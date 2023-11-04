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【溜溜酸菜魚專賣店 高雄SOGO店】酸、麻、香、辣 超下飯！五星主廚研發，漢來美食人氣新品牌｜內含菜單價格｜高雄三多商圈美食推薦｜高雄川菜｜高雄酸菜魚｜高雄餐廳推薦

2023-11-04 14:29:43 茉莉小姐 人氣：119
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窩客好文

茉莉小姐

發表篇數：146篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：溜溜酸菜魚sogo高雄店
phone07-3307-375
place高雄市前鎮區三多三路217號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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溜溜酸菜魚專賣店 漢來美食 高雄川菜推薦

溜溜酸菜魚33.jpg
超愛香辣美食的我們，終於來吃溜溜酸菜魚專賣店溜溜酸菜魚是由漢來美食專精於川粵滬菜系的五星主廚團隊精心研發，選料及製作配方都具有獨家特色，酸、麻、香、辣，超級下飯頗受好評，所以我們就來吃囉～


★記得使用優惠★
手機點擊連結下載註冊領100元下載禮
https://hilai.tw/U7k4u

 

溜溜酸菜魚專賣店 SOGO高雄店

地址：高雄市前鎮區三多三路217號 B1F（googlemap導航

電話：07-330-7375

營業時間：
平日11:00～14:30、17:00～21:00
假日11:00～15:00、17:00～21:00

訂位　https://lihi1.com/UHskf

官網　https://www.hilai-foods.com/brand-content/37

FB https://www.facebook.com/Hilai.LiuLiu

IG https://www.instagram.com/hilai_liuliufish/

★更多更新更快的美食生活分享！
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溜溜酸菜魚專賣店 高雄SOGO店 店址位置

溜溜酸菜魚09.JPG
漢來美食創立溜溜酸菜魚專賣店的第一家店就在高雄三多SOGO地下1樓美食街（第二家店在夢時代，第三家在北高雄富民店近期即將開幕），高雄SOGO現在改裝得環境還不錯耶！而且我們這天是禮拜一傍晚開店前來，有很多組客人提早到，我等客人都進門才拍到這張照片，建議大家可以提前訂位再前往。

高雄三多SOGO交通便利就不用多說了，捷運四通八達，開車騎車都有停車場，真的很方便。


 

溜溜酸菜魚專賣店 用餐環境

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溜溜酸菜魚08.JPG
用餐環境寬敞乾淨舒適，配色繽紛，讓川菜餐廳也可以很活潑年輕，那天看到很多年輕上班族下班來聚會用餐。


 

溜溜酸菜魚專賣店 菜單價格

溜溜酸菜魚01.jpg
溜溜酸菜魚專賣店當然就是賣酸菜魚、酸菜牛、酸菜豬，有分份量大小，所以不用擔心人少不方便，還可以加料肉片、冬粉、菇類、腐皮、豆腐、油條，加上幾道招牌創意川味小食、小菜、白飯、飲料，人多人少都有不同選擇。

★ 菜單可能隨季節調整變動，最新菜單請 參考官網為主



溜溜酸菜魚02.jpg
平日2～4人套餐，四人平均下來相當划算，非常推薦平日來享用。

★ 菜單可能隨季節調整變動，最新菜單請 → 參考官網為主


 

溜溜酸菜魚專賣店 餐點推薦

溜溜酸菜魚18.JPG
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溜溜酸菜魚菜色擺出來就很大氣，其實除了那一盆酸菜魚外，其他菜的辣度很低，甚至有些是不辣的，所以敢吃到微辣的朋友應該都OK。


 

用餐免費招待茶水小菜

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溫熱的無糖麥茶，清爽解膩。



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這天吃到的免費招待小菜是滷豆干涼拌木耳黃金泡菜。滷豆干很入味好吃，黃金泡菜吃得到蔬果甜香。


 

2~3人份酸菜魚+豬五花+油條

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愛吃辣的我們看到這一盆上桌都要興奮死了！哈！賣相真的很好，而且份量很足，雖然是2～3人份，但多加一份肉就可以夠4個人吃喔。



溜溜酸菜魚23.JPG
使用雲林農家自種自醃的客家酸菜，加入小米泡椒、朝天椒、6%天然高粱醋，和主廚以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材，慢熬燉煮2小時的高湯，使酸菜濃酸脆口，鮮香惹味，湯頭更是甘甜爽口不油膩，完美呈現酸、麻、香、辣，不愧是「溜溜」獨門的酸菜湯底。



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除了加點的豬五花肉片、老油條，裡面本來就有魚片、豆皮、酸菜、金針菇、黃豆芽、寬粉條、木耳、香菜......各種豐富食材，口感層次不無聊。口味上不會一入口就嗆辣，反而是先感受到酸，微微的麻，最後漸漸帶出辣，超級下飯但不死鹹，需要非常驚人的意志力才能克制想加飯的衝動。



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烏鱧魚片肉質滑嫩Q彈無腥味，具有高營養價值。



溜溜酸菜魚24.JPG
油條真的推薦必點，夠硬脆，沒有油耗味，好好吃。


 

白飯

溜溜酸菜魚21.JPG
他們家白飯煮得真的好，每顆都晶瑩剔透、粒粒分明，軟彈度剛好，讓人忍不住再來一碗啊！


 

川椒雙味催淚蛋

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這個很特別耶，在外面沒吃過的，從川菜「催淚蛋」及「宮保皮蛋」發想，加以混合改良，把煎荷包蛋和皮蛋切塊，用剝皮辣椒、糯米椒、洋蔥、特調椒麻醬、油炸花生涼拌在一起，微酸微辣，又涼又脆，開胃清爽。



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荷包蛋表面煎得很透很香，吃起來是有一層焦皮的感覺，裡面蛋黃不會過老，還留有一絲絲軟嫩，這個火候很厲害啊！


 

椒麻唐揚雞

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將川味辣子雞的雛型，包裹日式唐揚雞的外衣，取泰式椒麻雞的微麻口味，創作出獨一無二的新鮮滋味，這道算是辣度非常低，只有尾韻一點點麻感，雞丁口感十分有嚼勁，還可以沾甜甜的美乃滋，搭配生菜，更加清爽提味。


 

韭黃冰花鍋貼

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真正的皮超薄，餡又多，其實吃不太出韭黃的菜味，或者說韭黃已經跟豬肉結合在一起，滿口都是細緻的豬肉，完美現煎冰花脆皮，一定要趁熱吃喔！


 

紅糖軟糍

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用麻糬包著紅豆餡，炸至外酥內軟，點綴花生粉及紅糖，吃來Q彈綿軟、香氣十足，微甜不膩，是不可錯過的絕佳飯後甜點。



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飲料我們選擇淡雅的清香無糖綠茶和酸甜溜溜水果茶，相當爽口解膩，忍不住多扒了一碗飯，整餐下來飽到不行，封口包裝剛好適合外帶回家。



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我們努力把其他單點菜都吃完，剩下的酸菜魚就打包回家，第二天加料加麵又解決一餐，非常划算！而且打包的質感好好喔～湯跟料分開裝，包得緊緊妥妥的，回到家完全沒流出一滴。



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溜溜酸菜魚專賣店我們很喜歡，朋友們吃過評價也很好，舒適寬敞明亮的環境，適合熱愛酸、麻、香、辣的三五好友與家族，大家一起來吃香喝辣！
 




#漢來美食
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溜溜酸菜魚 漢來美食 酸菜魚 高雄美食 more
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