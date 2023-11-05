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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 早午餐超特別，除了炒泡麵之外，熱壓吐司、可頌系列也超好吃

早午餐超特別，除了炒泡麵之外，熱壓吐司、可頌系列也超好吃

2023-11-05 01:23:16 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：104
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窩客好文

我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：212篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Dino Brunch迪諾早午餐
place台北市中山區德惠街95號95號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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炒泡麵竟然有松板豬（沒錯）迪諾早午餐超特別，除了炒泡麵之外，他們家的熱壓吐司、可頌系列也超好吃，口味有德式香腸、紅龍牛肉、西西里雞腿、蔬菜/火腿/熱狗/煉乳…等多種選擇，而且價格也不貴哦

撰文。拍攝／呂萱萱

德惠街整條有超多美食，每家門面都滿小的，經過要稍微注意一下，就在台酒易洗樂超商的旁邊

大門是整片的落地窗，採光很不錯，看起來很明亮，門口還有洗手台供使用

店內是長條型，雖然位置不多，但還好翻桌率還滿快的，所以也不會等太久

超可愛！店家有好多恐龍的塗鴉彩繪及裝飾物，小朋友來這裡用餐一定很開心

除了現金支付，還有提供LINE Pay、街口支付。入內找好位置後，內用先掃QR Code點餐

維力炒泡麵＋松板豬＋半熟蛋

沒想到維力炸醬麵還可以用炒的？而且真的很好吃耶！麵很Ｑ、炒的很入味，加上半熟蛋一起拌勻，完全就是台灣在地的好味道

還有松板豬也很加分，口感鹹香，咬起來有脆度，讓炒泡麵變得更奢華啦

香煎西西里雞腿起土可頌

哇賽！這可頌的料感覺快爆出來了，我家老爺要把嘴巴張得跟怪獸一樣大才有辦法吃掉它

雞腿很軟嫩，多汁不會柴，加上滿滿的蔬菜，吃完很有飽足感呢

鮪魚起士熱壓吐司

我滿喜歡他們家的熱壓吐司，表皮酥香、內餡飽滿，鮪魚跟起士融合在一起，實在有夠香的

紅龍牛肉起土蛋漢堡＋花生醬

漢堡的料也是沒在客氣的，牛肉厚實滿大塊的，裡面的蔬菜份量也多，加上濃濃的起司、還有花生醬，咬下去口感很豐富

蜜糖鹹奶油厚片

這個好好吃！表皮有烤過、所以咬起來很酥脆，但吐司內裏的口感很綿密，又加上蜜糖鹹奶油的味道，女生都會很喜歡

黃金煎餃

如果想吃中式的點心，有煎餃、蘿蔔糕可選擇，煎餃皮脆詭的，裡面的內餡還會噴汁哦

四季主恩鮮奶青／冰美式黑咖啡

迪諾早午餐的飲料杯好可愛，一樣有恐龍圖案呢

冰美式的咖啡的水準還不錯，四季主恩鮮奶青，有茶的香氣、微微的奶味，喝起來不會膩

Dino Brunch迪諾早午餐│餐點心得

Dino Brunch迪諾早午餐，餐點好吃不打槍，以台北市來說，價格真的不貴，種類選項很豐富，想吃漢堡、熱壓土司、可頌、煎餃都有

而且店家真的很熱情，服務態度非常棒！真的讓人會想再回訪～

 

 

 

 




檢舉
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無菜單合菜超好吃，精緻又不貴！還有落羽松園區

一個人只要550元，還免收服務費ＣＰ值真的爆炸

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【食。遊新北】九點零一分韓式早午餐

 麵條Mantaul
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