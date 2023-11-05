山上走走日式無菜單鍋物｜風城走走。來鍋山海珍味｜龍蝦和A5和牛通通有｜新竹火鍋推薦

山上走走日式無菜單海鮮鍋物｜風城走走。來鍋山海珍味🍲

在新竹擁有極佳好評的山上走走，除了海底世界造景的人氣燒肉之外，無菜單海鮮鍋物也是在地人的心中愛，不只用料講究還食材新鮮看的見，

像是龍蝦多吃、A5和牛等高檔食材這裡通通吃得到，還有精緻前菜、烤物與雜炊粥等美味相伴，這美好的大海珍味值得來擁抱一回，朋朋們今晚就來山上走走暖心吃一鍋吧。

山上走走｜餐廳環境

位於於新竹都心地帶，三民路上的山上走走日式無菜單海鮮鍋物，相近Big City巨城和北新竹車站，與綠意園道相鄰，不只擁有極好的用餐環境，地理位置也便捷好找，當地人的聚餐或吃鍋名單裡，肯定有山上走走的名字在裡頭～

店內空間寬敞舒適、間距也合宜，

山上走走除了友善單人座區，也有開放式小包廂，可依據用餐需求做選擇，

還有滿載生猛海鮮的水族箱可觀賞，一眼就能感受食材的鮮美程度。

紅磚牆與木造建材暖心相呼應，為整體增添了幾分雅緻沈穩氣息；而落地玻璃窗引入了大面積的舒心日光，

享用美味鍋物的同時，還能飽覽窗外綠蔭街景，令吃鍋氛圍格外安閑寧靜。

山上走走主打無菜單鍋物，以極品海味與和牛等特色來征服饕客們味蕾，

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

一旁還有微醺酒水歡樂助興，用餐採預約制且提供四個餐期選擇，餐程包含沙拉、前菜、海鮮、龍蝦、肉品、鍋物、烤魚、雜炊粥、冷飲、甜點等料理十分豐富，

除了極品龍蝦多吃與日本A5和牛之外，還有吸收豐美精華的雜炊粥來作為料理收尾，將這處值得比讚海陸盛宴，獻給喜愛優雅吃鍋的朋朋們～新竹果然是個美食寶地！

山上走走｜菜單MENU

無菜單料理

🔍 MENU：點我

(取自 山上走走 官方)

山上走走｜餐程介紹

✿ 海陸無菜單鍋物-雙人｜1280+10% X 2

➤ 忌口品項請提前告知，可另做調整安排

➤ 前菜-照燒雞冷麵｜冷菜-海鮮冷盤

➤ 奶油香煎龍蝦

➤ 主餐波士頓龍蝦味噌火鍋

➤ 龍蝦蔬食｜牛肉盛合

➤ 雜炊粥

➤ 香煎鮭魚｜和牛握壽司｜海膽蒸蛋佐箱根蟹肉

➤ 紫蘇醋飲｜日式蕨餅

➤ 打卡評論-壽星禮｜金箔霜淇淋

✿ 前菜｜照燒雞冷麵

入座後即會送上開胃冷菜，今日為照燒雞冷麵，

甜Q的照燒腿肉搭配溏心蛋與冰爽冷麵，食慾已悄悄被打開。

✿ 冷菜｜海鮮冷盤

➤ 天使紅蝦｜蟹膏干貝堡｜澎湖脆管

➤ 山藥鮭魚卵｜紫蘇蘿蔔

緊接而來的是海鮮冷盤，

天使紅蝦的冰彈鮮甜叫人愛不釋口，還有肥美貝肉夾入滑腴蟹膏製成的蟹膏干貝堡，更是叫人欲罷不能；

澎湖脆管的海味鹹香令冷盤添了些許力度，而爽脆清口的紫蘇蘿蔔，適時的潤嘴，做了很好的過渡，細滑山藥與鮮美鮭魚卵汁完好結合，搭上療癒的逼波聲響，整個很討喜，這道冷盤完全是海味老饕的最愛。

✿ 奶油香煎龍蝦及蔬食

享受桌邊服務的波士頓龍蝦三吃，由奶油香煎龍蝦來打頭陣，奶油的熱鍋香氣，令人不自覺嚥起口水，

將龍蝦悶煎至金黃上色即可享用，入口有著迷人奶香，同時保有龍蝦本身的鮮彈，龍蝦肉大塊咬著超過癮，已摩拳擦掌期待接續了。

✿ 主餐｜波士頓龍蝦味噌火鍋

提起鮮醇美味的湯頭，火鍋自然不在話下。今日重頭戲來了，龍蝦煎畢，接續炒入洋蔥爆香，沖入日式味噌湯熬煮後，

依序先放入主角波士頓龍蝦頭，煮至外殼呈現熟紅，

最後是蕈菇、時蔬、大白菜與香菇墨魚花枝等食材，並將其熬煮至精華全然釋放，集結大海鮮味於這鍋，喝入肚的每一口，都是鮮醇好滋味。

鮮味十足的龍蝦膏，搭上軟嫩蝦肉，喜愛龍蝦的米，吃得超開心！

還有將墨魚花枝漿嵌入香菇內的創意丸子，將軟嫩與Q彈合二為一，還咬得到花枝的大塊口感，兩顆一下就秒殺。

✿ 海膽蒸蛋佐箱根蟹肉

海膽蒸蛋吃的是滿滿真材實料，咕溜滑嫩的化口滋味與海膽的嫩腴無比合拍，

還有甜嫩蟹肉和嗶啵魚卵加乘鮮美，喜愛蒸蛋的米，咻一下吃光光。

✿ 和牛握壽司

再來一貫和牛握壽司為牛肉盛合鋪陳一下~

每口皆能感受到油脂香氣與和牛甜美，軟嫩化於口的滋味，滿滿笑顏完食他 。

✿ 牛肉盛合

➤ 日本鹿兒島A5和牛

➤ 牛肩上肉｜牛小排｜牛培根

接續而來的是期待已久的牛肉盛合，包含了日本鹿兒島 A5 和牛、牛肩上肉、牛小排與牛培根，

將A5和牛輕涮至粉嫩出汁即可起鍋，集脂香、肉甜與口感於一身的和牛，

佐以松露月見蛋送入嘴，細嫩肉質和滑潤蛋黃醬和松露雅香完美結合，入口即化的滋味，已征服米的舌頭

富含彈嫩嚼感的牛肩上肉和牛小排也不錯，單吃美味，佐以清爽的日式醬油也超合拍；

還是嫩彈帶有Q筋咬勁的牛培根麻金讚，喜愛過癮嚼感的你，先涮這片牛培根！

✿ 紫蘇醋飲

餐與餐之間，來杯酸甜爽口的紫蘇醋飲解膩潤潤嘴，沁涼滋味叫人好心情無限

✿ 香煎鮭魚

再來一道魚料理豐富口感轉個味，上色橙黃如寶石的香煎鮭魚，

肉質軟嫩魚肉也大塊咬著很滿足，佐以椒鹽再擠上一瓣檸檬提鮮解膩，整頓餐程下來，食材真心很豐富多趣呢

✿ 雜炊粥

雜炊粥也是今日的一大要角，吃完火鍋的極品精華湯汁肯定不能浪費，

店員會桌邊服務逐一加入米飯、蛋液、蔥花、海苔絲、飛魚卵與松露，最後放入去殼龍蝦螯進行煨煮，熬至米飯糊化成粥，

看似樸實卻將滿滿食材精華鎖入其中，今日最愛，這碗精醇雜炊粥肯定有前三。

✿ 甜點｜日式蕨餅

蕨餅提供黃豆粉與抹茶兩種，

最後以柔滑Q爽的日式蕨餅來甜心收尾，甚好

✿ 金箔霜淇淋

⧐ 用餐於FB/IG/Google其一打卡評論，即贈金箔霜淇淋乙支。

⧐ 於訂位時告知當月壽星，即贈金箔霜淇淋乙支。

口味每日隨機，今日的是原味香草，將一整片土豪金箔大氣覆蓋於冰淇淋上，閃得米眼睛都睜不開了XD冰心柔滑還漫著馥郁奶香，結合香脆餅皮，最後來隻甜入心扉的金箔霜淇淋潤潤嘴，嘴角不自覺向上月彎彎。

山上走走｜用餐須知

消費方式 $1280+10%/人 ｜忌口品項請提前告知，可另做調整安排

預約時段為11:30及13:30｜17:30及19:30

4人以上訂位需分開訂，再私訊粉專將座位安排在一起

12歲以下孩童不收費｜訂位時需告知確實人數

線上預約訂位：點我

山上走走｜餐廳資訊

📮 新竹市東區三民路99號

📞 03-6109638

🕙 11:30、13:30、17:30、19:30

🔍 Facebook｜Instagram

🅿️ 鄰近設有收費停車場：

遠東巨城購物中心停車場｜遠見民族停車場

△ 採預約訂位制

△ 線上預約訂位：點我

山上走走｜餐廳地圖