石螺鮮螺獅粉 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境 ：

菜單：

點餐在右邊點餐，上面有價格！主打螺獅粉湯底搭不同的麵食

點餐後先付款，味道辣度正常，所以就請一句自己平常吃辣的程度點！老闆娘推薦炸但跟螺獅粉味道搭！

菜色：

點了招牌的螺獅粉，這個地方有個小Tip 有些粉是紅˙薯粉條但螺獅粉搭的是米粉，大部分我都去這些特色小吃都會多問一句是不是米粉還是粉絲？

招牌搭上老闆娘推薦的炸蛋說吸湯更好吃

炸蛋吸湯後還不錯！有一股蛋香跟鮮甜交織

螺獅粉的湯有點灰白色，味道不會太重，我喜歡再來兩杓醋、一杓辣椒更為對味！

在大陸工作時最喜歡米線、米粉跟台灣的米苔目很像，但米線不太會泡爛，吸湯很有味道！這家的也好吃！

喜歡木耳與酸豆角、花生也不錯！不過這個配料希望可以再多一點！吃得有些意猶未盡

主食的炸排骨肉對我的吸引力一般！但他的味道有點像小酥肉還不錯吃！

石螺鮮螺獅粉

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 米粉很好吃推薦第一次來選這個！配料的木耳跟酸豆角很好吃希望能多給一點！辣度符合台灣人習慣，依據自己習慣選。道地的螺獅粉味道，味道很可以。

營業時間：週一~週日11:00-23:58（定休：無，不定休請洽店家)

FB：X

電話：0970976020

地址：407台中市西屯區福星路588號



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