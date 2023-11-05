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台北花海勝地！美堤河濱公園親水灣4萬盆草花，台北最美花海景點

2023-11-05 14:50:29 饅頭弟 人氣：101
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窩客好文

饅頭弟

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文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 中山區

河濱首波花海在美堤河濱自然親水灣旁盛大登場，展現了繽紛多彩的「野花系特色花海」

這場活動不僅為悠閒恬靜的河濱公園增添了生氣，也為整個城市帶來了一片繽紛的花海風景

一直到明年的11月中旬，都是觀賞這片花海的最佳時期，快來與親朋好友一起來河濱公園享受這美麗的花海吧

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美堤河濱公園的花海真的令人驚嘆！整個公園區域種植了多達4萬盆各種類型的草花

其中包括特殊品種的千日紅（圓仔花）、天使花和小百日草

這些花朵被巧妙地安排在高低不一的花叢中，彷彿自然中的野花綻放，呈現出極致美麗的質感

 《美堤河濱公園花海》怎麼走 

GOOGLE地圖搜尋「美堤河濱公園兒童遊戲場」 (PLUS CODE3HG4+GG 中山區 台北市)

公車搭乘42(含區間車)72208268645(含副線)、棕20、紅3(含區間車)、綠16

20區間車、藍26，至「大直美堤花園三」站下車，沿樂群二路轉至敬業三路

往河堤直行到底，即進入美堤河濱公園，往上游方向約300公尺，可見美堤河濱花海捷運

文湖線劍南路站出站，沿敬業三路往河堤直行到底，進入美堤河濱公園，往上游方向約300公尺，可見美堤河濱花海

自行車1.北市河濱自行車租借站：美堤站

2.Youbike 1.0：捷運劍南路站(2號出口)、樂群二敬業四路口站

3.Youbike 2.0：捷運劍南路站(2號出口)站、中429公園站、樂群二敬業三路口站

自行開車1.  google導航設定「美堤碼頭停車場」

2.  自基十六號水門或樂群一路越堤道路進入美堤河濱公園，沿線有停車格可供利用

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紅色、粉色、紫色、黃色、橙色、白色，這些不同色彩的花朵鑲嵌出一片繽紛多彩的花海，好像是一幅繪畫般美麗

這些色彩繽紛的花朵相互交織，形成帶狀的花海，讓整個景色更加繽紛夢幻

走在其中，彷彿進入了一個色彩斑斕的夢境，讓人不禁陶醉於這美麗的花海之中

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美堤河濱公園的景色真是令人陶醉！廣闊的翠綠草原與基隆河交織出一幅壯麗的山水風光，與周圍城市的現代建築形成了鮮明對比

這片寬廣的綠地不僅能俯瞰台北市的著名地標，如台北101、圓山大飯店、美麗華摩天輪等

還能近距離欣賞鄰近的松山機場，看著飛機在空中降落和起飛，絕佳的視野讓這裡成為北市最令人陶醉的河濱公園

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在親水灣的中央，矗立著一座壯麗的「大愛心」雕塑，它不僅是民眾喜愛的拍照打卡景點

還會隨著潮汐的漲退，與水面的倒影交相呼應，呈現出多樣且迷人的變化

當基隆河的潮水退去時，親水灣的水位恢復平靜，呈現出原本的景色

而每個月大潮來臨時，水位上升，便形成一大一小的愛心，猶如大自然在這裡留下的浪漫印記

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地上的彩繪也很好拍

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河堤上的牆壁彩繪也是一大吸睛的重點，記得要合拍一張作紀念唷

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文章標籤

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