おはよう，日本～

早上前往京都百樂酒店1樓用餐，簡易餐點吃完之後，前往今天第一站：東大寺～

世界文化遺產：東大寺，▼南大門12世紀創建，是東大寺正門，也是日本最大的山門。

▼金剛力士像13世紀創建，又稱東大寺的仁王先生。

超大兩尊巨大木像，據說是當時運慶、快慶等諸位佛師，只用69天便完工建造～

東大寺是一個融合了宗教｜文化｜藝術的特殊地方，遊玩在此，可以了解日本的歷史和佛教傳統，本身也是一個美麗的景點，還可以跟奈良鹿互動！

而在大佛殿屋頂兩側則是金鯱｜しゃち，他是一個傳說的生物，象徵水性的神獸鎮守屋簷，以除火害。

東大寺興建公元728年，這是一座古老的佛教寺廟，也是世界最大的木造建築物。

▼中庭八角燈籠。

寺廟的主要建築物：大佛殿17世紀創建，內部奉祀世上最大的室內青銅佛像：毘盧遮那佛～

一看毘盧遮那佛真是震撼，大佛高約15米，坐姿端莊，青銅外表下俯瞰眾生～

不管是在正面｜左邊｜右邊觀看，均有不同的形狀示意，威嚴中帶點慈悲心～

▼超大蓮花座花瓣，上面有佛像圖案雕刻～

▼虛空藏菩薩。

東大寺金堂內有廣目天像｜多聞天像巨大木雕法像。

大佛的右後側，有一根樑柱，底下有一個洞孔，又稱▼大佛的鼻孔，聽說穿過此洞，可以保平安，今天來一試！

小益～上～

▼如意輪觀音。

這邊也有繪馬｜各式御守，感謝小益購買1個御守送我，我把祂放在皮夾內，隨身攜帶保平安～

▼賓頭盧尊者傳說是釋迦牟尼佛的16大阿羅漢之一，聽說摸其身體各部位！？便會消除該部位疾病！？

我也來摸摸膝蓋和腿部，希望可以勇健走透透～

現場觀看東大寺，便覺得非常的巨大，但是聽說～現在觀看的建築物，竟然只是那個年代的⅔範圍，真是難以想像在那時，是要投入多少人力和資金來完成！？

一路走來處處可見▼奈良鹿，好像已經跟這邊自然融成一體，許多遊客前來～幾乎見怪不怪。

一般金剛大力士都是朝正面觀看，這裡卻是兩兩相望，粉特別～

兩大金剛力士像，左邊是張著嘴阿行像，右邊是▼閉著嘴吽行像，不怒而威；人們站在下面，會覺得非常的渺小～

在這邊還有一個特色，便是可以與奈良鹿互動～

只要購買米糠作的鹿仙貝便可以餵食；而這邊奈良的鹿非常聰明，還會跟你點頭｜鞠躬，只是在餵食的時候要注意，可能會被一大群的鹿給包圍，真的會被咬傷，要小心！

後續前往午餐路途中，四處可見和鹿有關的吉祥物｜圖案。

位在近鉄奈良駅的うなぎのねどこ えどがわ｜近鉄奈良駅前店，店面在東向商店街裡面。

這裡▼鰻魚三吃的吃法是： 01.吃品嚐鰻魚飯原味｜02.吃伴入蔥絲和山葵｜03.吃加入茶湯成茶泡飯。

3種吃法都不錯，都好吃～

而在東向商店街，本身也是一個購物｜吃美食熱鬧的地方，因為在近鉄奈良駅附近，交通便利！

這邊店家的伴手禮，也是和小鹿有關係，如果喜歡的話，可以購買回去當紀念品～

今天 小益則是來尋找喜愛扭蛋，▼是回飯店才揭曉的扭蛋小物。

往下一站囉～