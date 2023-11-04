溜溜酸菜魚專賣店 漢來美食 高雄川菜推薦



超愛香辣美食的我們，終於來吃【溜溜酸菜魚專賣店】，【溜溜酸菜魚】是由漢來美食專精於川粵滬菜系的五星主廚團隊精心研發，選料及製作配方都具有獨家特色，酸、麻、香、辣，超級下飯頗受好評，所以我們就來吃囉～





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溜溜酸菜魚專賣店 SOGO高雄店



地址：高雄市前鎮區三多三路217號 B1F（googlemap導航）



電話：07-330-7375



營業時間：

平日11:00～14:30、17:00～21:00

假日11:00～15:00、17:00～21:00



訂位 https://lihi1.com/UHskf



官網 https://www.hilai-foods.com/brand-content/37



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溜溜酸菜魚專賣店 高雄SOGO店 店址位置



漢來美食創立【溜溜酸菜魚專賣店】的第一家店就在高雄三多SOGO地下1樓美食街（第二家店在夢時代，第三家在北高雄富民店近期即將開幕），高雄SOGO現在改裝得環境還不錯耶！而且我們這天是禮拜一傍晚開店前來，有很多組客人提早到，我等客人都進門才拍到這張照片，建議大家可以提前訂位再前往。



高雄三多SOGO交通便利就不用多說了，捷運四通八達，開車騎車都有停車場，真的很方便。







溜溜酸菜魚專賣店 用餐環境









用餐環境寬敞乾淨舒適，配色繽紛，讓川菜餐廳也可以很活潑年輕，那天看到很多年輕上班族下班來聚會用餐。







溜溜酸菜魚專賣店 菜單價格



【溜溜酸菜魚專賣店】當然就是賣酸菜魚、酸菜牛、酸菜豬，有分份量大小，所以不用擔心人少不方便，還可以加料肉片、冬粉、菇類、腐皮、豆腐、油條，加上幾道招牌創意川味小食、小菜、白飯、飲料，人多人少都有不同選擇。



★ 菜單可能隨季節調整變動，最新菜單請 → 參考官網為主









平日2～4人套餐，四人平均下來相當划算，非常推薦平日來享用。



★ 菜單可能隨季節調整變動，最新菜單請 → 參考官網為主







溜溜酸菜魚專賣店 餐點推薦





【溜溜酸菜魚】菜色擺出來就很大氣，其實除了那一盆酸菜魚外，其他菜的辣度很低，甚至有些是不辣的，所以敢吃到微辣的朋友應該都OK。







用餐免費招待茶水小菜



溫熱的無糖麥茶，清爽解膩。









這天吃到的免費招待小菜是滷豆干、涼拌木耳、黃金泡菜。滷豆干很入味好吃，黃金泡菜吃得到蔬果甜香。







2~3人份酸菜魚+豬五花+油條



愛吃辣的我們看到這一盆上桌都要興奮死了！哈！賣相真的很好，而且份量很足，雖然是2～3人份，但多加一份肉就可以夠4個人吃喔。









使用雲林農家自種自醃的客家酸菜，加入小米泡椒、朝天椒、6%天然高粱醋，和主廚以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材，慢熬燉煮2小時的高湯，使酸菜濃酸脆口，鮮香惹味，湯頭更是甘甜爽口不油膩，完美呈現酸、麻、香、辣，不愧是「溜溜」獨門的酸菜湯底。









除了加點的豬五花肉片、老油條，裡面本來就有魚片、豆皮、酸菜、金針菇、黃豆芽、寬粉條、木耳、香菜......各種豐富食材，口感層次不無聊。口味上不會一入口就嗆辣，反而是先感受到酸，微微的麻，最後漸漸帶出辣，超級下飯但不死鹹，需要非常驚人的意志力才能克制想加飯的衝動。











烏鱧魚片肉質滑嫩Q彈無腥味，具有高營養價值。









油條真的推薦必點，夠硬脆，沒有油耗味，好好吃。







白飯



他們家白飯煮得真的好，每顆都晶瑩剔透、粒粒分明，軟彈度剛好，讓人忍不住再來一碗啊！







川椒雙味催淚蛋





這個很特別耶，在外面沒吃過的，從川菜「催淚蛋」及「宮保皮蛋」發想，加以混合改良，把煎荷包蛋和皮蛋切塊，用剝皮辣椒、糯米椒、洋蔥、特調椒麻醬、油炸花生涼拌在一起，微酸微辣，又涼又脆，開胃清爽。









荷包蛋表面煎得很透很香，吃起來是有一層焦皮的感覺，裡面蛋黃不會過老，還留有一絲絲軟嫩，這個火候很厲害啊！







椒麻唐揚雞





將川味辣子雞的雛型，包裹日式唐揚雞的外衣，取泰式椒麻雞的微麻口味，創作出獨一無二的新鮮滋味，這道算是辣度非常低，只有尾韻一點點麻感，雞丁口感十分有嚼勁，還可以沾甜甜的美乃滋，搭配生菜，更加清爽提味。







韭黃冰花鍋貼





真正的皮超薄，餡又多，其實吃不太出韭黃的菜味，或者說韭黃已經跟豬肉結合在一起，滿口都是細緻的豬肉，完美現煎冰花脆皮，一定要趁熱吃喔！







紅糖軟糍







用麻糬包著紅豆餡，炸至外酥內軟，點綴花生粉及紅糖，吃來Q彈綿軟、香氣十足，微甜不膩，是不可錯過的絕佳飯後甜點。









飲料我們選擇淡雅的清香無糖綠茶和酸甜溜溜水果茶，相當爽口解膩，忍不住多扒了一碗飯，整餐下來飽到不行，封口包裝剛好適合外帶回家。









我們努力把其他單點菜都吃完，剩下的酸菜魚就打包回家，第二天加料加麵又解決一餐，非常划算！而且打包的質感好好喔～湯跟料分開裝，包得緊緊妥妥的，回到家完全沒流出一滴。









【溜溜酸菜魚專賣店】我們很喜歡，朋友們吃過評價也很好，舒適寬敞明亮的環境，適合熱愛酸、麻、香、辣的三五好友與家族，大家一起來吃香喝辣！

