

大家共享幻日線法式甜點後覺得這裡的『蛋糕體』與眾不同

除了膨鬆綿密外、口感都帶『濕潤感』

蛋糕體特濕潤、入口即化(比吃水蒸蛋糕)還來的綿密且蛋糕體有一種說不上來的獨特香氣又不太像香草香；總之是一款(很不一樣)的草莓蛋糕食感! 奶油不會塗抹太多、內餡也有包夾酸甜草莓片~有戀愛fu

榛果卡士達泡芙 $150元

若您喜歡吃巧克力，還有另一款帶著淡淡酒香巧克力奶酒泡芙可點食

泡芙『皮』酥脆(有吃餅乾fu)

尤其是表層一片一片白白脆口口感(不曉得是什麼？)它讓我們在吃泡芙時不再是單調食感，而是多了令人難忘的脆感!

泡芙內餡超飽滿! 一點兒都不空心喔!

對半切(分食) 香草卡士達內餡(很香且不會膩)

中心~咖啡色餡料是店家手工自製(榛果帕林內與白巧克力打發甘那許)

榛果堅果醬非常香濃mix一旁滑順白巧克力甘那許+上層的香草卡士達醬(完全不會讓人有膩口的感覺)且甜度適中~不會有螞蟻人的死甜感! 配咖啡或花果茶都很棒

(溫馨小提醒)幻日線泡芙系列都是當日現作，若買外帶建議當天吃完，若放(冰冷藏)到隔天(泡芙皮)容易變軟會影響最佳食感(口感沒有現做時好吃)

點餐櫃檯前方有小巧可愛常溫點心(原味瑪德蓮/焙茶費南雪/布列塔尼/檸檬磅蛋糕)可單買

想買送禮？常溫點心『口味』可以任選8入(禮盒裝) 享95折優惠價!

幻日線法式甜點 在哪裡？

店址在(淡水金色水岸)旁的淡水老街(河岸)商店街

捷運族下淡水捷運站『3號出口』步行約350m-5分鐘路程即可抵店

(小叮嚀)幻日線店裡(無廁所喔) 來到淡水玩、逛老街吃美食前(別忘了~先去洗手間、上完廁所再逛老街)

往繼光香香雞旁~阿嬤芋圓方向走去就是(淡水金色水岸)

淡水金色水岸是賞淡水夕照(夕陽)不錯的地點、平日遊客少、假日廣場人超多

幻日線法式甜點 店外觀! 純白色系~很好認!

我們今天點食的6款手作甜點都很好吃(難分軒輊)

最推薦~超特別『提拉米蘇』因為想吃只有幻日線有賣(非常獨特)獨一無二，讓您品嚐提拉米蘇時不再只是傳統的味蕾印象!加了水果與酸v覆盆莓果醬的新食感好吃又有創意！

冬天的營業時間會比(春夏秋3季)提早一小時打烊

店長說: 幻日線『每個月』至少會推出一款新甜點口味；您可追蹤店家粉專，掌握最新訊息

生日慶生也有賣『6吋蛋糕』需事先預訂! 蛋糕口味價格( 點我查看 )

放假來淡水小旅行(甜點控)終於有好吃精緻甜點可買嚕! 幻日線法式甜點~推薦給您!

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每個人對淡水甜點口味喜好、味覺不盡相同，食記心得僅供參考。店家 營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的支持是我繼續寫文分享的動力)一起趴趴走找尋下一站美食景點go