味屋私廚 - 內湖日式料理

今天要介紹一間隱藏在內湖商辦二樓的日式料理「味屋私廚」，日式鍋物、鐵板燒、壽司、定食，都可以在味屋私廚享用到！主打頂級食材、職人手法，打造極致味覺的饗宴～ 不管是商務開會用餐、下班聚餐約會，味屋私廚都是你不錯的選擇！

味屋私廚菜單

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目前味屋私廚推出三款鍋物套餐《松》、《竹》、《梅》，我們選擇的是《竹》套餐，內容物會根據食材而有變化，依當日提供的菜單為主。

味屋私廚 - 餐廳環境

味屋私廚的入口位於大樓靠近高爾夫球場側，一樓有一個接待處，需要打電話通知店員下來帶領你上到二樓餐廳

▼ 吧台區

餐廳因為有提供三種日料，可依餐點的內容來選擇你的座位，整體環境滿有質感的，很喜歡燈光透過玻璃杯、酒瓶的折射光線，用餐過程中非常舒適。

▼ 一般座位區，若需要談論公事、招待客戶也可以跟店員要求包廂。

▼ 鐵板燒區 - 味屋私廚的鐵板料理聽說也很不錯，下次有機會再來試試看！

味屋私廚鍋物《竹》$2980

鍋物《竹》套餐中有餐前飲、八寸立冬盛立精緻小點、兩種頂級肉品、海鮮盤、手作魚泥以及水果甜點，湯頭是使用日本塩麴和昆布柴魚熬煮而成的高湯，喝起來是濃郁的味噌高湯風味，煮任何食材味道都能使其更加鮮甜！

▼ 沾醬

主要有塩麴青蔥醬 (適合搭配肉品) 和柚子醋 (搭配海鮮)，我個人覺得這兩種醬都滿百搭的，我都非常喜歡。

▼ 餐前飲 - 胚芽米杏仁茶

超愛喝杏仁茶的我一喝就愛上了😍 杏仁茶香醇濃厚還有胚芽米香氣以及些許顆粒感，餐前來一杯暖暖胃再適合不過～

▼ 蔬菜盤

內容物有羽衣甘藍、娃娃菜、猴頭菇、柳松菇等豐富的蔬菜們

▼ 第一次在鍋物中吃到石蓮花！脆脆的口感非常特別！

八寸 立冬盛立

味屋私廚的八寸立冬盛立讓我非常驚艷！五道精緻小點巧妙的排序在八寸餐盤上，吃得方法也很講究，順時針的方向由根室貝柱飛龍煮開始享用，味道也是從清淡到厚重層層堆疊。

▼ 根室貝柱飛龍煮

干貝鮮美厚實，上方還有點綴紅酸模增添些許微酸的檸檬香

▼ 赤繪枇杷

由透抽搭配鮭魚卵以及味噌醬料組合而成，吃得到透抽有彈性的口感以及鮭魚卵來自大海的鹹甜以及味噌的鹹香，彼此結合十分和諧～

▼ 若鳥起司燒

好喜歡桂丁雞的肉質口感，上層還加上起司片並刷上一層蛋液加以炙燒，更凸顯起司的香氣！

▼ 紫蘇悶香魚

每一口可以吃到滿滿的魚卵，每一顆魚卵都吸附著甘醇醬香，十分入味！

▼ 鱚魚鳴門揚

鱚魚以唐揚的方式料理，這道沒有過多的調味，純粹是享用鱚魚本身肉質的軟嫩口感，表現中規中矩。

美國頂級無骨牛小排

牛小排品質非常不錯，肉片完整份量多，三到五分熟最不會破壞牛小排的頂級口感！

▼ 涮大約3~5下就可以享用了，帶點粉嫩色澤才是最佳入口時機！沾一點醬就超級好吃！

伊比利豬老饕

伊比利豬雖然看起來有帶一點白色脂肪，但涮完後完全不會有油膩肥油的感受，反而是充滿鮮甜肉香、Q彈的口感，原來伊比利豬可以這麼好吃！

海鮮

接著是海鮮拼盤的部分，剛送上來就可以看到活跳跳的波士頓龍蝦，看牠這麼有活力，肉質覺得新鮮好吃！口水忍不住流下來🤣 拍完照後，服務員會再叫由後台人員把龍蝦處理成更小等分方便烹煮。

▼ 接著服務員會幫我們將龍蝦開殼，並挑出完整的龍蝦肉，完整的蝦尾吃起來超級過癮！龍蝦肉是會彈牙那種。

▼ 綜合海鮮

其他海鮮還有石斑魚、中卷、蛤蜊和廣島生蠔，肉質也非常新鮮，我個人很喜歡石斑魚魚肉細緻Ｑ彈的口感，生蠔一口咬下那充滿嘴巴的鮮味也很不錯！

手作魚泥

他們的魚泥滿特別的，是使用鰻魚和鱈魚搭配海苔、山藥和紫蘇葉製作而成，吃起來沒有像常見的魚漿這麼有彈性，不過鰻魚的味道非常濃郁，我個人覺得還是可以搭配一些能增加口感的食材在其中，才能達到我心目中好吃的魚漿。

美味粥品

火鍋的最後，一定要將充滿鮮味的湯頭濃縮成美味粥品，簡單加入雞蛋、蔥就非常好吃，若口味過重也可以請服務員幫你調整，通常到了尾聲肚子已經九分飽了，只好外帶回家，等下一餐繼續享用～

甘味 & 果物

接著是飯後水果甜點時間！今日的水果是來自台南麻豆的紅柚，果肉飽滿沒有澀味，酸甜滋味馬上帶走火鍋的油膩感

▼ 和菓子

甜點是由萬丹紅豆做成的和菓子，送上來時是使用很可愛的木盒裝著，很像一個寶物一樣，和菓子中心還有包有麻糬，紅豆吃起來綿密而且不會過甜，配搭中心的麻糬吃起來Ｑ中帶甜，為今天的饗宴畫下完美的句點。

味屋私廚 商家資訊

營業時間: 11:30–14:30、17:30–22:00

聯絡方式: 02-87516271

亞企私廚官方網站: 連結

Instagram: @ajiya.kitchen

Facebook: ajiya.kitchen

地址: 114台北市內湖區民權東路六段15巷16號2樓



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