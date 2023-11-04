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台北中山-[時差 Jetlag] 近松江南京站10分鐘，好吃港式風味秘製滑蛋蝦仔飯，奢華大理石奶油貝果甜點，時髦工業風文青性格咖啡廳

2023-11-04 21:20:35 Elisa 人氣：341
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窩客好文

Elisa

發表篇數：306篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：時差 jetlag
place台北市中山區中原街13號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

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因為看到時差的鹹食照片一見傾心

雖然地點離我平常活動範圍有距離

即使從最近的捷運站松江南京也有大約10分鐘左右路程

依舊無法阻止想吃美食的心

門口很簡潔俐落大片玻璃窗可以很清楚看到店內情形

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室內天花板是很舒服碧綠色

整體走工業風格的裝潢但多了許多色彩

櫃檯的燈具跟咖啡機搭配很時尚有設計

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空間非常寬敞而且沒有廊柱遮擋

座位位在兩側靠牆的位置

留下大片的空地走道讓人不會感到擁擠

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水杯跟餐巾紙都可以在中間的鐵櫃自由拿取

鐵櫃各格子裡都有許多可愛不同的小物擺設

也有一些寄賣的商品可以看看

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長形的大木桌很適合團體

當天遇到的客人似乎是整個部門聚餐

比較難得可以在咖啡廳遇到一次可以容納5,6人的座位空間

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窗角以木箱打造出很有露營風格的座位

夢幻的白色窗簾搭配下真的很像在帳篷中

非常適合女孩IG打卡拍美照

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落地窗旁的雙人座位精緻亮麗

金框的鐵椅意外不會太難坐

桌上的仙人掌盆栽更是畫龍點睛

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角落的空間放了許多有趣的道具跟裝飾宛如戲劇場景

店裡張貼蠻多支持香港的標語海報

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難得咖啡廳的菜單第一頁先放食物

有提供正餐飯麵很有港式料理特色

甜點則是以多種貝果為主

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飲品提供多種咖啡跟茶飲

也有很少女感的軟性飲料像是牛奶或氣泡飲等

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香葉肉末‧辣蝦太陽蛋飯 TWD280

三種飯類主食光看名字都是我愛的料理

辣蝦太陽蛋飯跟我超愛的打拋豬肉感覺相似

但整體加上蝦子跟完美的太陽蛋更精緻

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餐具特地用擦手巾包裹更環保也很有高級餐廳感

整體擺盤美到極致

清爽帶點辣感的南洋料理香氣刺激食欲

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光看那顆完美太陽蛋的圓弧曲線跟焦酥金黃的邊緣就令人口水直流

蝦仁去蝦頭留下尾巴的殼煎過更香

精實的肉末以瘦肉為主但不會乾柴很有食感

清脆多汁的豆類切成小丁形狀入口

白飯跟太陽蛋之間巧妙淋上些許的甜鹹醬汁調劑

每一口都有著豐富多變的口感與味蕾層次

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將蛋黃敲碎後的蛋汁留下融入肉末之間

香噴噴帶著微辣的味道真的開胃好吃

雖然是煎炒料理但意外不會太油膩

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通寧美式 TWD130

咖啡與氣泡水形成漂亮的黑白漸層

加上頂部妝點的新鮮檸檬切片不僅帶來酸味更有清香

搖勻後享用可以喝到蠻明確的咖啡明亮酸度

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秘製滑蛋蝦仔飯 TWD280

再訪選了非常港味的滑蛋蝦仁飯

滑蛋半夜體的金黃光澤跟水潤感非常完美

熱騰騰上桌撲鼻是滿滿的乾燒蝦香氣

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一般港式餐廳的滑蛋蝦仁飯都是不辣的醬油香味

但時差的滑蛋蝦仁加入辣椒更帶勁

辣椒的辣度約莫是小辣到中辣之間

每一口都有著滑蛋包覆淋上醬油調味的白飯

口感超級濕潤入口即化

蝦仁本身肉質紮實有彈性

焦脆的外表外酥內軟不帶腥味

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紅茶 TWD100

清爽不加糖的紅茶很解膩消暑

搭配較重口味的飯類主食剛好平衡

不過以單價來看覺得真的有點高

 

主理人似乎是到台灣發展的香港人

難怪料理非常有港式風情

我雖然很愛港式料理但對於餐廳的港式服務總是有點不適應

但時差的店員每位都很親切有禮令人舒心

雖然是咖啡廳但覺得料理更值得品味

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/04

花費: TWD380(冰紅茶+滑蛋蝦仔飯各1)

時差 Jetlag

FB粉絲團/IG

10:45-19:00

公休日: 週三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址:  104 台北市中山區中原街13號

電話: 02-2536-3775


檢視較大的地圖

 

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