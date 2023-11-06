おはよう，日本～

享用完 日本環球影城利蓓薾酒店 buffet 早餐後，準備回家囉～

5天日本遊玩的時間飛快的過去，這一次拜訪日本關西大阪｜京都｜奈良區域~

走過北野異人館街，參訪風見鶏の館｜北野天滿神社，也吃了神戶六甲牧場霜淇淋｜風見鶏本舗烤芝士蛋撻，神戶臨海樂園 umie購買麝香葡萄，觀看神戶港塔大船入港～

口袋名單：京都嵐山竹林小徑散策，參拜京都野宮神社，京都嵐山渡月橋自拍，吃金箔霜淇淋，品嘗嵯峨嵐山豆腐餐，參訪金閣寺，成功白蛇の塚許願投幣，清水寺觀看清水舞台，喝上祝福的音羽之瀧泉水，清水坂散策購物，錦市場美食小吃，參拜京都錦天滿宮，還有日式相撲火鍋晚餐。

朝聖世界文化遺產：東大寺，觀看盧舍那大佛像，鑽大佛的鼻孔，摸摸賓頭盧尊者像，餵食奈良鹿；中午品嚐近鉄奈良駅｜東向商店街｜うなぎのねどこ えどがわ近鉄奈良駅前店大阪鰻魚3吃，下午道頓崛自由購物，黑門市場品嘗美食，第一次父子溫泉泡湯達陣！

滿滿一天的日本環球影城行程，人潮超恐怖，真是有點誇張！

到晚上6點，因為晚上有萬聖節的活動，園區外門也是一堆人等候進來，只能說日本的環球影城魅力無限～誇張到極點～

給他排隊滿滿的：

✔︎咒術迴戰 The Real 4-D

✔︎蜘蛛俠驚魂歷險記‧乘車遊 4K3D

✔︎哈利波特禁忌之旅™

✔︎NO LIMIT! 遊行！

✔︎大白鯊

✔︎瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～™

後續卻因為下午大雷雨，放棄後面的行程，下次有機會一定要再來～

✔︎哈利波特禁忌之旅™ 玩到快到吐出來！超暈～

必看NO LIMIT! 遊行，超級任天堂世界™ 尋找瑪利歐｜路易吉，跳躍磚塊拿金幣。

☑建議善加利用（下載）官方APP，超好用～

每次來到日本遊玩，都可以體驗當日不同的歷史文化｜自然美景｜當地美食～

粉破地簡易的日語｜英文溝通：こんにちは、ありがとう、さようなら。

現在手機翻譯也是超厲害，可以多加利用，期待下一回的出國之旅～

附註：

這一次我們選擇喜鴻旅行社，而且還贈送無料WIFI機5日，網路即時打卡超方便！

因為疫情的關係，現今出國的模式也改變非常多，以下是5日心得：

01.善用信用卡無料停車，開車前往桃園停車場，還可以無料的機場來｜回接送。

02.搭機報到時間建議提早2小時以上，比較保險。（2023年出國人數超多！）

03.行李托運採用個人自助式方式。（自己刷護照｜自己貼行李條碼。）

04.護照通關採用自動電子化作業，只要按壓指紋｜辨識臉孔便可以出關，而如今護照出國不需要加蓋印章，在人力上省略非常多時間。

05.個人托運行李限重個人23公斤，隨身行李是7公斤；以前夫妻可以共用總重46公斤，現在不行了。

06.日本關西氣候乾燥，5天下來喉嚨超養，建議多喝水。

07.此次行程採用OPPO Reno10 Pro+手機拍攝，人像｜夜景效果不錯！

☑整個疫情讓出國旅遊改變和以往不一樣，不過～這樣子也算是累積經驗