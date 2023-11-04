為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義宵夜火鍋最大場燒瓶子大肆の鍋

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義宵夜火鍋最大場燒瓶子大肆の鍋

2023-11-04 16:39:07 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：96
share
邀約
窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：234篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：燒瓶子。大肆の鍋 嘉義店
phone05-227 3898
place嘉義市西區民生北路309號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

嘉義火車站旁最宏偉的日系火鍋餐廳
嘉義火鍋-燒瓶子。大肆の鍋
佇立於三角窗處的日式建築
店內為挑高設計因此視覺上空間相當寬敞
最重要的是他們是嘉義宵夜火鍋最大場
從上午11點一路營業到凌晨2點
每到假日都是滿桌滿位~
要來用餐記得要先訂位唷

燒瓶子。大肆の鍋

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

熔岩三重奏

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

🔸季節時蔬|台灣越光米
🔸美國嫩肩牛|牛胸腹|松阪豬
熔岩三重奏是單人的極選雙拼套餐
有附原味湯底(可加購換其他湯底)
基本的季節時蔬菜盤也是相當豐盛

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義
台灣越光米的部分則可以升級成
燒瓶子雞肉飯或是滷肉飯

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義
肉品的部分則都是使用高等級的牛豬部位肉
例如松阪豬吃起來除了嚼勁也很鮮甜
不會有噁心的豬肉油脂味
牛胸腹就是油脂較多較甜口的牛五花
嫩肩牛則是口感扎實油花稍微少一點

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

海鮮自由配(8選4)

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

可以從多種海鮮當中選四項
比較有特色的是小干貝這項海鮮
吃起來彈口有些許紋理

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義
花枝跟小卷咬起來都很估溜
柔滑的口感帶有一點鮮甜滋味

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義
如果有點他們的干貝鍋底的話
這裡的小干貝建議可以選其他海鮮
另外此項海鮮自由配是個人套餐
也有附基本的湯底和蔬菜盤

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

小海鮮拼盤

共有4尾白蝦5顆鮮蛤蠣
還有3塊金目鱸魚切塊
蝦子即使燙熟後依然容易去殼
在剝皮的時候就能感受到食材的新鮮

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義
鮮蛤簡單川燙就開口~吃起來鮮甜無鹹沙
金目鱸魚口感軟嫩
建議不要燙太久否則容易硬化口感不佳

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

花枝滑

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

吃過用料最不手軟的花枝滑漿
花枝原肉的份量占比80%以上
吃起來口感非常Q彈有嚼勁
每一口都能咬到爆汁的花支肉~

燒瓶子-嘉義火車站旁的日系火鍋餐廳~嘉義聚餐嘉義美食推薦嘉義

營業資訊

📍 嘉義市西區民生北路309號
⏰ 11:00–02:00
☎️ 05-2273898

#燒瓶子
morechevron_right
文章關鍵字
燒瓶子 燒瓶子大肆の鍋 個人鴛鴦鍋第一品牌 個人鍋物 more
檢舉
share
chevron_left

圓砌鴛鴦升降鍋物自由店-多達二十種蔬菜與火鍋

白面酥生法式千層脆片-台南人氣伴手禮法式甜點~

chevron_right
延伸閱讀

CP值破表的超過人氣美食深藏於巷弄之中

 Candy吃貨桑

【嘉義】鰲鼓溼地 親子遊 向禾休閒農場動手做DIY還可以現吃海鮮粥

 小胖玎到處吃到處玩 夢想當外景主持人

＊尚青海味－海龍珠活海鮮餐廳

 波莉妞

真的好海鮮餐廳

 Flying07
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：234篇

💌 合作邀約 ➮ 私訊IG或𝙇𝙞𝙣𝙚 𝙄𝘿 : @210nweqv

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
紅豬呷火鍋(嘉義新生店) 照片

紅豬呷火鍋(嘉義新生店)

4.86 (6人評鑑)

區域：嘉義市東區
八石什鍋 照片

八石什鍋

4.00 (1人評鑑)

區域：嘉義市西區
嘉義京棧鍋物 照片

嘉義京棧鍋物

4.05 (1人評鑑)

區域：嘉義市西區
丰明小鍋-嘉義林森店 照片

丰明小鍋-嘉義林森店

4.39 (4人評鑑)

區域：嘉義市西區
MUKI Shabu Shabu 木吉涮涮鍋 照片

MUKI Shabu Shabu 木吉涮涮鍋

4.63 (6人評鑑)

區域：嘉義市西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up