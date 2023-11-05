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台北信義-[柑橘Shinn 魚水] 近台北101世貿站5分鐘，人氣拉麵柑橘第三間分店，鮮濃魚湯湯頭佐特色生魚叉燒，海味與果香交織創意拉麵

2023-11-05 22:39:34 Elisa 人氣：100
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窩客好文

Elisa

發表篇數：311篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：柑橘SHINN魚水
place台北市信義區基隆路一段428號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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冷冷又下雨的冬天非常適合火鍋跟拉麵溫暖一下身心

被工作操勞筋疲力盡的晚上接近8點半竟然很多店家都已經打烊

索性就直接殺來吃口袋名單的柑橘三店魚水

位置就在世貿大樓旁很便利信義區打工仔的我

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門口有非常詳細的用餐規則說明

基本上都跟之前吃過的二店鴨蔥一樣

限定版的海音拉麵特別有海報介紹尊榮待遇

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店內座位很友善獨食的客人

一整排高腳吧台座位可以自在享用一個人的拉麵時光

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正中央的長桌採對坐的方式併桌

如果多人朋友一起來用餐的話選擇長桌更方便聊天交談

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開水有多達三種選擇

除了白開水之外也有提供清爽的柑橘與檸檬水

熱水壺更有非常好喝的高湯可以喝

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魚水有提供許多醬料可以自由調整

從柚子胡椒到辣味噌選項多變

不過我自己吃拉麵跟火鍋基本都是原味派就沒特別添加

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店內點餐採用拉麵店常見的自助點餐機非常方便

可以透過螢幕選擇餐點後直接現金付款即可入座

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餐點幾乎都有圖片可以參考

不用光憑文字想像點餐很有幫助

每日的拉麵數量有限

如果有非常想吃的口味的話還是會建議盡量中午一開店就來品嘗

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柑橘鮮魚淡麗 TWD260

原本在糾結是不是要一次點傳聞海味超鮮的海音

但後來想想自己初來乍到還是從入門款清爽吃起

柑橘系列的拉麵上桌都會提供可愛的橘色小沙漏計時

喜歡拍照的記得要把握沙漏時間速速拍完

才能把握最美味的時候開始享用

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第一次吃以生魚叉燒為主角的拉麵非常有特色

湯頭帶著非常清爽甘甜的柑橘果香跟魚湯的海味

特別是將新鮮柑橘跟檸檬切片壓出果汁融入湯頭會更清爽

整體湯底的甜度我覺得比鴨蔥更甜許多

不過魚湯的海味我覺得如果不習慣的話可能會覺得有點腥

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主食肉類有豬叉燒、雞叉燒跟生魚片三種

粉紅色帶著光澤的生魚片邊緣有點像我很愛的高知名物炙烤鰹魚的做法

單吃很Q彈軟嫩

不習慣的話可以浸入高湯變成熟魚再享用也不錯

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雞叉燒感覺有舒肥過非常柔嫩

帶點黑胡椒的調味跟鮮味調性的湯頭有點區分的層次感

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麵體是淡米色的粗麵非常有彈性

即使吃到最後一口也依舊很有咬勁不會軟爛

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整體來說魚水的生魚叉燒跟魚湯底都非常特別也少見

只是我自己覺得跟柑橘果香好像沒有那麼和諧

跟鴨蔥比較我自己會更喜歡鴨蔥一些

有機會還是會想去吃吃一店的雞白湯試試

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/01/27

花費: NTD260(柑橘鮮魚淡麗x1)

柑橘Shinn 魚水

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 17:00-20:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (有候位時50分鐘)

低消限制: 每人200元 (12歲以上)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址:  110台北市信義區基隆路一段428號

電話: 02-8786-0535


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

台北信義-[柑橘Shinn 鴨蔥] 近六張犁捷運站5分鐘，人氣名店柑橘二號分店，特色鴨與蛤蜊山珍海味高湯，油香鴨醬叉燒飯推薦，果香清爽系拉麵推薦

台北信義-[福來得咖啡 Fred`s Cafe] 近世貿中心基隆路口，美味焦糖布丁與單品冰滴，隱藏市中心一隅鬧中取靜，很有溫度的職人自家烘焙咖啡吧

台北信義-[五之神製作所] 近松菸文創市政府捷運站，招牌特色濃厚蝦味湯頭，有趣的法國麵包切片佐番茄湯頭，源自東京的台北人氣排隊名店

文章標籤

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