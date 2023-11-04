我本身很喜歡吃韓式餐點，帶辣的特色料理都是我很愛的類型

沒想到近期在東區發現超道地的韓式餐酒館K Town

不是只有大家常吃的海鮮煎餅、辣炒年糕

還有稀有的醬油螃蟹、雪濃湯、糖餅等，滿足還沒去過韓國的體驗

若你去過韓國，那這裡想必能像出國一樣，享受當地特色

K Town 環境

K Town位於市民大道上，是由韓國人開設的特色餐酒館

各種創意的韓式料理，調整成台灣人愛吃的風味

一樓空間明亮舒適，很適合晚餐聚餐的溫馨感

二樓主要是喝酒用酒吧，相較於一樓，因牆面天花板都是黑色系

甚至還有一個露天小陽台，整體昏暗、有氣氛

如果是想要有個很Chill的夜晚，那頗具氣氛的二樓會超合適

線上訂位：https://inline.app/booking/ktown/ktown

K Town 餐點

上菜前會先附上三樣小菜，我很喜歡溫潤的泡菜辣，還有清爽的豆皮

炸海苔配泡菜奶油醬 NT.220 不客觀推薦★★★★★

我們都沒吃過炸海苔，因此我們對這道格外有興趣

炸得十分酥脆、沒有油膩感，一口咬下時會聽到咔滋的脆響

不沾醬的話會是海苔的味道與酥炸香氣～

沾點泡菜奶油時，會多股微微的泡菜辣，有奶油調和因此辣度很溫潤

辣炒年糕 NT.240 不客觀推薦★★★★★

辣炒年糕絕對是到韓式餐酒館必點的品項～

讓我有點意外的是，有點像湯、不是我以往吃到一盤的炒年糕

道地的韓式辣醬加入起司，製成舒服的甜辣香氣

裡頭有軟嫩年糕、Q彈魚板、脆脆的冬粉海苔捲，各種味道口感都集在這一小鍋

韓式煎餅-海鮮 NT.240 不客觀推薦★★★★★

煎餅有分成泡菜和海鮮兩種，海鮮煎餅表面有點焦脆

裡頭是紮實帶軟的口感，配上麻油口味的海苔絲，更加提出海鮮的鮮甜味

麵包蝦不蝦 NT.280 不客觀推薦★★★★★

我其實看到菜單上時，不太知道這道是什麼，一查才知道是韓國很紅的麵包蝦멘보샤

麵包夾入厚厚一層蝦漿並油炸，製成表面酥脆的麵包香氣

咀嚼後出現蝦漿的海鮮鮮味，沾點一旁的辣醬，更是誘出不同風味

明太子烘蛋 NT.320 不客觀推薦★★★★★

澎起來的韓國烘蛋，吃起來鬆鬆綿綿，很喜歡這種軟軟的雲朵感

搭上明太子特有味道，滑嫩鹹香、絕對是餐桌上必點品項之一

醬油螃蟹(須於訂位日前三天預訂) NT.880 不客觀推薦★★★★★

醬油螃蟹都是使用新鮮的海鮮醃漬，因此都必須要先預訂

大尺寸花蟹看起來格外澎湃，蟹身與四肢皆好好浸入醬中

每口都很新鮮，肉質鹹香柔嫩，非常入味

也可以將蟹肉拌入飯中一起吃！

韓式醬燒烤牛小排 NT.580 不客觀推薦★★★★★

牛小排雖然有點厚度，但醃製後肉質軟嫩不失咬勁

醬汁鹹甜中蘊含些許甜度，柔軟多汁、滋味很有層次

雪濃湯 NT.420 不客觀推薦★★★★★

由台灣溫體牛牛骨，並加入白蘿蔔和洋蔥熬製濃郁湯頭

長時間的熬煮濃縮精華，形成乳白色湯頭、僅用蔥和鹽調味

完全嚐得到醇厚的高湯氣息，吃到滿滿的牛肉

糖餅 NT.180 不客觀推薦★★★★★

糖餅是韓國的傳統甜點，每份都是現點現煎，半油煎炸的方式讓外皮更加脆口

配上上方的黃豆粉冰淇淋，整組搭配有點像是在吃日式蕨餅～

初飲初樂-水蜜桃 NT.320 不客觀推薦★★★★★

(未滿十八歲不得飲酒，喝酒不開車)

通常不喜歡喝燒酒的人，都是不喜歡燒酒特有的酒精感

但初飲初樂完全沒有～喝起來柔和甜美，是款十分順口的燒酒

瑪格利-荔枝 NT.450 不客觀推薦★★★★★

(未滿十八歲不得飲酒，喝酒不開車)

韓國大家想到的可能都是燒酒，但K TOWN提供少見的瑪格利酒

是水果風味的韓國米酒，濃郁的荔枝香甜、絲滑的濃稠口感，超適合喜歡甜酒的人

有許多韓式料理都是第一次吃到，外面真的很少見

尤其大推醬油螃蟹、麵包蝦不蝦、炸海苔這些道地的韓式特色

最後可以選擇除了燒酒的瑪格利酒與甜點糖餅，就能像在韓國享用微醺的夜晚一樣！

K Town( 粉專 / IG ) 地址：台北市大安區市民大道四段10號(捷運忠孝復興站) 電話：02 8773 9096 營業時間：週一至週日 18:00~00:00 (週五六延長至03點，公休與活動請參考官方IG) 線上訂位：https://inline.app/booking/ktown/ktown

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