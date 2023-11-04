嘉義火車站旁最宏偉的日系火鍋餐廳

嘉義火鍋-燒瓶子。大肆の鍋

佇立於三角窗處的日式建築

店內為挑高設計因此視覺上空間相當寬敞

最重要的是他們是嘉義宵夜火鍋最大場

從上午11點一路營業到凌晨2點

每到假日都是滿桌滿位~

要來用餐記得要先訂位唷

燒瓶子。大肆の鍋

熔岩三重奏

🔸季節時蔬|台灣越光米

🔸美國嫩肩牛|牛胸腹|松阪豬

熔岩三重奏是單人的極選雙拼套餐

有附原味湯底(可加購換其他湯底)

基本的季節時蔬菜盤也是相當豐盛



台灣越光米的部分則可以升級成

燒瓶子雞肉飯或是滷肉飯



肉品的部分則都是使用高等級的牛豬部位肉

例如松阪豬吃起來除了嚼勁也很鮮甜

不會有噁心的豬肉油脂味

牛胸腹就是油脂較多較甜口的牛五花

嫩肩牛則是口感扎實油花稍微少一點

海鮮自由配(8選4)

可以從多種海鮮當中選四項

比較有特色的是小干貝這項海鮮

吃起來彈口有些許紋理



花枝跟小卷咬起來都很估溜

柔滑的口感帶有一點鮮甜滋味



如果有點他們的干貝鍋底的話

這裡的小干貝建議可以選其他海鮮

另外此項海鮮自由配是個人套餐

也有附基本的湯底和蔬菜盤

小海鮮拼盤

共有4尾白蝦5顆鮮蛤蠣

還有3塊金目鱸魚切塊

蝦子即使燙熟後依然容易去殼

在剝皮的時候就能感受到食材的新鮮



鮮蛤簡單川燙就開口~吃起來鮮甜無鹹沙

金目鱸魚口感軟嫩

建議不要燙太久否則容易硬化口感不佳

花枝滑

吃過用料最不手軟的花枝滑漿

花枝原肉的份量占比80%以上

吃起來口感非常Q彈有嚼勁

每一口都能咬到爆汁的花支肉~

營業資訊

📍 嘉義市西區民生北路309號

⏰ 11:00–02:00

☎️ 05-2273898