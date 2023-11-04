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台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃郁乳酪愛不釋口│無奶油無澱粉│健康美味的乳酪蛋糕│台南伴手禮送禮好選擇

2023-11-04 20:05:19 婕咪 人氣：109
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窩客好文

婕咪

發表篇數：2篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕
phone06-2908-599
place台南市東區崇道路120號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕.png

我有一對很西式的阿公阿嬤，別人下午茶泡茶嗑瓜子，他們沖咖啡吃蛋糕！

不過近幾年忌口很多，被醫生說要注意血糖，有收斂吃蛋糕的頻率，以前可是天天吃呢！

所以身為一個孝順囡仔，一聽到有一款：無麵粉/無澱粉/無奶油/無鮮奶油的乳酪蛋糕！一定要買來給阿公阿嬤吃看看呀～（趁機自肥）

 

▼週末特地跑去安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕，買了兩條同事推薦的妃樰乳酪蛋糕～原味&咖啡口味。

台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃

 

▼貼紙標籤寫著無麵粉/無澱粉/無奶油/無鮮奶油，讓我們很好奇吃起來味道如何！

台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃

台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃

 

▼開箱～漂亮的焦糖色蛋糕表皮❤️還聞到淡淡的乳酪香氣，這時阿嬤已經去沖咖啡了，催我快快拍完！

台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃

台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃

 

▼首先是原味妃樰乳酪蛋糕

蛋糕體是淡淡的金黃色，看起來好可口！

台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃

 

▼店家說妃樰乳酪蛋糕使用獨特的製作方式，即便無麵粉/無澱粉/無奶油/無鮮奶油，也能打造出綿密如舒芙蕾般的口感！

台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃

 

加入100%瑞穗極制鮮奶、海樂糖更是追求健康甜點的好選擇！很適合買給家裡長輩吃～

台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃

 

▼用叉子戳下去，很鬆軟又有彈性，請看下面的影片，你們看～壓下去還會彈彈的😍

 

直接被誘惑先偷吃了一口🤤嗯～口感果然入口即化，奶香滑順、滿嘴乳酪香氣這是什麼夢幻蛋糕！！好想再吃一口啊！（我忍住）

 

▼再來是咖啡妃樰乳酪蛋糕

蛋糕體很咖啡～香氣也很咖啡，一從盒子拿出來，就能聞到咖啡香～

台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃

 

▼再來偷吃一小口，吃起來口感綿密細緻，咖啡苦香之中帶著乳酪的奶鹹尾韻是大人會更喜歡的層次風味，一定會深得我阿公阿嬤的心！

台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃

 

這時阿嬤也準備好熱咖啡、熱牛奶，拍完收工開吃啦！！

如果你也喜歡乳酪蛋糕，那麼安格的妃樰乳酪蛋糕絕對值得一試！不僅好吃又能吃得健康不管是小朋友、老人家，全家大小都可以大口享用，也是送禮很棒的選擇呦！推薦給你們🥰

台南蛋糕推薦-安格妃樰乳酪蛋糕│入口即化～舒芙蕾般的綿密│濃

👇蛋糕這裡買

安格高鈣乳酪 • 千層蛋糕

地址：台南市東區崇道路120號

電話：06 290 8599

營業時間：10:00-19:00（週一休息）

粉專：https://www.facebook.com/Ingerhard.cheese/


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