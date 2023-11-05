台中吃到飽又有新選擇啦，這家在網路爆紅的【九九蒙古烤肉火鍋】，主打超少見的蒙古烤肉無限享用，也可以搭配火鍋打造豐盛饗宴，五款肉品加上數十款時蔬鍋料想吃自己夾，還有飲品、炸物、咖哩飯、滷肉飯、打拋豬肉飯、霜淇淋、冰淇淋，通通都是讓大家無限吃到飽，每人平日中午只要298元起，這個價格真的是太佛心了!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【九九蒙古烤肉火鍋】 目前台中有兩間分店，這次來到的是位在西屯區的西屯店，紅白色系的鮮明外觀，寫著大大的招牌字樣，經過時讓人忍不住多看幾眼，開車可停放附近路邊的收費車格。

▼【九九蒙古烤肉火鍋】 用餐環境以紅白色為主軸，搭配充滿設計感的擺設，很有時髦又摩登的氛圍，座位以2-4人的桌位為主，座位數很多整體相當寬敞。

▼【九九蒙古烤肉火鍋】自助吧分為火鍋和蒙古烤肉食材區，記得火鍋區食材才不能夾進蒙古烤肉呦，一旁的主食區則有咖哩飯、滷肉飯、打拋豬肉飯及多款麵食品項。

▼【九九蒙古烤肉火鍋】熟食區供應三款炸物小點，還有麻辣豆腐及鴨血可以裝取，根本光吃這些就飽了吧!

▼【九九蒙古烤肉火鍋】飲品冰品選擇也很多，從茶飲、果汁、咖啡，冷熱飲都有，還有DIY霜淇淋機和冰淇淋。

菜單

【九九蒙古烤肉火鍋】採取吃到飽模式服務，平日午間蒙古烤肉吃到飽每人298元，蒙古烤肉+火鍋每人398元，平日晚餐/假日全日蒙古烤肉+火鍋每人438元，用餐時間90分鐘，酌收10%服務費。

餐點介紹

蒙古烤肉

▼蒙古烤肉食材統一使用以白色大碗盛裝，共五款肉品、十種配菜，多款特調醬汁可以自由搭配，肉品包含五款牛、豬、羊、雞可選擇。

▼接著可以夾取蔬菜和配料，從有空心菜、高麗菜、豆芽菜、洋蔥、九層塔、蕃茄、紅蘿蔔、青椒、蔥段、豆干等，讓大家可以夾好夾滿疊高高。

▼最後再淋上喜歡的各式各樣醬汁，夾上夾子放到桌上，由師傅們拌炒就完成，最後會由服務人員端到座位，不用再旁邊等好貼心。

▼蒙古烤肉區由師傅在大石板旁不停用長筷子翻炒，冒著陣陣白煙滋滋作響聲，光在旁邊就聞到陣陣的香氣~

▼炒到鹹香夠味的蒙古烤肉，肉品吃起來十分軟嫩好咬，搭配蔬菜的爽脆感充滿層次，可以說是十足的白飯殺手，最棒的是可以自由調配喜歡的口味，推薦可以加點辣度更涮嘴!

火鍋

▼火鍋採取鴛鴦鍋的形式，共有和風昆布燒鍋、東北酸白菜鍋、九九麻辣燒鍋、蒜香老火燒鍋、和風壽喜鍋可選擇，這次選了招牌東北酸白菜鍋及九九麻辣燒鍋，酸白菜鍋的酸度剛剛好，湯頭喝起來溫潤又順口，麻辣燒鍋的辣度開胃過癮，拿來涮肉片非常夠味。

▼火鍋食材的自助吧種類也很豐富，共有20多款蔬菜鍋料可享用，有玉米、高麗菜、芋頭、蒟蒻、蟹肉棒、豆皮、木耳等。

用餐心得

想要吃到飽也不用花大錢，CP值超高的【九九蒙古烤肉火鍋】，能吃到外面少見的蒙古烤肉，體驗自己夾和搭配醬汁的樂趣，由師傅炒到香噴噴真的有夠涮嘴，調味也可以自由掌握很貼心，除此之外還有超豐富的自助吧可享用，這個價格真的很強，難怪在網路上造成超高討論度!

店家資訊

九九蒙古烤肉火鍋

粉絲團：九九蒙古烤肉火鍋 FB

九九蒙古烤肉火鍋 – 西屯店

地址：台中市西屯區西屯路三段149-1號

電話：04-2462-5577

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30

九九蒙古烤肉火鍋

地址：台中市北屯區崇德路二段239號崇德國中旁邊大連路上

電話：04-2246-5858

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/