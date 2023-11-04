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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕(細細品味)每一口都充滿驚喜! 好看好吃又好拍(幻日線MENU)

淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕(細細品味)每一口都充滿驚喜! 好看好吃又好拍(幻日線MENU)

2023-11-04 12:18:43 小紫吃喝玩樂~ 人氣：290
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：425篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 淡水區

造訪商家：幻日線法式甜點
place新北市淡水區公明街40號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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淡水好吃甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】金色水岸高顏質手工蛋糕店；每一口都充滿驚喜值得您(細細品味)好看好吃又好拍甜點(食記有幻日線MENU)

幻日線法式甜點4拼.jpg

鏡面甜點香橙巧克球焦糖巧克力塔(人氣紅不讓)

香橙巧克球-淡水幻日線法式甜點 (5).jpg

幻日線法式甜點

電話:02-2621-1155

營業時間:(一~五)11:00~20:00(冬季19：00打烊) (六、日)10:30~21:00(冬季20:00打烊)

地址:新北市淡水區公明街40號(河岸邊)

粉絲頁: 幻日線法式甜點

淡水幻日線法式甜點 (2).jpg

原文出處:淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕(細細品味)每一口都充滿驚喜! 好看好吃又好拍(幻日線MENU)

大仁哥難得休假好久沒來淡水走走吃吃淡水老街美食、賞遊淡水海關碼頭特展，姐妹們剛好今天排休，大夥相約來個淡水半日遊GO!!

2023-1027淡水一日遊美食景點.jpg

走累了在金色水岸旁尋覓可以坐下來歇歇腿(咖啡店)

發現這家位在河岸邊高質感法式甜點店幻日線

逛淡水老街這麼多次~第一次看到與老街內攤販不同風格(純白色系)甜點店、站店外往店內瞧(甜點櫃)蛋糕看起來超誘人，讓我們毫不考慮地互看一眼就往店裡走淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕!

淡水幻日線法式甜點 (7).jpg

幻日線法式甜點店   店址位在淡水金色水岸旁(等等文末)小紫再分享捷運享食路線圖文指引嘿!淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕

淡水金色水岸 (4).jpg

坐在店內即可欣賞(淡水金色水岸景觀) 親子家庭還可在河岸旁公園看看旅人們餵食鴿子的(鴿比人多畫面)淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕

淡水金色水岸 (2).jpg

淡水金色水岸 (5).jpg

幻日線法式甜點   不是在淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕(淡水老街內喔)

店址位在『河岸邊商店街』剛好在"新建成餅店"後門門市旁，隔壁是好逛又好買的"鐵花村柑仔店"

新建成餅行後門旁-幻日線法式甜點.jpg

可內用、可外帶 (內用不收服務費)

店內空間不大(座位僅10席)超容易客滿so建議您可以直接外帶甜點到店外(金色水岸)河畔野餐賞景吃甜點

淡水幻日線法式甜點 (4).jpg

純白色系裝潢、簡潔明亮乾淨，真的是淡水老街河畔(前段)少有的質感咖啡館 

淡水幻日線法式甜點 (6).jpg

咖啡店內部以大片落地鏡面牆做空間(視覺)之延伸

有將小小空間秒變大的錯覺，鏡面牆擦拭的超乾淨! 您若邊走邊聊天沒注意看(誤以為鏡子內有走道)可能會...不小心的直接撞上去喔!淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕

淡水幻日線法式甜點8.jpg

吧台旁是3人高腳椅座位

淡水幻日線法式甜點 (1).jpg

甜點櫃內10多款誘人手作甜點

每款都讓人心動! 淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕超難決擇!

好奇的問店員(幻日線開多久了？)之前來怎麼沒發現！今年2023-2/26開幕(阿...原來小紫已超過半年沒來淡水尋覓美食啦淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕)一來就發現這家超好吃法式甜點店!

當然要好好的與甜點控姐妹們分享淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕

甜點櫃-幻日線法式甜點 (1).jpg

每日販售的甜點種類口味不盡相同(請以您到店時甜點櫃內現品為準！甜點價格會秀在甜點櫃)

幻日線飲品MENU  (如下圖)

10/27拍攝，避免日後菜單內容或單價更動(僅供參考)甜點與飲品售價、請以現場MENU為準!

淡水幻日線法式甜點menu.JPG

可LINE Pay

可line pay-淡水幻日線法式甜點.jpg

好康報報: 每人單筆消費滿百~追蹤店家粉專打卡或google評論可現場兌換『瑪德蓮』一份

打卡評論送甜點-幻日線法式甜點.JPG

法國經典常溫蛋糕瑪德蓮  外型像貝殼很可愛。

側面看膨膨的我們常笑稱瑪德蓮是凸肚小蛋糕，蛋糕體口感介於磅蛋糕與蜂蜜蛋糕之間(咬開)有明顯孔洞是其特色之一，口感濕潤又略帶鬆軟帶著奶油香

原味瑪德蓮-淡水幻日線法式甜點.jpg

內用甜點會附木托盤出餐；若同行多人內用(桌面空間不大) 服務生則是會拿掉托盤(直接出蛋糕)

榛果卡士達泡芙-淡水幻日線法式甜點 (4).jpg

聽店長說: 當初原本設定『幻日線甜點』以外帶為主軸沒有要設內用座位。後來考量客人若逛老街累了(能有個內用空間)點份甜點喝個午茶歇歇腿補充元氣後再續遊淡水美景也不錯！在不影響點餐動線的『有限~店內空間內打造了10席內用座位so無論內用或外帶『飲品』均是直接用外帶杯裝盛，甜點吃完後可以直接手拿(外帶飲品)邊逛老街邊喝

淡水幻日線法式甜點-飲品 (1).jpg

女人的胃永遠都有容納甜點的空間

一人點一款甜點共享午茶樂！

蛋糕太誘人~路過店外遊客和我們一樣都會忍不住的往店裡走，我們原本分兩桌坐，後來(大仁哥與朋友)看到有客人想內用、進店看到客滿想離去，立馬讓坐揪朋友先去尋覓老街其它美食吃(然後我們再輪流內用幻日線甜點)

將一個桌位讓給想吃午茶甜點客人。

甜點合照-幻日線法式甜點.jpg

淡水幻日線法式甜點 (5).jpg

小紫在店家粉專看到了一篇鮮乳坊介紹幻日線甜點店故事(詳文點我)

甜點主廚(老闆)從國高中時期就對做甜點感興趣(當年家人不支持)大學就讀餐飲科系畢業後決定支身到『日本』學習烘焙技術約6年時間，回台後想與大家分享『吃了讓人有幸福感精緻法式甜點』於是開了這間甜點店

甜點櫃-幻日線法式甜點 (3).jpg

與店長聊天時有聊到

他盡可能地...減少使用烘焙原料現貨(餅乾自製/果醬自熬/堅果自打/果汁新鮮現擠~不用濃縮汁)希望客人在吃甜點時就像聞香水般有著『前段、中段、後段』不同層次豐富韻味，不只是單單吃蛋糕的純粹口感。有如精品般美美甜點外觀~真的是淡水老街~少之又少的極品甜點店

甜點櫃-幻日線法式甜點 (2).jpg

每人先挑一款想吃的甜點(再另選2款)共享

堂妹第一眼就被這從未看過的『開心果覆盆莓塔』引誘  $240元

開心果覆盆莓塔-幻日線法式甜點 (2).jpg

幻日線甜點原料都是經過不斷測試『嚴選後使用』不是買無名原料製作! 吃過~您真的會發現無論是(質地/口感/風味香氣)都與坊間甜點店差異甚大

妹妹還沒開吃開心果覆盆莓塔就先被切開後多層次內餡畫面圈粉

店員說: 這款是假日限定甜點(通常只有假日)才會限量製作

今天小週末主廚心血來潮(加碼)製作，客人才有機會在(平日)點食

 

底部的杏仁塔皮超酥香，使用日本中澤鮮奶油+開心果打發的淺綠色鮮奶油+堅果顆粒入口滿是開心果堅果香開心果打發甘那許有著濃郁開心果味+主廚自打(覆盆莓果醬)酸v味蕾與多層次開心果堅果香(很合拍)無違和感、那好食香濃滋味令人難忘!

開心果覆盆莓塔-幻日線法式甜點 (1).jpg

飲品 (冰)抹茶歐蕾  $160元 

有抹茶奶香~餘韻淡淡抹茶香氣! 

妹妹說:杯內冰塊量略多~沖淡了抹茶味! 下次若再訪她會點『熱~抹茶歐蕾』茶韻應該會比喝冷飲來的香濃

抹茶歐蕾-淡水幻日線法式甜點.jpg

我點(上圖) 水蜜桃花果茶(冰)  $140元

酸酸甜甜花果茶香~非常適合逛老街口渴時或吃甜點品飲!  解渴又解膩

淡水幻日線法式甜點-飲品 (2).jpg

提拉米蘇 Tiramisu  $200元  這款超有幻日線品牌特色

提拉米蘇-淡水幻日線法式甜點 (8).jpg

坊間甜點店賣的提拉米蘇大都只在表面灑上可可粉點綴(外觀素素的)

幻日線~提拉米蘇上方多了新鮮水果、自製馬卡龍(心型)覆盆莓果醬草莓上方竟然還放金箔淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕

太...高級了吧!!

提拉米蘇-淡水幻日線法式甜點 (5).jpg

少女酥胸~迷你馬卡龍 (甜而不膩)含在嘴裡慢慢化開~滿是幸福甜

提拉米蘇-淡水幻日線法式甜點 (9).jpg

可可粉+米白色瑪斯卡邦乾酪+卡魯瓦香甜酒、義式濃縮咖啡烤製的蛋糕體『超濕潤』帶著淡淡咖啡香+奶酒香(入口即化) 底層餅乾酥鬆可口

又是一款有著『前、中、後』多重喉韻食感之好食『幻日線甜點』

提拉米蘇-淡水幻日線法式甜點 (10).jpg

提拉米蘇-淡水幻日線法式甜點 (6).jpg

主廚發揮巧思(蛋糕上方附了)一個愛心形狀覆盆莓果醬滴管

讓(點~提拉米蘇)客人可以隨興的依個人享食喜好，看是要將"覆盆莓果醬"直接擠到蛋糕體內？還是像我們這樣將果醬擠在蛋糕體外面品嚐都ok

提拉米蘇-淡水幻日線法式甜點 (4).jpg

酸酸甜甜覆盆莓醬為這道精緻甜點加了很多分數且更加順口、不會膩 !! 淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕

提拉米蘇-淡水幻日線法式甜點 (7).jpg

google評論超多人點食的香橙巧克力球  $220元

讀餐飲喜歡自煮愛料理與DIY中式點心的我，對西式甜點不專! 但看到這圓球型鏡面甜點會難以控制內心慾望(想點)嚐鮮!淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕

香橙巧克球-淡水幻日線法式甜點 (1).jpg

隨餐附刀叉   這款挺適合情侶約會(小倆口慶生)買來當生日小蛋糕

切開剎那~這巧克球內部太....美啦！

不得不讚賞一下(店長/主廚)赴日學烘焙6年回台果真超有實力!製作的甜點都色香味俱全！

香橙巧克球-淡水幻日線法式甜點 (7).jpg

底部(榛果巴瑞脆餅)酥脆、上方包夾薄薄一層巧克力蛋糕、球體中心(法芙娜巧克力慕斯)搭新鮮香橙慕斯口感滑順

仔細看(下圖)香橙慕斯內還夾帶著細小橙皮果香、頂端的橙香果乾有在吃水果軟糖fu

喜歡驚喜感及層次豐富慕思蛋糕甜點控~這款必點！

香橙巧克球-淡水幻日線法式甜點 (2).jpg

我們內用座位後方是(幻日線法式甜點烘焙區

當初店舖在裝潢時應該是刻意設計這面小小區(透明牆面)？客人內用時可隱約看到烘焙師傅製作甜點過程；店長也能隨時從工作區掌握店內客群適時的到櫃台支援點餐

幻日線法式甜點-烘焙工作室.jpg

(熱)焦糖海鹽拿鐵  $150元

喜歡喝咖啡的大仁哥! 直誇這裡的咖啡很順口、不會有太過厚重的炭焙味、咖啡豆也不會酸或苦，海鹽搭焦糖(一鹹一甜)mix中和後的熱焦糖海鹽拿鐵很好喝 淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕

 

後來我有聽到客人詢問店長(幻日線)選用什麼品牌咖啡豆？

店長回: 他是請認識的烘豆師依照他想要的咖啡香氣(客製)幫幻日線調配一款順口且適合配甜點(中深烘焙)配方豆製作店內咖啡飲品

焦糖海鹽拿鐵-幻日線法式甜點.jpg

檸檬塔  $220元 喜歡酸v酸v甜點食感者(必點)

檸檬塔-淡水幻日線法式甜點 (2).jpg

乍看這檸檬塔感覺沒什麼特色！

它~卻一次『同時』擄獲了喜歡酸感及怕吃酸(甜點控) 味蕾 淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕

檸檬塔-淡水幻日線法式甜點 (1).jpg

大仁哥喜歡吃酸酸甜甜蛋糕 (太過甜膩的甜點)他都不愛

店員推薦: 法式檸檬塔是幻日線熱銷產品之一；很多客人一吃就愛上!

以新鮮黃檸檬+綠檸檬兩種不同品種Lemon juice調製的檸檬內餡、第一口(酸香)口腔內立馬不自主的猛分泌唾液，尾韻微甜帶著檸檬清新香氣。

會讓人有『想再續吃一口』的迷人酸甜爽感!

堂妹超怕吃酸食~原本望之卻步！

聽到哥說: 好吃!  好奇的挖了一小匙嚐鮮!

結果~怕吃酸的她竟然說: 這酸度很迷人、滿嘴都是新鮮檸檬汁酸v帶甜果香，真的會讓人凍未條(忍不住)的一口接一口吃不停

哥說: 喜歡吃？那就多分您吃幾口唄 淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕 （笑~）

檸檬塔-淡水幻日線法式甜點 (3).jpg

檸檬塔-淡水幻日線法式甜點 (4).jpg

(冰) 莊園紅茶拿鐵   $150元  (微甜)鮮奶茶口感滑順、茶香味嘟嘟好不會太厚重

莊園紅茶拿鐵-淡水幻日線法式甜點.jpg

鮮乳坊鮮奶 是許多咖啡、茶飲店熱愛的全台唯一(牛獸醫)成立的鮮乳品牌

又依不同合作酪農生產之乳源會在品牌下方多了該乳源名稱。

幻日線法式甜點開店前一直在找尋與日本乳品口感味蕾(相似)的台灣在地鮮乳，經由朋友推薦介紹才找到老闆記憶中(日本鮮乳味道)選用『鮮乳坊-桂芳鮮乳』調製店內鮮奶飲品,  榛果卡士達泡芙焦糖布丁香草生乳捲也是選用(桂芳鮮乳)製作(資訊截自店家粉專)

鮮乳坊桂芳鮮乳-幻日線法式甜點.jpg

朋友原本想點綠葡萄鮮奶油蛋糕吃!

看到這季節(還不是草莓季)竟然也有草莓cake! 秒變心~改點草莓蛋糕  $240元

草莓蛋糕-淡水幻日線法式甜點 (1).jpg

店員有貼心介紹(目前非台灣草莓產季)

店長採買烘焙食材時若有看到優質日本草莓、偶爾會買回來製作戀愛fu草莓蛋糕，草莓產季時則是每天都可吃到台灣草莓製作的蛋糕

酸酸甜甜日本草莓搭配(中澤鮮奶油)打發之奶油微甜不膩

草莓蛋糕-淡水幻日線法式甜點 (3).jpg

大家共享幻日線法式甜點後覺得這裡的『蛋糕體』與眾不同

除了膨鬆綿密外、口感都帶『濕潤感』

蛋糕體特濕潤、入口即化(比吃水蒸蛋糕)還來的綿密且蛋糕體有一種說不上來的獨特香氣又不太像香草香；總之是一款(很不一樣)的草莓蛋糕食感! 奶油不會塗抹太多、內餡也有包夾酸甜草莓片~有戀愛fu

草莓蛋糕-淡水幻日線法式甜點 (4).jpg

榛果卡士達泡芙  $150元

若您喜歡吃巧克力，還有另一款帶著淡淡酒香巧克力奶酒泡芙可點食

榛果卡士達泡芙-淡水幻日線法式甜點 (3).jpg

泡芙『皮』酥脆(有吃餅乾fu)

尤其是表層一片一片白白脆口口感(不曉得是什麼？)它讓我們在吃泡芙時不再是單調食感，而是多了令人難忘的脆感!

泡芙內餡超飽滿! 一點兒都不空心喔! 淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕

榛果卡士達泡芙-淡水幻日線法式甜點 (1).jpg

對半切(分食) 香草卡士達內餡(很香且不會膩)

中心~咖啡色餡料是店家手工自製(榛果帕林內白巧克力打發甘那許)

榛果堅果醬非常香濃mix一旁滑順白巧克力甘那許+上層的香草卡士達醬(完全不會讓人有膩口的感覺)且甜度適中~不會有螞蟻人的死甜感! 配咖啡或花果茶都很棒

 

(溫馨小提醒)幻日線泡芙系列都是當日現作，若買外帶建議當天吃完，若放(冰冷藏)到隔天(泡芙皮)容易變軟會影響最佳食感(口感沒有現做時好吃)

榛果卡士達泡芙-淡水幻日線法式甜點 (2).jpg

點餐櫃檯前方有小巧可愛常溫點心(原味瑪德蓮/焙茶費南雪/布列塔尼/檸檬磅蛋糕)可單買

常溫禮盒-幻日線法式甜點 (2).jpg

 

布列塔尼-幻日線法式甜點.jpg

買送禮常溫點心『口味』可以任選8入(禮盒裝) 95折優惠價!

常溫禮盒-幻日線法式甜點 (1).jpg

幻日線法式甜點 在哪裡？

店址在(淡水金色水岸)旁的淡水老街(河岸)商店街

捷運族淡水捷運站『3號出口』步行約350m-5分鐘路程即可抵店

淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕(小叮嚀)幻日線店裡(無廁所喔) 來到淡水玩、逛老街吃美食前(別忘了~先去洗手間、上完廁所再逛老街)

淡水捷運站到幻日線路線.png

 

淡水捷運3號出口往金色水岸 (2).jpg

 

淡水捷運3號出口往金色水岸 (1).JPG

往阿嬤芋圓方向前進-幻日線法式甜點 (2).JPG

繼光香香雞~阿嬤芋圓方向走去就是(淡水金色水岸)

往阿嬤芋圓方向前進-幻日線法式甜點 (1).JPG

淡水金色水岸是賞淡水夕照(夕陽)不錯的地點、平日遊客少、假日廣場人超多

淡水金色水岸 (3).jpg

淡水金色水岸 (1).jpg

幻日線法式甜點  店外觀!  純白色系~很好認!

淡水幻日線法式甜點 (7).jpg

我們今天點食的6款手作甜點都很好吃(難分軒輊)

最推薦~超特別『提拉米蘇』因為想吃只有幻日線有賣(非常獨特)獨一無二，讓您品嚐提拉米蘇時不再只是傳統的味蕾印象!加了水果與酸v覆盆莓果醬的新食感好吃又有創意！

提拉米蘇-淡水幻日線法式甜點 (11).jpg

冬天的營業時間會比(春夏秋3季)提早一小時打烊

店長說: 幻日線每個月』至少會推出一款新甜點口味；您可追蹤店家粉專，掌握最新訊息

生日慶生也有賣『6吋蛋糕』需事先預訂! 蛋糕口味價格(點我查看)

淡水幻日線法式甜點 (3).jpg

放假來淡水小旅行(甜點控)終於有好吃精緻甜點可買嚕! 幻日線法式甜點~推薦給您淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕

草莓蛋糕-淡水幻日線法式甜點 (2).jpg

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淡水老街紅旗麵包0.jpg

 

 

 

 

 

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