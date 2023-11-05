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法月｜台中高級法式料理隱身在美術館附近的巷弄內，老宅改建的玻璃屋讓用餐氛圍格外浪漫 約會慶生的法式餐廳好選擇

2023-11-05 17:59:08 愛吃鬼維尼 人氣：97
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窩客好文

愛吃鬼維尼

發表篇數：170篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：LAFETE・法月
phone04-2252-168
place台中市西區存中街39巷2-1號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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法月台中算是老字號的高級法式料理，是許多人約會慶生會選擇的高檔美食餐廳之一

搬遷至新址的 LAFETE法月法式料理隱身在台中美術館附近的巷弄內

是一棟老宅改建的玻璃屋，用餐氛圍格外浪漫，白天陽光灑進玻璃屋的光更是讓許多網美們紛紛前來用餐拍照

現在 LAFETE法月法式料理有開放平日中午用餐了!不再只有假日才能享受玻璃屋之美~~~

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網路上幾乎都是法月白天的用餐驗文章

今日維尼要帶大家來體驗夜晚的法月法式料理~~~

老宅改建的玻璃屋加上戶外庭園及許多樹木植栽的造景

讓夜晚的法月增添了一絲浪漫的氛圍

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現場的服務人員也很會拍攝取角度

跟姊妹一起來法月慶生還能獲得美照~~~~ 

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相較於戶外的浪漫氛圍

室內用餐就相對明亮些 

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法月法式料理二樓還有兩間包廂

小包廂6人起，大包廂10人起

大包廂還備有投影麥克風設備

若是公司或家庭朋友多人聚餐，定位時可提前告知想要預定包廂喔!

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法月法式料理的菜單每一季都會做更換

總共有12道，以法餐來說份量算很多，因為常常有些法餐吃完都還要再去吃下一餐填飽肚子

但是在法月法式料理我們倆吃得很撐，男生也會吃得飽

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一入座服務人員都會詢問要礦泉水還是氣泡水

法月選用的牌子也都是各大米其林餐廳會選用的知名品牌

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建議先吃右邊的烏魚子蘋果塔

切丁後的蘋果搭配薄荷葉Q，配上襯底的烏魚子，讓脆口的蘋果清爽能降低烏魚子的厚重口味

左邊的馬鈴薯搭配慕斯鴨肝 加上主廚特製的酸奶點綴別有一番風味

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是一道少女心爆棚的菜色~~~配色擺盤好美啊~~~~

那晶瑩剔透的櫻花凍及可食用的花卉

底下是舒肥過的胭脂蝦和炙燒過的白身魚及海參

一旁還有柚子冰沙點綴 

是一道吃完海鮮後又很爽口的一道前菜

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磯煮過後的鮑魚加上炙燒過的干貝，讓香氣整個隨桌上菜一面撲鼻而來

底下的醬汁是柴魚下去熬製的醬汁，鮮甜鮮甜的，但不會味道過重搶了主食的風采

再搭配前方的水梨片增加口感上的層次

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這麵包一上桌就立即吸引我們的注意

是法月手做的藍染麵包和桑葚麵包

藍染麵包是由一種純天然的中藥材(青黛粉)製作而成，外酥內軟的口感除了美味，色彩上也非常漂亮吸睛

奶油是一個胡蘿蔔的造型相當可愛

是手做的鯷魚奶油，撒上烘烤過的黑橄欖

搭配麵包一起，有獨特的香氣 

若是吃不飽，美味的麵包都是可以再續加的喔!

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這碗澄清雞湯深受我和友人倆的愛

手做的松露義大利餃雖然外型上做得像中式的水餃，但他們的餅皮吃起來更為厚實Q彈有勁

而咬下的每一口，嘴裡都是滿滿的松露香氣~~~

搭配用羊肚菌慢火熬製多時的澄清雞湯，讓整個胃都暖了起來! 

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這是一道好吃又好玩的料理~~~手做可麗餅

可麗餅上方有酥炸過的東港櫻花蝦捲

再自行將醃漬過的櫻桃蘿蔔、接骨木小黃瓜及無花果放入可麗餅內

最後再將滴管內的無花果醋滴上幾滴捲起來就可以享用了!

吃起來是外軟內酥的口感，我個人很喜歡這一道

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清蒸過的高山泉水鱸魚，肉質細膩又紮實

底部醬汁是蛤蜊檸檬奶醬及飛魚卵，口味上很清爽

一旁還有雲耳及大蔥點綴

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九蒸九曬酸桔茶

取代一般餐廳所使用的冰沙來清除口中異味

法月的酸桔茶是使用苗栗客家庄的酸柑，搭配陳皮及酸柚汁熬製，非常特別!

酸爽回甘，手邊那塊黑色的就是客家酸桔的原始樣貌喔!

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以為要進入主菜了! 沒想到還有一道梨山蘋果雞

上頭是烘烤過的羽衣甘藍，相當酥脆吃起來有點像是烤過的海苔

煎烤過的雞腿肉，肉質相當嫩Q，連雞皮也處理得很好

底部是米麵搭配麵茶下去熬製的，拌著羊肚菌醬汁一起，有點想是在吃燉飯一樣的口感 

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主食我們倆一人點日本A5和牛 一人點伊比利豬

被譽為世界上頂級牛的日本A5珍稀和牛，透過主廚恰到好處的烘烤時間

將柔軟鮮嫩的肉質鎖在裡頭，讓每一口咬下 油脂的香氣一直不斷竄出

享受入口即化的清甜口感

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選用西班牙最頂級的以橡樹果實飼養的伊比利豬腰眼肉 

伊比利豬的口感就宛如牛肉一般的軟嫩

但是這部位的肉吃起來較為Q彈軟嫩，油脂也相當豐富

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法月法式料理的甜點我覺得很有噱頭，也會令人不禁想拿起手機拍照錄影

服務人員會在桌邊進行甜點的製作

開始現炒-139°C的慕斯冰(口味會依照季節更換) 我們今天吃的是我最喜歡的芒果風味

搭配手工奶酪，絲滑涼爽的口感很過癮

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除了有炒冰之外還有頂級生乳卷和馬卡龍

搭配茶品一起享用

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另一大噱頭就是在法月慶生 (需於訂位時提前告知)

會招待一份提拉米蘇，或是加購$399會有這個小蛋糕，還可以自己拍打玫瑰花

讓每一片玫瑰花灑落在盤上，增添了互動趣味性

現在還有生日活動: 憑谷歌五星評論一位折抵$100 

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《維尼食後心得》

以往男生對法餐的印象總是吃不飽但是法月給的份量真的很多

我們倆位女生吃超級飽(以女生來說我們倆的食量是大的完全不輸男生)

雖然白天玻璃屋的用餐氛圍更像是在網美餐廳

但是夜晚的法月戶外造景加上燈光效果，也別有一番浪漫

現在法月法式料理平日午間也開始供餐了唷!

不再只有假日才能享用白天的玻璃屋美景

 

 

【LAFETE 法月法式料理】

電話: 04-2373-0111

營業時間: 12:00~14:30 / 18:00~22:00 (週一公休)

地址: 台中市西區存中街39巷2-1號

臉書粉絲團: Lafete·法月 

 

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維尼我是喜愛旅遊喜愛美食的人 也很喜歡跟大家分享我喜歡的東西 希望吀能不藏私的推薦我更多好吃好玩的唷!
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