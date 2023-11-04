大啖台中浮誇系平價日料，首推濃濃日式風格的森川丼丼，從高雄起家，全台共有六間店，這次來到大橋橫町，用餐氛圍很讚更是寵物友善餐廳，丼飯、生魚片、壽司選擇多元、食材新鮮用料澎湃，價位也很合宜，這次挑戰牛魔王天使海老丼，海陸雙拼一次享受，真的太爽啦

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森川丼丼 大橋橫町 在哪裡？

森川丼丼 大橋橫町 位在台中大墩十七街上，絢爛浮誇的裝潢，讓人感覺一秒來到日本，大阪知名地標跑跑人，在這換成大阪幸運之神比利肯，一旁也有一尊超大雕像，單店外觀就好拍到不行

森川丼丼大橋橫町

營業時間：11:00–00:00（下午時段不休息）

電話：04-23105036

地址：台中市西屯區大墩十九街170號

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森川丼丼梅亭橫町

地址：台中市北區梅亭街214號

電話：04 2236 0868

營業時間：11:00–00:00

森川丼丼豐橫町

地址：台中市豐原區豐勢路一段28號

電話：04 2515 0398

營業時間：11:00~00:00

森川丼丼嘉義店

地址：嘉義市東區體育路71號

電話：05 228 2899

營業時間：11:00~00:00

森川丼丼巨蛋店

地址：高雄市鼓山區昌盛路55號

電話： 07 552 2089

營業時間：11:00~14:00 17:00-21:00

森川丼丼楠梓店

地址：高雄市楠梓區楠都東街167號

電話： 07 355 6826

營業時間：11:00~00:00

森川丼丼 大橋橫町 停車資訊

不管是開車或騎車前往森川丼丼 大橋橫町都很便利，附近有停車場，免擔心停車問題

森川丼丼 大橋橫町 環境

踏進店內沿襲著日式風格，帶些老宅感，整體更像慶典氛圍，運用招財貓、注連繩、旗幟等小物點綴其中，更顯活潑熱鬧，店內座位以四人位為主，後方桌面底下更藏小巧思，中間有個置物空間，可將包包安放超級貼心

因應萬聖節，舉辦萬聖節變裝活動，攜帶變裝後毛小孩，至森川丼丼全台門市用餐，加贈毛小孩點心一份，在公益方面不落人後，與伊甸基金會合作，認購愛心餐盒，讓愛無限蔓延

森川丼丼 大橋橫町 菜單

森川丼丼 餐點品項很多元，從丼飯、沙拉、生魚片、壽司、烤物炸物、手捲、飲品應有盡有，像丼飯最低130元起，用料實在價格也實惠，若想吃得更飽足還能升級為套餐

以浮誇系著稱的 森川丼丼，當然不能錯過當家隱藏版菜單，像我這次要挑戰牛魔王天使海老丼，看圖片漫出來牛肉和天使紅蝦，海陸一次享有，也太誘人了吧

森川丼丼 大橋橫町 餐點

這次和友人一起來攻略，要挑戰牛魔王天使海老丼外，另外點選炙燒鮭魚肚丼，將一組升級200元套餐，內有土瓶蒸、生魚片、茶碗蒸、味噌湯相當澎湃

牛魔王天使海老丼 680元

選用美國純安格斯黑牛中LV 等級1855牛肉，搭配三隻個頭飽滿的天使紅蝦，再搭上溫泉蛋及鮭魚卵，整個食材都要漫出來，真的有夠誘人

表層香酥肉質軟嫩，咀嚼時滿是牛肉鮮甜，沾點蛋液一同品嚐，多份圓滑溫潤感也很好吃

炸得香酥的天使紅蝦，肉質偏軟帶些甜味，蝦頭部位更是越咬越香

炙燒鮭魚肚丼 330元

單看可能覺得份量偏少，在厚厚魚肉下，飯量可是很扎實！

嚴選每日新鮮進貨的挪威鮭魚，豐富油脂，肉質軟嫩鮮甜，經炙燒處理後香氣更甚，晶透油亮的表層油脂，擔當很好的潤滑，不需多費力咀嚼魚肉，入口魚肉即刻悄悄化開

D套餐 200元

內有原味茶碗蒸、生魚片、土瓶蒸，茶碗蒸亦可加價升級其他口味

鮮嫩的茶碗蒸，入口有著高湯香氣，口感很滑順細緻，我很嘎意

鮭魚、鮪魚、旗魚、鯡魚都各來一片，採厚切手法，鮮甜軟嫩無筋，搭上現磨山葵提香更是對味

土瓶蒸 甘甜清透的湯頭，入喉暖上心頭，裡頭還有蛤蜊、雞肉、魚板用料也不手軟，很有誠意

青梅氣泡飲 60元、西西里檸檬氣泡咖啡 120元

微酸微甜帶些清香的青梅氣泡飲，很適合擔當佐餐時適合轉換味蕾，西西里檸檬氣泡咖啡，咖啡與檸檬平衡得宜，也很適合搭配海鮮類一同品嚐

森川丼丼 用料新鮮實在，首創多款浮誇係丼飯日料，讓饕客視覺味覺一次享受，加上選擇多元、單價實惠輕鬆造就超人氣，加上整體用餐空間裝潢，營造相當有氛圍，更是能帶毛孩一起用餐的寵物友善餐廳，想吃澎湃平價日料，森川丼丼推薦給你們

感謝森川丼丼 大橋橫町邀請，以上文章提供參考

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