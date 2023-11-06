高雄在地起家的 富可食品，引進澳洲頂級牛肉

新鮮空運來台的澳洲牛肉，手切原塊肉冷藏牛排

南台灣最大的和牛進口商，星級飯店、知名燒肉餐廳都在使用的和牛都是富可食品供應

首次打造 富可廊道超市，讓民眾可以直接到超市購買原塊肉

提供澳洲黑牛與和牛多種部位的牛肉，像無骨牛小排、菲力、肋眼等等原塊肉

可以依據挑選的部位做現場去筋去膜，切燒烤片、切牛排(無需另外代工費)

現場還有供應和牛漢堡、代客煎牛排、限定龍蝦堡等熟食美食

可以現場享用或者外帶回家唷!!!

全台最高CP值，免百元的經典和牛漢堡，很多公司行號都偷偷訂購成為下午茶

非常推薦給老饕，真的很超值~想要吃好一點可以點JUMBO雙層漢堡排，也只要150元!

11月好康活動

。11/1(一)~11/30(四) 泰式龍蝦堡買一送一 (快點加入 LINE官方帳號)

只要出示富可廊道超市【1號店】粉絲專頁或LINE官方帳號傳送的優惠券，即能享有NT$480元泰式龍蝦堡買一送一優惠活動

。日本A5/澳洲和牛、澳洲黑安格斯等高檔火鍋肉品任意四件享9折優惠

。澳洲和牛沙朗心火鍋肉片每袋$399、一次買四袋只要$790

。經典和牛漢堡 只要$95，另外還有JUMBO雙層漢堡排每份只要$150

只要通過以下步驟，就能享有 泰式龍蝦堡整個11月 買一送一

富可廊道超市粉專按讚

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或加入富可廊道超市Line好友 https://lin.ee/Vn0oppb

已成為好友輸入 「泰式龍蝦莎莎堡!富可請我吃」

下載龍蝦堡優惠截圖，結帳時出示，立即享有泰式龍蝦堡買一送一活動

富可廊道超市x尼力粉絲專屬

尼力粉絲專屬優惠，現場買冷藏牛排指定代客現煎，牛排立即折扣$50元，購買兩片以上再打九折優惠!

加入富可廊道超市Line好友 https://lin.ee/Vn0oppb ，

輸入 「跟著尼力吃好肉，富可挺你優惠送」，即可獲得折扣券!

每個帳號限使用一次 每片牛排限使用一張

富可食品 澳洲頂級冷藏牛肉、和牛漢堡、龍蝦堡

位置：高雄市三民區九如三路77號 (建築物後方潼關街入口)

營業時間：11:00~19:00

電話： 07 311 2708

富可廊道超市LINE官方帳號： https://page.line.me/383qzezn

IG：https://www.instagram.com/foodgoibeef/

粉絲團：Facebook

隱藏九如路巷弄的和牛漢堡推薦，有夠超值的拉~

95元就可以吃到和牛漢堡，CP值太破表了，目前都是常態性活動

旁邊跟後面還有座位區，饕客都會特地來用餐

100%澳洲純和牛絞肉製作的手打漢堡肉排

而且一份不用100元的和牛漢堡

也成為附近很多公司行號、車廠的下午茶美食~~很超值啊!!!

哪裡找免百元的和牛漢堡!!!推薦給漢堡控~~~

漢堡麵包都會刷上奶油，鐵板上炙燒逼出香氣

會搭配小黃瓜，也都是當天早上新鮮處理

漢堡會加入起司、生菜、小黃瓜、番茄，中間還會擠上千島醬

如果有不喜歡的配菜，可以先告知唷!

現場購買製作大概要10分鐘左右，很多公司行號下午茶都會提早預訂，來門市取餐

和牛漢堡中間還會加上雪花牛，把雪花牛肉片油煎到焦脆，如同培根酥脆口感

番茄上還擠上特製芥末沙拉

層次堆疊，比拳頭還大顆的和牛漢堡，不用百元哪裡找?!

高雄和牛漢堡推薦必追，居然隱藏在富可食品

使用自家引進的澳洲和牛肉製作，絕對超濃~

整個逼出和牛油脂帶出超牛的香氣，光是靠近嘴巴就聞到牛肉香濃味道

一口無法大口咬定，真的要稍微壓扁才能大口咬阿

整個蔬菜的清脆解膩，不擔心掩蓋掉和牛肉排香氣，好香啊!

漢堡麵包也軟綿好吃，帶出奶油香氣，下次想要點雙層和牛肉排，大口享用!!!

吃過都說比麥XX還要好吃啊!!!重點便宜又好吃

11月份推出泰式龍蝦堡，現場來買都是買一送一優惠（可以加入官方Line索取優惠券）

使用巴西龍蝦製作的龍蝦堡，都是現場新鮮油煎製作

吃到的是熱呼呼的原塊龍蝦肉，不是那種細碎肉感~咬下可是很彈牙又新鮮肥美好吃!

龍蝦尾現場油煎烹飪，可以吃到熱呼呼口感

買一送一當然不能錯過，泰式龍蝦堡追起來

讓每一口都能吃到肥美龍蝦肉質，龍蝦僅有簡單的調味提出鮮味

口感真的很彈又新鮮，買一送一真的要吃爆！

泰式龍蝦堡真的很霸氣，會放入生菜、蘋果片、番茄片、洋蔥

加入主廚特製的中卷泰式莎莎醬，帶有南洋風味等特殊辛香料風味湧出

有夠浮誇的啦!!~~買一送一不用500元，帶家人朋友來開吃

高雄龍蝦堡推薦，限定優惠都在11月份

新品 泰式龍蝦堡回饋給消費者，買一送一唷!

從11點開門就開始供應，假日也無公休都能吃到!

整個11月份都很歡樂，不用打卡只要出示優惠券圖片，都享有買一送一

大口咬下馬上吃到肥美的龍蝦，好彈牙肉質口感，自然海洋鮮味

底下會引出泰式莎莎醬，整體很爽口唷!正港鮮味的龍蝦堡~

重點龍蝦是熱的，不是冷藏冷凍的風味

巷弄免排隊龍蝦堡美食，就在富可食品

主廚都會用漢堡紙裝好，拿取就可大口享用

爽口又美味，每一口都能吃到龍蝦肉唷!

隨時都可以來吃現煎牛排，挑選喜歡的肉

結帳後直接可以拿到牛排台請主廚現場油煎，無需另外加價(無需代客烹飪費)

這兩款都是饕客最愛的部位:澳洲純血巧克力和牛菲力、澳洲穀飼肋眼牛排

可自行決定熟度，主廚也會建議每種部位最佳熟度給饕客們

推薦給尼力粉絲，只要說出通關密語

現場購買牛排現煎，於11月份說出通關密語都能馬上折扣50元

澳洲穀飼肋眼牛排大約5分熟度

可以外帶亦可內用唷!

當然內用會掌控好熟度，趁熱吃最美味

牛排都會配置蒜片，牛排表面都會有海鹽提味

覺得不夠味桌上都有海鹽、胡椒可添加

整個牛肉的甜味都封鎖住，現場熱呼呼吃最美味

咬下整個軟嫩，帶出表面焦香，軟嫩好咀嚼的菲力牛排

熟度剛剛好，不擔心有血水滲出，最佳口感帶出最牛的自然風味

軟嫩口感好咀嚼還帶有厚度，外帶回家分享給老爸吃

也說很嫩好咀嚼，整個帶出牛肉自然香甜滋味，只有簡單的海鹽提味唷！

肋眼油花比較多，口感更加軟嫩帶出油脂香氣滋潤

來超市不僅可以買到冷凍冷藏肉品海鮮，還可以直接開吃熟食

對我這個懶人來說實在太棒了

可以自己獨享，還能買回家跟家人朋友分享

富可廊道超市還有販售一些食品、餐具、調味粉，都可順便購買，便利家庭主婦們

澳洲頂級牛肉直接產地配送，頂級澳洲牛真的不輸給美國牛唷！

隱藏於九如路巷弄的優質超市 富可廊道超市，推薦給大家來買優質肉品吃美食

第一次來要稍微留意一下，富可食品於九如路旁的巷子

門口在潼關街上，先通往中峰街再轉彎就到了，很好找到

高雄在地數十年冷藏牛肉品牌，供應都是北中南知名餐廳、星級飯店

讓饕客可以吃到物美價廉的肉品，開闢了 富可廊道超市

來這裡可以買到頂級牛肉，用最優質價格就能買到(完全不傷荷包)

創立於2014年，從原本的北高雄搬到中都窯場旁(九如路上)

位於九如路上，彎進來就可以找到很低調隱藏版的 富可食品 入口

每天都有營業唷!!想要吃煎牛排、漢堡、龍蝦堡，都可以來這裡

直接進口直營，直接批發價給民眾

加上很多上班族平常都很難到市場採買

新鮮又親民價格的原塊肉、生鮮海鮮直接到富可食品採買

每天中午就有營業，中秋節慶開賣限定燒肉組，讓民眾持續敲碗

所以才有了富可廊道超市誕生，便利鹽埕區、鼓山區、美術館等區域的民眾便利採買

超值和牛肉、肋眼牛排、無骨牛小排都能買到

還有火鍋肉片，便利很多媽媽們~

甚至很多有露營的饕客，當天都可以直接來採買，帶到山上便利烹煮、煎牛排加菜

供應澳洲頂級冷藏牛肉，星級飯店餐廳才能吃到的澳洲巧克力和牛這裡也可以買到

免擔心回家不會料理，可以直接代客免費煎牛排，可內用或者外帶

無需另外收工本費唷!!直接就是買完牛排直接後面廚房由主廚現煎

簡單胡椒、鹽巴調味，享用最鮮美風味

很多懂吃的饕客，也會來富可超市購買 澳洲頂級牛肉

一般大家都是美國牛，吃到富可的牛肉都會很驚豔

使用都是頂級高成本的澳洲牛，風味香氣與口感不輸給美國牛唷!

富可食品算是最早期推出冷藏牛肉宅配的品牌唷!

店內提供很多部位都可以挑選到，饕客都會直接現場採買

挑選自己喜歡的牛肉，看的到更加覺得安心(官網也可直接線上採買)

肚子餓、下班不想煮飯，直接來買現煎牛排，自己挑選的牛排直接現煎唷!

知名Jack’s creek農場牛排

來富可食品也買得到，煎美味牛排大口享受

也可以免煩惱，現場還有代客煎牛排，享受最恰當的熱度與熟度

外帶回家也保有軟嫩口感唷!

另外，富可還獨家代理世界級澳洲巧克力和牛，是台灣唯一供應商

吃巧克力長大的和牛吃起來有一股焦糖香尾韻，是不少世界高檔餐廳經營者與名廚的指定食材。

每個產品都會清楚的標示價格、來源，買整塊會更划算，現場都會代客切肉分裝

挑選好部位，依據民眾所需來做切排或者切燒烤片

要煎牛排、或者燒烤肉片等多種尺寸都可協助免費代客處理

如果不想代工分切，購買原塊肉品現在都享有9折優惠

購買原肉，就可以免費代客清修、分切、真空包裝

完全無需另外收費，通通免費服務

所以來現場買大塊肉很超值，可依據民眾需求客製化，專業職人來做切割、清修

清修下來的筋膜都會保留給民眾唷~~~可回家烹飪利用!

服務人員也都會分享一些不同部位的烹飪美食跟民眾做交流

切割後都是真空包裝，連切下來的筋膜都會讓民眾打包回家

可以熬煮湯頭、熬煮咖哩、煮牛肉鍋都可利用油脂多的筋膜熬煮湯頭，更香醇

便利婆婆媽媽，免跑好市多，就可以買到超值優惠的頂級牛肉

還引進日本熊本的和牛，讓饕客都吞口水了

澳洲穀飼黑安格斯菲力牛排、澳洲黑傑克老饕肋眼牛排都有

現場都會有服務人員會做介紹，不擔心有壓力、可以輕鬆逛

懶得回家料理，富可超市就有免費做代客煎牛排

可以用親民的價格買到頂級澳洲牛排，回家跟家人大口享受美味牛排佳餚

秋冬火鍋季開跑，富可超市還有多款的火鍋肉片可挑選

日本A5和牛、澳洲和牛、澳洲黑安格斯等頂級火鍋肉品，任選四件享9折優惠

在家就可以輕鬆享用牛肉火鍋、和牛鍋物大餐

任選四件享9折，在家輕鬆涮牛肉大口吃

而且肉片都帶有厚度，不是很薄的唷!

不吃牛還有羊肉、伊比利豬肉可挑選

隨時都可以來這裡買到超值肉品、海鮮

食材來源都會清楚標示

加碼推薦大家，澳洲和牛沙朗心火鍋肉片，原價每袋399元

一次購買四袋只要790元，可以先囤貨囉!幫家人加菜、揪朋友到家裡聚餐吃火鍋

富可食品成為方便的好鄰居，不用奔波太遠就能買到優質頂級肉品

還有大骨肉、牛尾可以燉湯、熬煮火鍋

很多饕客都會專程來買牛尾，是線上真的很難找到~~可以算是富可獨家商品!

新鮮活凍海鮮，都可以於富可超市購買到

亦可加入官方好友，隨時都會有優惠

像是最近又引進了海鮮，秋冬螃蟹季節還有限量的肥美大閘蟹、螃蟹、鱈場蟹

宅在家煮也需要鮮味，就可以採買生鮮海鮮來提味

熟客都會先預訂，很多都是限量優惠供應~賣完就沒有囉!

富可食品 澳洲頂級冷藏牛肉、和牛漢堡、龍蝦堡

位置：高雄市三民區九如三路77號 (建築物後方潼關街入口)

營業時間：11:00~19:00

電話：07 311 2708

富可廊道超市LINE官方帳號： https://page.line.me/383qzezn

IG：https://www.instagram.com/foodgoibeef/

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