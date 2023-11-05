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台北中正-[家內じゃね JIA-NE] 中山站與善導寺站定時出沒，超可愛復古木製餐車，和風日式口味精緻三角飯糰，冬日暖心外帶美味早餐

2023-11-05 23:39:52 Elisa 人氣：111
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窩客好文

Elisa

發表篇數：309篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：家內じゃね JIA-NE
place台北市中正區紹興南街4-12號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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台北的日式三角飯糰店家真的很稀少

除了我超愛的深深之外一直都找不到同樣優秀的店家

偶然看到IG推播有個超可愛的餐車定期在善導寺附近擺攤

餐車本人真的非常復古完全是老闆手工製作

店名中文家內跟日文的明天見諧音雙關非常有趣

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定番款固定提供三種飯糰

不定期會有季節限定的隱藏口味出沒

搭配熱湯或茶飲都很合適

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難得跑一趟自然要全口味一次買齊

銅板價格讓我也能當一次不做選擇的大人

每個飯糰都有屬於自己的貼標跟圖案非常用心

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三角飯糰每一顆都頗有份量

大小大概比一般超商御飯糰再大一些

但最重要的是能吃到熱騰騰的飯糰

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黃金柚鮭魚 TWD55

首次遇到把柚子皮加入飯糰內餡還搭配鮭魚的口味

很有日韓混搭的風格

從外觀就可以看到粉色與黃色交錯的點綴

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鮭魚量給不少本身調味稍微偏鹹

口感很細緻用了魚肉跟魚鬆兩種混搭

柚子皮屑完全不苦有著非常清爽的香氣

帶點微甜可以緩和鮭魚的鹹度

米飯雖然不到粒粒分明但已足夠濕潤Q彈

還可以品嘗到隱藏其中的藜麥

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蔬穀佐牛蒡 TWD55

蔬食口味這款頂部加上海苔跟芝麻點綴

多了口感層次跟芝麻的堅果香氣

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內餡的牛蒡跟毛豆口感清脆爽口

調味不多可以好好享用完整的食材原味

整顆非常有道地和風特色

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炙燒雙蔥牛 TWD55

有點火烤香味的炙燒牛肉搭配兩種不同的蔥香

有青蔥的甘甜跟洋蔥的爽脆解膩

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牛肉有點像是骰子牛的口感很有咬勁不到韌

加入黑胡椒的調味多了點吃牛排的感覺

米飯吃起來有點像是蔥油拌飯的油香味

整體雖然不太重口味但不知為何吃完嘴巴會稍微乾一點

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紅白味噌湯 TWD35

原本以為是紅白味噌混搭

看到配料才明瞭原來是紅蘿蔔跟白豆腐

味噌蠻濃郁只是調味對我來說還是有點鹹

餡料很多非常新鮮美味

 

喜歡家內的飯糰口味很有特色又很好吃

但營業時間真的令平常不在附近上班的人有點難以常去

如果剛好在附近工作或上學的話很推薦大家挑個上午去吃美味的飯糰早餐

除了善導寺之外每週三早上還會在中山站附近的樸家工作室同步有餐車

主理人也會不定期參加市集活動很值得期待

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/18

花費: TWD200(味噌湯x1+飯糰x3)

家內じゃね JIA-NE

FB粉絲團/IG

07:30-10:00

公休日: 週六、日

多元支付: 否

地址:  100 台北市中正區紹興南街4之12號


檢視較大的地圖

 

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