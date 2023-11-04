紅品碳烤牛排。台中新開幕大份量直火炭烤牛排，鮮肉原味老饕最愛，肉肉控快來！
紅品碳烤牛排是台中許多老饕熟悉的炭火牛排老店，從西屯區搬遷到南屯新址新開幕，坐落於商圈熱鬧的公益路上近永春東七路口，用餐時間座無虛席，不但有許多忠實老客戶，也有看到外國洋人面孔來用餐，感覺是連老外都會喜歡的牛排餐館。
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♡店家空間環境♡
用餐區座位有限，從我們入座到用餐完離開，幾乎都是客滿狀態，進門詢問座位的客人也不間斷，想吃務必提前預約。
在門外就能看到紅品的玻璃櫥窗裡，主廚師傅正在為客人料理現烤食材，看著炭烤燒烤中的牛排，隔著玻璃彷彿都能聞到迷人肉香，不少經過的路人也都會忍不住多看好幾眼！
♡紅品碳烤牛排菜單♡
以碳烤牛排為主打，牛排類480元起附白飯及飲料。
主廚推薦肉品有羊排、豬肉類及雞腿排200元起，附白飯或飲料擇一。
其它單點為海鮮類、白飯、時蔬及飲料。店內用餐無低消免服務費，很適合家庭及喜歡單純炭烤美味的族群用餐。
♡飲料♡
附餐飲料也可單點，入口處旁的吧檯也有提供白開水。
♡沙朗牛排36盎司♡
36盎司的沙朗牛排份量滿滿，很適合多人共享一起吃，想豪邁大口過癮地吃肉，點這份就對了！牛排類都有附飲料和白飯，就像日本的家庭式料理餐廳，都會有白飯來搭配主餐。
紅品牛排的餐點都會先幫客人切塊後上桌，如果想自己切塊也可以點餐時先說。我們點的沙朗牛大概三～五分熟，也可以依自己喜歡的熟度請師傅料理。肉塊中間帶紅有彈性，原汁原味的沙朗牛搭配洋蔥、生菜及蒜片，澎派又好吃。
店家的炭烤功力真的厲害，直火炭烤風味極佳，肉質軟嫩紮實，香氣十足，讓人欲罷不能！
♡菲力10盎司♡
請店家不切的菲力牛排，切開後的粉嫩色擇也非常漂亮，吃起來嫩口有彈好入口，吃得到肉汁的鮮美好滋味。
♡德國豬腳♡
德國豬腳烤至外皮焦香酥脆，有幫切塊更方便品嚐，另附黃芥末醬可以沾著吃。
帶有膠質黏唇感的豬腳肉脆嫩有嚼勁，加上蒜片也別有風味。豬腳骨部份還有皮肉，我們這種愛啃一族的超喜歡，可以啃得很過癮。
♡松阪豬♡
松阪豬切得有厚度，表面烤得恰恰有脆感，咬下柔嫩細緻不膩口，風味香鹹可以一片接一片，是會涮嘴的好滋味，生菜洋蔥裡還多了蘋果片搭配喔！
♡絲瓜蛤蠣湯♡
不加一滴水的絲瓜蛤蠣湯，精選飽水含量的新鮮絲瓜，加上蛤蠣與薑絲提味，直接上炭火爐上悶煮，不需加水就能吃到原汁絲瓜湯，香鮮甜味這一碗通通有。
♡草蝦♡
炭烤草蝦鹽烤香氣滿滿，肉質鮮甜彈牙，愛吃蝦子的人可以加點。
♡德國香腸♡
炭火直烤讓德國香腸的醃燻香氣更鮮明，一口咬下Q脆有彈性，脆口感實在，大小朋友都喜歡，也非常下飯。
♡雞腿排♡
雞腿排肉完全原肉碳烤無醃漬，烤得外皮脆香，只撒上胡椒跟玫瑰鹽調味，吃得出雞腿肉排的鮮嫩度，香鹹好吃。
紅品碳烤牛排也有提供外帶，外帶分隔餐盒也很精緻，很多客人都會提前預訂，再自行到店裡取餐。
因為餐點都是現點現做，炭火燒烤又更費神費時，人多時可能需要等餐較久。不過店家從中午營業到晚上十一點，時間彈性的人避開正餐用餐時段，下午或宵夜時間來用餐也可以吃得到喔。
♡位置＆交通♡
紅品碳烤牛排位於公益路和永春東七路口，台中人氣排隊美食刁民酸菜魚對面，週邊商圈熱鬧，許多高檔餐廳都在這裡有據點。近74快速道路，免費親子景點黎新公園和李科永圖書館就在附近。停車有路邊停車格，隔壁也有收費停車場。附近公車依距離步行約2分鐘左右即可到達。
【公車站牌參考】
公車站：永春東七黎明路口／公益黎明路口
紅品碳烤牛排｜FB粉專
地址：台中市南屯區公益路二段628號
電話：0923 108 595
時間：12:00-23:00
消費資訊請依店家公布為主。
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