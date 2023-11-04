因為看到時差的鹹食照片一見傾心

雖然地點離我平常活動範圍有距離

即使從最近的捷運站松江南京也有大約10分鐘左右路程

依舊無法阻止想吃美食的心

門口很簡潔俐落大片玻璃窗可以很清楚看到店內情形

室內天花板是很舒服碧綠色

整體走工業風格的裝潢但多了許多色彩

櫃檯的燈具跟咖啡機搭配很時尚有設計

空間非常寬敞而且沒有廊柱遮擋

座位位在兩側靠牆的位置

留下大片的空地走道讓人不會感到擁擠

水杯跟餐巾紙都可以在中間的鐵櫃自由拿取

鐵櫃各格子裡都有許多可愛不同的小物擺設

也有一些寄賣的商品可以看看

長形的大木桌很適合團體

當天遇到的客人似乎是整個部門聚餐

比較難得可以在咖啡廳遇到一次可以容納5,6人的座位空間

窗角以木箱打造出很有露營風格的座位

夢幻的白色窗簾搭配下真的很像在帳篷中

非常適合女孩IG打卡拍美照

落地窗旁的雙人座位精緻亮麗

金框的鐵椅意外不會太難坐

桌上的仙人掌盆栽更是畫龍點睛

角落的空間放了許多有趣的道具跟裝飾宛如戲劇場景

店裡張貼蠻多支持香港的標語海報

難得咖啡廳的菜單第一頁先放食物

有提供正餐飯麵很有港式料理特色

甜點則是以多種貝果為主

飲品提供多種咖啡跟茶飲

也有很少女感的軟性飲料像是牛奶或氣泡飲等

香葉肉末‧辣蝦太陽蛋飯 TWD280

三種飯類主食光看名字都是我愛的料理

辣蝦太陽蛋飯跟我超愛的打拋豬肉感覺相似

但整體加上蝦子跟完美的太陽蛋更精緻

餐具特地用擦手巾包裹更環保也很有高級餐廳感

整體擺盤美到極致

清爽帶點辣感的南洋料理香氣刺激食欲

光看那顆完美太陽蛋的圓弧曲線跟焦酥金黃的邊緣就令人口水直流

蝦仁去蝦頭留下尾巴的殼煎過更香

精實的肉末以瘦肉為主但不會乾柴很有食感

清脆多汁的豆類切成小丁形狀入口

白飯跟太陽蛋之間巧妙淋上些許的甜鹹醬汁調劑

每一口都有著豐富多變的口感與味蕾層次

將蛋黃敲碎後的蛋汁留下融入肉末之間

香噴噴帶著微辣的味道真的開胃好吃

雖然是煎炒料理但意外不會太油膩

通寧美式 TWD130

咖啡與氣泡水形成漂亮的黑白漸層

加上頂部妝點的新鮮檸檬切片不僅帶來酸味更有清香

搖勻後享用可以喝到蠻明確的咖啡明亮酸度

秘製滑蛋蝦仔飯 TWD280

再訪選了非常港味的滑蛋蝦仁飯

滑蛋半夜體的金黃光澤跟水潤感非常完美

熱騰騰上桌撲鼻是滿滿的乾燒蝦香氣

一般港式餐廳的滑蛋蝦仁飯都是不辣的醬油香味

但時差的滑蛋蝦仁加入辣椒更帶勁

辣椒的辣度約莫是小辣到中辣之間

每一口都有著滑蛋包覆淋上醬油調味的白飯

口感超級濕潤入口即化

蝦仁本身肉質紮實有彈性

焦脆的外表外酥內軟不帶腥味

紅茶 TWD100

清爽不加糖的紅茶很解膩消暑

搭配較重口味的飯類主食剛好平衡

不過以單價來看覺得真的有點高

主理人似乎是到台灣發展的香港人

難怪料理非常有港式風情

我雖然很愛港式料理但對於餐廳的港式服務總是有點不適應

但時差的店員每位都很親切有禮令人舒心

雖然是咖啡廳但覺得料理更值得品味

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/04

花費: TWD380(冰紅茶+滑蛋蝦仔飯各1)

時差 Jetlag

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10:45-19:00

公休日: 週三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒 104 台北市中山區中原街13號

電話: 02-2536-3775



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