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【台中 特色小吃】石螺鮮螺獅粉，道地螺獅粉必然有酸豆角、花生、木耳缺一不可，好湯頭更是超推

2023-11-05 22:46:47 Julia Hsu 人氣：99
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：382篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：石螺鮮螺獅粉
phone09-7097-6020
place台中市西屯區福星路588號
作者本次評價：
3.30
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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石螺鮮螺獅粉
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

【台中 特色小吃】石螺鮮螺獅粉，道地螺獅粉必然有酸豆角、花生

環境

【台中 特色小吃】石螺鮮螺獅粉，道地螺獅粉必然有酸豆角、花生

 

菜單：

【台中 特色小吃】石螺鮮螺獅粉，道地螺獅粉必然有酸豆角、花生

點餐在右邊點餐，上面有價格！主打螺獅粉湯底搭不同的麵食

【台中 特色小吃】石螺鮮螺獅粉，道地螺獅粉必然有酸豆角、花生

點餐後先付款，味道辣度正常，所以就請一句自己平常吃辣的程度點！老闆娘推薦炸但跟螺獅粉味道搭！

菜色：

 

【台中 特色小吃】石螺鮮螺獅粉，道地螺獅粉必然有酸豆角、花生

點了招牌的螺獅粉，這個地方有個小Tip 有些粉是紅˙薯粉條但螺獅粉搭的是米粉，大部分我都去這些特色小吃都會多問一句是不是米粉還是粉絲？

招牌搭上老闆娘推薦的炸蛋說吸湯更好吃

【台中 特色小吃】石螺鮮螺獅粉，道地螺獅粉必然有酸豆角、花生

炸蛋吸湯後還不錯！有一股蛋香跟鮮甜交織

【台中 特色小吃】石螺鮮螺獅粉，道地螺獅粉必然有酸豆角、花生

螺獅粉的湯有點灰白色，味道不會太重，我喜歡再來兩杓醋、一杓辣椒更為對味！

【台中 特色小吃】石螺鮮螺獅粉，道地螺獅粉必然有酸豆角、花生

在大陸工作時最喜歡米線、米粉跟台灣的米苔目很像，但米線不太會泡爛，吸湯很有味道！這家的也好吃！

【台中 特色小吃】石螺鮮螺獅粉，道地螺獅粉必然有酸豆角、花生

喜歡木耳與酸豆角、花生也不錯！不過這個配料希望可以再多一點！吃得有些意猶未盡

【台中 特色小吃】石螺鮮螺獅粉，道地螺獅粉必然有酸豆角、花生

主食的炸排骨肉對我的吸引力一般！但他的味道有點像小酥肉還不錯吃！

石螺鮮螺獅粉

 

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 米粉很好吃推薦第一次來選這個！配料的木耳跟酸豆角很好吃希望能多給一點！辣度符合台灣人習慣，依據自己習慣選。道地的螺獅粉味道，味道很可以。

營業時間：週一~週日11:00-23:58（定休：無，不定休請洽店家)

FB：X

電話：0970976020

地址：407台中市西屯區福星路588號


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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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