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2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023-11-05 12:06:09 揚子陵 人氣：103
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窩客好文

揚子陵

發表篇數：456篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 鶯歌區

近期聽聞在新北鶯歌｜永吉公園的蒜香藤花～也在盛開當中～

今天前往觀看，感覺已過最大值！許多花兒已經開始在凋謝～有點可惜了！

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

 

鶯歌永吉公園

地址： 239新北市鶯歌區鶯桃路294

營業時間：

每天 24 小時營業

有料鶯歌永吉公園停車場停車🚗｜無料🛵｜有廁所 🚾

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

 

鶯歌永吉公園位於新北市鶯歌區，這個公園每年蒜香藤花開季節，美麗花況粉漂亮～

除了蒜香藤花之外，公園一年四季還有34墨染櫻56日本紫藤花蓮花12炮仗花，公園雖然不大，不同的季節前來，還會有不同的賞花氛圍～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

 

而且還有親子遊樂區域，有3座高層式迴旋式溜滑梯｜盪鞦韆｜攀爬區｜玩沙區｜3D地面彩繪，相信小朋友來這邊戲玩，可以消耗一下滿滿的活力～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

 

這邊蒜香藤區域2處，1個在溜滑梯旁的花架上，另1個在公園步道下方的花架區域。

蒜香藤花盛開的季節，讓這裡瞬間變成一個的美麗地方～

 

蒜香藤花是攀藤植物，花朵會呈現出淡紫色｜白色色調，靠近會有濃郁的蒜香味道，這也是它得名的原因，當你走進公園花架中，彷彿被花海給包圍～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

 

沒有想到看似一個小小的永吉公園，這裡竟然還有蓮花池塘｜步道｜樹林和花圃。

公園的設施齊全，可以讓來訪的遊客盡情的玩耍和休憩。

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

 

就這樣～四處走走漫步，觀賞四周景觀，這裡是假日放鬆的好地方！

其次這裡還有可遮陽的籃球場，在下午時刻應該會人聲鼎沸，三五好友在此打籃球，飆汗打屁聊天也不錯！

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

 

公園內有許多步道，可以自在漫步於樹林間，欣賞一下綠意盎然的生態，來這邊享受一個寧靜放鬆的時刻吧！

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

2023新北鶯歌永吉公園，蒜香藤花開，11/05即時花況～

 

這裡只是一個小點（純屬個人觀感！），不過在適當的季節，可以來到這邊欣賞到蒜香藤花開，也是不錯的～

整體的公園，環境維持的不錯，希望下次其他花季時刻，有緣再訪～

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揚子陵

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