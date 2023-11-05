有時深夜就想吃熱騰騰的中式家庭式料理，像是熱炒或現炒好的青菜一鍋熱湯，全部配飯吃。就能慰勞上班一整天辛苦的自己。這間位於中壢區環西路的海都快炒。生意也是好到很誇張，不管平假日或凌晨1:00多來用餐，客人都超多，實際吃過後菲姐也深深愛上這家平價熱炒！被它的薑絲大腸給徹底迷住。它還有免費白飯、免費停車場、營業至凌晨2:00，這麼優質的午餐、宵夜美食，你絕對不能錯過！

海都快炒-店面外觀

店面外觀看似不起眼

不過真的有機會要來吃看看

人數若只有1人也可以在這裡輕鬆吃熱炒

不用擔心價錢及份量的問題

店內因為冷氣都開很強

所以從店外面玻璃看進去都是霧霧的狀態

好處是在裡面吃飯很涼爽

都不會覺得熱

店外的唯一小缺點就是抽菸區位置

就在大門旁邊

這樣會讓進出的客人們經過抽菸區

菸味有點重

對於菸味敏感的人

可能須配戴口罩進出

用餐專屬停車場

我們會常常深夜來用餐的原因就是它有免費停車場

對於開車族是一大福音

只要在海都快炒裡面用餐就能停進來

而且更棒的是總共有2個停車場

照片中這是第1個停車場

差不多路程2分鐘就能走到店內了

第2個停車場也不會很遠

大約是走路5分鐘左右

用餐環境

海都的用餐環境就是很道地的快炒店

圓桌可以容納多人

靠近窗邊的座位則是方桌

適合人數較少的客人

菲姐已經來用餐N次了

不管何時來店內

都是生意很好

有時候甚至需要等上一組客人用餐完畢後

才能進場用餐

若是假日來海都用餐

等待的時間需要更久

海都快炒-菜單

這是海都的料理區及海鮮區

裡面會放活跳跳的海鮮

想吃什麼可以直接跟店員說

還有這一整排黃底色的料理品項

是紙本菜單內沒有的

如果想吃也是跟店員說

快炒店的菜單就是餐點選擇很多

當然海都也不例外

除了餐點選擇很多

海都的價格也很平價

以熱炒店來說甚至是有一點太便宜了

而且像是平常我們只有2人來用餐

餐點幾乎都是點 “小份” 的份量

這樣就可以吃很飽了

份量設定的剛剛好

入座後每一桌會放有玻璃杯、碗盤、免洗筷等餐具

海都快炒-餐點分享

接下來的餐點照片

都是集結菲姐多次來用餐的照片分享

每次來必點的料理有以下：

青菜炒牛肉

薑絲炒大腸

鹽酥中卷

鐵板豆腐

蚵仔酥

以前菲姐對於薑絲炒大腸可以說是沒什麼印象

甚至是不太喜歡

可是自從某次與朋友來海都聚餐

朋友點了這道薑絲炒大腸後

我看朋友吃的津津有味

還一直吃它的薑絲

好奇的菲姐也吃了幾口

誰知道不得了

菲姐從此愛上海都的薑絲炒大腸

照片中這樣是小盤的份量

平常菲姐都自己吃一盤

實在是酸的有夠過癮

薑絲酸得很徹底

湯汁也是酸得很夠味

大腸吸附湯汁略酸

大腸吃起來是滑嫩的

整體一起吃

再配飯的話

就是菲姐心目中100分的完美組合

好吃的青菜炒牛肉

微辣帶點濃郁的沙茶香氣

也是白飯殺手之一

還有這道蚵仔酥

也是海都的經典菜色之一

菲姐也是每次來都必點

上圖是小份的蚵仔酥

上圖是大份的蚵仔酥

它的蚵仔很新鮮

鮮甜美味多汁

吃的到蚵仔的新鮮度

如果用餐人數多的話可以點大盤的蚵仔酥

這樣才吃的夠

每一顆的蚵仔酥都有著酥脆的麵衣

而且每一顆都是外脆內軟

每一顆蚵仔都很飽滿

就是好吃

麻辣臭豆腐

這道屬於不辣的臭豆腐

帶有麻辣香氣的湯汁

不過吃起來不會辣

會點這道是因為隔壁桌續點了2次

於是我們也跟著點看看

結果是有點小失望

可能是因為麻辣湯不夠香辣的關係

如果麻辣湯部分可以再加強的話

這道也會是菲姐的最愛餐點之一

鳳梨蝦球

海都的海鮮部分都表現得很棒

海鮮食材都很新鮮

像這道最基本的鳳梨蝦球也是每顆蝦球都很大顆

吃起來是飽足感很夠的

不是空心蝦球

滑蛋蝦仁

招牌豆腐

使用雞蛋豆腐先煎過再燉過

最後加以大量的蔥絲及柴魚片

還有秘製醬汁調味

整體也是一道很下飯的餐點

喜歡吃豆腐的朋友

這道也是必點

鹽酥中卷

來海都就是點海鮮類的最不會出錯

這道鹽酥中卷的味道非常鹹香

乾辣椒可能是配色或提香

吃起來是不會辣的

外皮酥脆呈現完美的黃金色

內部的中卷滑嫩彈牙

還帶有濃厚的蒜香味及鹹香味

感覺也很適合當下酒菜

或是追劇小點心

客家悶筍

使用桂竹筍製成的客家悶筍

算是客家人的家常菜之一

也是客家人的舌尖回憶

桂竹筍本身沒什麼味道

不過卻能吸附湯汁佐料的味道

所以客家悶筍是否料理的成功

就看這個湯汁有沒有入味

不過菲姐吃起來是覺得味道有點淡

若能更重口味會更好吃

用餐心得

能夠在中壢深夜還吃到美味的料理

實在是很幸福的一件事情

不管是清蒸、熱炒、油炸、湯類、炒飯炒麵等等

都能在這裡吃到

尤其是菲姐最愛的海鮮類料理

在這裡也能輕鬆吃到

實在是超級開心

剛好店家的料理口味也都是正中菲姐的心

甚至久久沒吃會懷念的美味

最棒的是海都快炒不受限於人數多寡

就能在營業時間內進來用餐

若真的要改善的地方可能就是店家的洗手間

可能是營業多年所以有點老舊

還有抽菸區改在其他地方較不會影響到大部份進出的客人

海都快炒-店家資訊

名稱：海都快炒

地址：桃園市中壢區環西路155號

營業時間：11:00-14:00、16:30-02:00

公休日：週二

電話：03-4915575

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