嘉義火車站旁最宏偉的日系火鍋餐廳
嘉義火鍋-燒瓶子。大肆の鍋
佇立於三角窗處的日式建築
店內為挑高設計因此視覺上空間相當寬敞
最重要的是他們是嘉義宵夜火鍋最大場
從上午11點一路營業到凌晨2點
每到假日都是滿桌滿位~
要來用餐記得要先訂位唷
燒瓶子。大肆の鍋
熔岩三重奏
🔸季節時蔬|台灣越光米
🔸美國嫩肩牛|牛胸腹|松阪豬
熔岩三重奏是單人的極選雙拼套餐
有附原味湯底(可加購換其他湯底)
基本的季節時蔬菜盤也是相當豐盛
台灣越光米的部分則可以升級成
燒瓶子雞肉飯或是滷肉飯
肉品的部分則都是使用高等級的牛豬部位肉
例如松阪豬吃起來除了嚼勁也很鮮甜
不會有噁心的豬肉油脂味
牛胸腹就是油脂較多較甜口的牛五花
嫩肩牛則是口感扎實油花稍微少一點
海鮮自由配(8選4)
可以從多種海鮮當中選四項
比較有特色的是小干貝這項海鮮
吃起來彈口有些許紋理
花枝跟小卷咬起來都很估溜
柔滑的口感帶有一點鮮甜滋味
如果有點他們的干貝鍋底的話
這裡的小干貝建議可以選其他海鮮
另外此項海鮮自由配是個人套餐
也有附基本的湯底和蔬菜盤
小海鮮拼盤
共有4尾白蝦5顆鮮蛤蠣
還有3塊金目鱸魚切塊
蝦子即使燙熟後依然容易去殼
在剝皮的時候就能感受到食材的新鮮
鮮蛤簡單川燙就開口~吃起來鮮甜無鹹沙
金目鱸魚口感軟嫩
建議不要燙太久否則容易硬化口感不佳
花枝滑
吃過用料最不手軟的花枝滑漿
花枝原肉的份量占比80%以上
吃起來口感非常Q彈有嚼勁
每一口都能咬到爆汁的花支肉~
營業資訊
📍 嘉義市西區民生北路309號
⏰ 11:00–02:00
☎️ 05-2273898