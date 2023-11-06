吃過千層蛋糕也吃過蛋糕塔
但有吃過法式的千層脆片嗎?
台南甜點白面酥生法式千層脆片
主打酥口的法式千層酥
結合各種餡料口味搭配的千層法夾
每一種組合都是台南下午茶的精選
白面酥生法式千層脆片
入店內覺得小而精美
能夠聞到淡淡的烘焙麵包香味
而且第一次看到法式千層脆片
覺得相當的新奇❤️
賽納河畔的春天
裏層是原味的卡士達醬
上層的鮮奶油是蜂蜜口味
蘋果脆片像是果乾~蘋果丁則較有水分
整體來說味道清爽不油膩
凡爾賽宮午茶饗宴
裏層是金桔卡士達醬
吃起來稍微有點酸口
鐵觀音鮮奶油則是這款的主角
不只茶香味十足還能唇齒留香
上層的醃漬金桔搭配整塊千層一起入口
在茶香中透出酸口尾韻非常有層次
歌劇院苦甜交響曲
主打苦甜巧克力的綜合千層酥
72%巧克力布朗尼結合巧克力鮮奶油
夏威夷豆作為調和味道的點綴
裏層的海鹽焦糖卡士達醬鹹中帶甜
讓純巧克力的千層酥在味道上增添豐富感
香榭大道檸夏時光
清新的檸檬口味小品
裏層主要是酸檸味十足的檸檬卡士達醬
上層蛋白糖霜讓口味多了一層柔和感
而且糖霜還經過微微炙烤
讓味道多了些許的焦香味
2024台南燈會特別款
🔸法式千層脆片
2024台灣燈會在台南-(燈會伴手禮)
明年的燈會白面酥生將推出
特別款法式千層脆片(虱目魚口味)
包含原味、鐵觀音和川麻辣味口味
營業資訊
📍 台南市中西區民族路二段162號
⏰ 11:00–18:00
🚷 週二公休
☎️ 06-2211925