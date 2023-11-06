日本環球影城是一個世界級娛樂的主題樂園，這裡有各種電影｜動漫｜遊戲為主題的遊樂設施，其中各項表演｜商店和餐廳頗受大、小朋友的喜愛～

早上前往日本環球影城利蓓薾酒店的3樓用餐，採用 buffet 的方式，餐點種類頗多，一早還有日出相伴～

出發前 youtube 和 Google 一直爬文做功課，強烈建議一定要下載官方APP，可以即時了解園區各項遊樂設施等候時間，以及手機使用線上地圖，輕鬆導引前去想玩的區域。

☑超級任天堂世界™ 要抽電子劵才能入場。

飯店大廳領取來回車票，就在對面的JR桜島駅（JR-P17），過個馬路就可以搭乘，只有一站JR環球城ユニバーサルシティ駅（JR-P16）就到囉。

如果是飯店→走路前往日本環球影城，路程約15鐘。

▼JR車廂外都是瑪利歐人物相關圖案。

他的門票竟然是A4紙張那麼大，入園要掃紙上右上角 QR Code ，團體通關入園比較快。

一早抵達的時候！外面已經排了一大群人等待入園，真的非常的誇張！

（入園時，工作人員會檢驗背包，看有攜帶無違禁品！？）

2023/10/27日本環球影城玩到的遊樂設施：

✔︎咒術迴戰 The Real 4-D

✔︎蜘蛛俠驚魂歷險記‧乘車遊 4K3D

✔︎哈利波特禁忌之旅™

✔︎NO LIMIT! 遊行！

✔︎大白鯊

✔︎瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～™

後來下午4點因為大雷雨，只好放棄後面的行程，✗小小兵瘋狂乘車遊沒有玩到，噗！

第一場✔︎咒術迴戰 The Real 4-D 就是你囉！

入場的時候，會發放一個3D的眼鏡，坐在位置上觀看的時候，椅子會震動，而且三不五時還有水珠｜熱氣噴灑出來～這個時候就可以和主角虎杖悠仁｜伏黑惠一起伏妖咒靈～

再來是✔︎蜘蛛俠驚魂歷險記‧乘車遊 4K3D，漸漸人潮開始湧入～光是排隊排了1小時以上。

非常震撼的3D效果，大家一起隨著蜘蛛人打擊眾多惡魔，到最後一關還有拍照的動作，如果喜歡的遊客可以購買，帶回家當紀念。

霍格華茲™城堡內的活米村™，園區滿滿都是人，而四處都有非常特色的餐車，可以依照遊客的喜好而購買～

哈利波特故事是說一個與魔法世界共存的地方，巫師和麻瓜之間發展的故事，巫師施展魔法，需要魔杖才能生效～

下著大雪的霍格華茲城堡，一向是遊客喜愛的地方～

✔︎哈利波特禁忌之旅™，人潮也是眾多，光是排隊就排了兩個小時的時間，不過因為座位是懸空的方式，隨著哈利波特騎著飛天掃帚飛來飛去，一起追逐金探子，當催狂魔出現的時候，四周圍還有火焰的熱風吹過來～特效十足。

玩耍完畢下來的時候，真的有點想吐～超暈的感覺～

▲鷹馬魔法課程

▼可以購買各式的魔杖，而現場也有工作人員可以導引魔杖學習，施展魔法，粉有趣的互動。

搭乘霍格華茲特快車，才能前往霍格華茲。

其中倫敦國王十字車站的9¾月台，是巫師世界和麻瓜世界連結的起點，只要穿越9號與10號月台之間的隔牆，便可以進入搭車前往達終點站：活米村站。

每天只有一場地✔︎NO LIMIT! 遊行！時間是13:00。

只要看見滿滿的人潮，往街道兩旁排隊站起，那便是接近表演的時刻到來，而且現場氣氛真的超HING。

人潮真的是太多，販賣著輕食｜小吃｜點心的移動攤販眾多，幾乎都是要排隊，只好先買史努比微笑甜甜圈〜牛奶｜巧克力碎片〜先墊肚一下。

在表演活動✔︎NO LIMIT! 遊行！進行的時候前10分鐘，移動攤販是禁止營業！

可能是園方為了顧及表演活動的進行，而採取的保護措施，這一點個人倒是覺得可以接受。

隨著各式各樣著名的卡通人物車子進入之後，兩旁人們的情緒更加的沸騰起來～

看見Hello Kitty 以及史努比等卡通人物緩緩駛進～

還有可愛的小小兵｜歡樂好聲音的主角們，都讓小朋友高興的叫起來～

而耀西｜碧姬公主｜路易吉的進場時，便知道主人翁瑪利歐｜庫巴，即將入場，此時活動漸漸進入高潮～

喊出皮卡皮卡的皮卡丘和妙蛙種子｜噴火龍壓軸，活動來到了最高峰。

工作人員會邀請現場的遊客靠近，一起來跳舞，現場也會噴起七色彩帶高射砲，遊客情緒high到不行。

真的一定要去乘坐的✔︎大白鯊，在船長的導引之下（唱作俱佳，真是厲害，雖然聽不懂日語，生動演出，還是給他掌聲鼓勵鼓勵！）在和平漁港小鎮搭乘遊艇觀光啟程～一起去尋找大白鯊，跟著遊艇前進～一路上漸漸風雲變色。

巨大的食人鯊魚瞬間出現，突擊船隻，在船長英勇的帶領之下，開著槍枝引爆整個石油槽，狂大火焰之牆爆炸燃燒，擊斃大白鯊，有驚無險的逃離現場，真是無懈可擊的演出，讓遊客下船之後，還在討論著剛才發生的劇情～

超熱門的超級任天堂世界™，一早入園狂刷官方的App，還是抽到下午時段的時間入場券，不過已經很感動了！

有玩過瑪莉歐世界的人都知道，這裡的場景和遊戲機裡面的畫面，幾乎一模一樣，還原度100%。

☑超級任天堂世界™ 要抽電子劵才能入場。

在進場的時候，工作人員還要我們跟他一起喊：通關密語#WE ARE MARIO！

這邊也可以購買能量手環™，在園區特定角落，可以敲擊金幣，也可以解任務，頗受大、小朋友的喜愛。

真的每個角落都很好拍照，可以和瑪利歐｜路易吉一起合拍照（有料），真是太幸福了！

而這邊的奇諾比奧之家（美食餐廳），用餐排隊竟然還要等待2個小時，只好放棄。

著名的無敵星星爆米花，真是超可愛，受到許多大、小朋友的喜愛，不買一個帶回家，好像對不起自己！

有了無敵星星的加持，不敲擊一下磚塊，好像蠻奇怪的～跳躍吧！瑪莉歐～

而我們在這邊玩的✔︎瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～™，超炫的3D賽道畫面，可以一邊發射龜殼，一邊打擊庫巴，四個人一組，一不小心還是本組的冠軍第一名！呵呵～

超大的庫巴城堡，裡面還有巨型的庫巴大魔王雕像。

沿著龐大堅固的建築物，一直往城堡的最深處前進！

這裡有全世界喜愛的瑪莉歐賽車等著您！最新的AR技術｜光雕投影區域，隨著賽車不斷的追逐前進，一起發射龜殼，打擊敵人吧！

遊戲完畢走出來，便是瑪利歐的周邊商品商店可以購買，此時外面卻下起大雷雨來～

因此園區廣播，工作人員請所有的遊客進入到室內區域，戶外則是暫時禁止走動，以免發生雷擊事件～

本來嗨！大白鯊拍照的現場人潮眾多，卻因為下雨的關係，遊客驟減～來張呼喊聲紀念照吧！

時間靠近5點，還是在下雨狀態，因此只好放棄了，要來離開，此時園區入口附近人潮更多，因為晚上有萬聖節的活動，園區外門也是一堆人等候進來。

只能說日本的環球影城魅力無限～誇張到極點～

離開之後前往附近的大阪環球城市步行街｜ユニバーサル・シティウォーク大阪｜風神雷神RA-MEN用餐，氣溫有一點寒冷，來一碗溫熱的拉麵～感覺還不錯～

點選他這邊的道地拉麵，再來1份炒飯｜2份煎餃，拉麵的口感個人倒是覺得還好，但是他的炒飯真的不錯吃！

這一整棟大樓都是販賣吃的美食店家，種類頗多，外圍還有麥當勞｜摩斯漢堡速食店，難怪在用餐時刻人潮眾多～

回家搭車前往JR櫻島車站｜桜島駅→日本環球影城利蓓薾酒店，今天走下來計步器是1萬5千多步，前往大浴場泡湯｜喝牛奶（有料）｜電動按摩椅（有料）去，舒緩一天的疲倦～舒服！

お休みなさい～日本！

▼購買耀西立體髮箍｜無敵星星｜鑰匙圈。

後續心得：

01.日本環球影城在營業策略上，真的非常的成功，服務人員十分的細心，不管你是用英文｜手機翻譯溝通，他們都會粉注意的傾聽您的需求，細心的為你解答和服務。

02.雖然在行前做了一大堆的相關功課，但是到這現場完全沒有用！因為所有的遊戲設施，總歸一句話：就是要排隊！除非您購買環球特快入場券（有料），但是因為人潮眾多，即使是一般排隊，前進也非常快，只是要花一點耐心等候！

03.在吃飯的時間點，每個著名的餐廳幾乎都擠爆，光是排隊也要等候2小時以上，因此放棄。

04.建議先購買戶外的輕食｜小吃｜點心的移動攤販，會比較快！

05.在下午靠近5點要離開時，超級任天堂世界™外圍還是一堆人在等候進入，（憑電子劵才能入場），可見瑪利歐的熱度絲毫不減～

06.外圍大阪環球城市步行街美食眾多，可以輕鬆地享受當地美食，參考。

07.日本環球影城真的玩一天都不太夠！希望下次有緣可以再訪～