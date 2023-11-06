吃過千層蛋糕也吃過蛋糕塔

但有吃過法式的千層脆片嗎?

台南甜點白面酥生法式千層脆片

主打酥口的法式千層酥

結合各種餡料口味搭配的千層法夾

每一種組合都是台南下午茶的精選

白面酥生法式千層脆片

入店內覺得小而精美

能夠聞到淡淡的烘焙麵包香味

而且第一次看到法式千層脆片

覺得相當的新奇❤️

賽納河畔的春天

裏層是原味的卡士達醬

上層的鮮奶油是蜂蜜口味

蘋果脆片像是果乾~蘋果丁則較有水分

整體來說味道清爽不油膩

凡爾賽宮午茶饗宴

裏層是金桔卡士達醬

吃起來稍微有點酸口

鐵觀音鮮奶油則是這款的主角

不只茶香味十足還能唇齒留香

上層的醃漬金桔搭配整塊千層一起入口

在茶香中透出酸口尾韻非常有層次

歌劇院苦甜交響曲

主打苦甜巧克力的綜合千層酥

72%巧克力布朗尼結合巧克力鮮奶油

夏威夷豆作為調和味道的點綴

裏層的海鹽焦糖卡士達醬鹹中帶甜

讓純巧克力的千層酥在味道上增添豐富感

香榭大道檸夏時光

清新的檸檬口味小品

裏層主要是酸檸味十足的檸檬卡士達醬

上層蛋白糖霜讓口味多了一層柔和感

而且糖霜還經過微微炙烤

讓味道多了些許的焦香味

2024台南燈會特別款

🔸法式千層脆片

2024台灣燈會在台南-(燈會伴手禮)

明年的燈會白面酥生將推出

特別款法式千層脆片(虱目魚口味)

包含原味、鐵觀音和川麻辣味口味

營業資訊

📍 台南市中西區民族路二段162號

⏰ 11:00–18:00

🚷 週二公休

☎️ 06-2211925